Cryptoeconomy: El desafío de regular las crypto

Por staff

22/09/2022

Los criptoactivos han existido durante más de una década, pero solo ahora los esfuerzos para regularlos han pasado a la cima de la agenda política. Esto se debe en parte a que solo en los últimos años los criptoactivos han pasado de ser productos de nicho en busca de un propósito a tener una presencia más generalizada como inversiones especulativas, coberturas contra monedas débiles y posibles instrumentos de pago.

El crecimiento espectacular, aunque volátil, de la capitalización de mercado de los criptoactivos y su incorporación al sistema financiero regulado ha llevado a mayores esfuerzos para regularlos. También lo ha hecho la expansión de los diferentes productos y ofertas de criptografía y las innovaciones en evolución que han facilitado la emisión y las transacciones. Las fallas de los emisores de criptomonedas, los intercambios y los fondos de cobertura, así como una caída reciente en las valoraciones de las criptomonedas, han agregado ímpetu al impulso para regular.

Aplicar los marcos regulatorios existentes a los criptoactivos, o desarrollar nuevos, es un desafío por varias razones. Para empezar, el mundo de las criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los reguladores luchan por adquirir el talento y aprender las habilidades para mantener el ritmo dados los recursos limitados y muchas otras prioridades. El monitoreo de los criptomercados es difícil porque los datos son irregulares y a los reguladores les resulta complicado controlar a miles de actores que pueden no estar sujetos a los requisitos típicos de divulgación o presentación de informes.

Jugando a ponerse al día



Para complicar las cosas, la terminología utilizada para describir las diferentes actividades, productos y partes interesadas no está armonizada a nivel mundial. El término “activo criptográfico” en sí mismo se refiere a un amplio espectro de productos digitales que se emiten de forma privada utilizando tecnología similar (criptografía y, a menudo, libros de contabilidad distribuidos) y que se pueden almacenar y comercializar utilizando principalmente billeteras e intercambios digitales.

El uso real o previsto de los criptoactivos puede atraer a la vez la atención de múltiples reguladores nacionales (para bancos, materias primas, valores, pagos, entre otros) con marcos y objetivos fundamentalmente diferentes. Algunos reguladores pueden priorizar la protección del consumidor, otros la seguridad y solidez o la integridad financiera. Y hay una variedad de actores criptográficos (mineros, validadores, desarrolladores de protocolos) que no son fácilmente cubiertos por la regulación financiera tradicional.

Las entidades que operan en los mercados financieros suelen estar autorizadas para realizar actividades específicas en condiciones específicas y un alcance definido. Pero las responsabilidades asociadas de gobernanza, prudencia y fiduciarias no se trasladan fácilmente a los participantes, quienes pueden ser difíciles de identificar debido a la tecnología subyacente o quienes a veces pueden desempeñar un papel casual o voluntario en el sistema. Es posible que la regulación también deba tener en cuenta la resolución de roles en conflicto que se han concentrado en algunas entidades centralizadas, como los intercambios de cifrado.

Finalmente, además de desarrollar un marco que pueda regular tanto a los actores como a las actividades en el criptoecosistema, es posible que las autoridades nacionales también deban tomar una posición sobre cómo la tecnología subyacente utilizada para crear criptoactivos se compara con otros objetivos de política pública, como lo es el caso con la enorme intensidad energética de “minar” ciertos tipos de criptoactivos.

En esencia, los criptoactivos son simplemente códigos que se almacenan y se accede a ellos electrónicamente. Pueden o no estar respaldados por garantías físicas o financieras. Su valor puede estabilizarse o no al vincularse al valor de las monedas fiduciarias u otros precios o artículos de valor. En particular, el ciclo de vida electrónico de los criptoactivos amplía la gama completa de riesgos relacionados con la tecnología que los reguladores aún están trabajando arduamente para incorporar a las regulaciones principales. Estos incluyen predominantemente riesgos cibernéticos y operativos, que ya han pasado a primer plano a través de varias pérdidas de alto perfil por piratería o pérdida accidental de control, acceso o registros.

Algunas de estas podrían haber sido preocupaciones menores si el sistema de criptoactivos hubiera permanecido cerrado. Pero esto ya no es el caso. Muchas funciones en el sistema financiero, como proporcionar apalancamiento y liquidez, préstamos y almacenamiento de valor, ahora se emulan en el mundo criptográfico. Los principales actores compiten por la financiación y claman por una parte de la acción. Todo esto está generando mayores llamados para que se aplique el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regla”, con los cambios necesarios, al mundo de las criptomonedas, lo que aumenta la presión sobre los reguladores para que actúen. También plantea otro enigma para la política pública. ¿Qué tan estrechamente pueden integrarse los dos sistemas antes de que se soliciten las mismas instalaciones del banco central y redes de seguridad en el mundo de las criptomonedas?

Enfoques nacionales contrastantes



No es que las autoridades nacionales o los organismos reguladores internacionales hayan estado inactivos; de hecho, se ha hecho mucho. Algunos países (como Japón y Suiza) han modificado o introducido una nueva legislación que cubre los criptoactivos y sus proveedores de servicios, mientras que otros (incluidos la Unión Europea, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos) se encuentran en etapa de redacción. Pero las autoridades nacionales, en general, han adoptado enfoques muy diferentes a la política regulatoria de los criptoactivos.

En un extremo, las autoridades han prohibido la emisión o tenencia de criptoactivos por parte de los residentes o la capacidad de realizar transacciones en ellos o usarlos para ciertos fines, como los pagos. En el otro extremo, algunos países han sido mucho más acogedores e incluso han buscado atraer empresas para desarrollar mercados en estos activos. La respuesta global fragmentada resultante no garantiza la igualdad de condiciones ni protege contra una carrera hacia el abismo a medida que los criptoactores migran a las jurisdicciones más amigables con el menor rigor regulatorio, sin dejar de ser accesible para cualquier persona con acceso a Internet.

La comunidad reguladora internacional tampoco se ha quedado de brazos cruzados. En los primeros años, la principal preocupación era preservar la integridad financiera al minimizar el uso de criptoactivos para facilitar el lavado de dinero y otras transacciones ilegales. El Grupo de Acción Financiera Internacional se movió rápidamente para proporcionar un marco global para todos los proveedores de servicios de activos virtuales. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) también emitió una guía regulatoria sobre intercambios de criptomonedas. Pero fue el anuncio de Libra, promocionado como una “moneda estable global”, lo que atrajo la atención del mundo y agregó un mayor impulso a estos esfuerzos.

La Junta de Estabilidad Financiera comenzó a monitorear los mercados de criptoactivos; lanzó un conjunto de principios para guiar el tratamiento regulatorio de las monedas estables globales; y ahora está desarrollando una guía para una gama más amplia de criptoactivos, incluidos los criptoactivos sin respaldo. Otros emisores de estándares están siguiendo el ejemplo, con trabajos sobre la aplicación de los principios para las infraestructuras del mercado financiero a los acuerdos de monedas estables de importancia sistémica (Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado e IOSCO) y sobre el tratamiento prudencial de las exposiciones de los bancos a los criptoactivos (Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria).

El tejido normativo se está tejiendo y se espera que surja un patrón. Pero la preocupación es que cuanto más tarde esto, más autoridades nacionales quedarán atrapadas en diferentes marcos regulatorios. Es por eso que el FMI está pidiendo una respuesta global que sea (1) coordinada, para que pueda llenar los vacíos regulatorios que surgen de la emisión transfronteriza y multisectorial inherente y garantizar un campo de juego equitativo; (2) consistente, por lo que se alinea con los principales enfoques regulatorios en todo el espectro de actividad y riesgo; y (3) integral, por lo que cubre a todos los actores y todos los aspectos del ecosistema criptográfico.

Un marco regulatorio global traerá orden a los mercados, ayudará a infundir confianza al consumidor, establecerá los límites de lo que está permitido y brindará un espacio seguro para que continúe la innovación útil.

Fuente: FMI