Cryptoeconomy: El Gobierno de EE.UU. posee 5.000 millones de dólares en bitcoin

17/10/2023

Por: Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro.

El bitcoin experimentó un repunte significativo durante el fin de semana y esta mañana después de que se confirmara que los reguladores de EE.UU. no presentarían un recurso contra la solicitud de ETF de bitcoin de Grayscale.

El precio del bitcoin ha tendido a la baja durante siete días, habiendo comenzado justo por encima de los 27.500 dólares y bajando hasta los 26.300 dólares. Pero las noticias de última hora de anoche borraron todas las pérdidas, y el criptoactivo vuelve a cotizar justo por encima de los 27.500 dólares en eToro.

Sin embargo, el ether volvió a caer la semana pasada. Tras empezar por encima de los 1.600 dólares, bajó un 3% durante los últimos siete días y ahora cotiza en torno a los 1.560 dólares.

Las noticias en EE.UU. sobre la solicitud de ETF de Grayscale tienen ramificaciones potencialmente muy significativas para el mercado del bitcoin. La historia de la aprobación del ETF del precio al contado ha sido una narrativa dominante del mercado del bitcoin desde hace varios meses.

A medida que caen las barreras a la aprobación, siguen aumentando las esperanzas entre los inversores de que podamos ver estos productos en el mercado más pronto que tarde.



El Gobierno de EE.UU. posee 5.000 millones de dólares en bitcoin



El Gobierno de EE.UU. posee 5.000 millones de dólares en bitcoins, según un informe del Wall Street Journal. Esto, según el informe, lo convierte en uno de los mayores tenedores del mundo del criptoactivo.

¿Debería preocuparnos que el Gobierno de EE.UU. tenga una participación tan grande en bitcoin? Tal y como están las cosas, no especialmente. La mayoría de sus participaciones son fortuitas, relacionadas con incautaciones de actividades ilícitas más que con una política activa de acumulación del activo como tal.

Además, sus 5.000 millones de dólares representan menos del 1% de la capitalización bursátil total de bitcoin, que según Coinmarketcap ronda los 543.000 millones de dólares. Como red descentralizada, Bitcoin requeriría una participación superior al 50% para que un actor tomara el control. Es muy poco probable que esto ocurra. Si un actor importante intentara hacerse con una participación del 50%, el precio se dispararía de todos modos, por lo que sería cada vez más difícil conseguirlo.



Las ballenas del bitcoin aguantan mientras las de ether venden



Según los datos de Glassnode, las ballenas del bitcoin y del ether están actuando de forma muy diferente en el mercado en estos momentos. Las “ballenas” se refieren a los poseedores de un tamaño significativo (normalmente más de 1.000 BTC) del criptoactivo. Mientras que las ballenas del bitcoin parecen estar acumulando, las del ether están vendiendo sus tenencias.

La tendencia refleja la divergencia que hemos visto últimamente entre las dos mayores criptoactivos. El bitcoin, aunque no ha tenido cambios meteóricos en sus precios, parece mantenerse estable en medio de una mayor volatilidad del mercado, mientras que el ether no ha sido tan robusto.

Sin embargo, como siempre, es importante no dar demasiada importancia a la actividad de los grandes tenedores, ya que estos tendrán sus propias razones para comprar o vender. Es importante que los inversores reflexionen más bien sobre los casos a largo plazo de los criptoactivos y su potencial futuro.



Ferrari acepta criptomonedas como forma de pago



La importante marca italiana de automóviles de lujo Ferrari está aceptando las cripto como forma de pago, según un informe de Reuters. Esto viene a raíz de las peticiones de los clientes ricos, dijo el jefe de marketing y comercial de la firma.

La firma dice que ha visto una mezcla de clientes más jóvenes e inversores tradicionales con participaciones en criptoactivos que desean pagar sus vehículos de lujo utilizando tokens. Esto sitúa a Ferrari en la misma línea que otras firmas como Tesla, que empezó a aceptar bitcoin como forma de pago en 2021.

Una de las mayores críticas en los últimos tiempos ha sido que los criptoactivos no pueden funcionar como moneda, ya que la gente no tiende a utilizarlos como método de pago. Sin embargo, la experiencia de Ferrari parece contradecir esta idea y podría ser un indicio de los cambios que se avecinan a medida que otras empresas se vuelven más flexibles con las formas de pago que aceptan.

