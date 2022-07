Cryptoeconomy: El metaverso es portada de TIME

Por staff

19/07/2022

La casi centenaria revista estadounidense Time dedicá su portada del mes de agosto al metaverso, la cual saldrá del 8 al 15 de ese mes.

«Dentro del metaverso: la siguiente era digital lo cambiará todo» es el enunciado de la portada referente a un artículo firmado por Matthew Ball, quien es el socio director del fondo de inversiones Epyllion.

La ilustración estuvo a cargo del diseñador gráfico Micah Johnson. En la misma se aprecia una suerte de portal hacia otra dimensión en la que un hombre, con un casco de astronauta, parece dar la bienvenida. A su alrededor aparecen tierras flotantes y todo un mundo tecnológico que hace referencia a la nueva era de Internet.

Para el autor, el metaverso es un “plano de existencia virtual paralelo que abarca todas las tecnologías digitales y que llegará a controlar gran parte del mundo físico.”

«Será un plano paralelo de existencia que se asienta sobre nuestras economías digitales y físicas, y une a ambas. Como resultado, las empresas que controlan estos mundos virtuales y sus átomos virtuales serán más dominantes que las que lideran la economía digital actual», expuso el especialista.

El autor de “Into The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything” de Time, Matthew Ball, quien es socio gerente del fondo de riesgo Epyllion, explica que este año la palabra “metaverso” ha aparecido más de 1.100 veces en presentaciones regulatorias ante la SEC de Estados Unidos, lo que revela el creciente interés que existe en la actualidad por el mundo virtual.

El año pasado, el número de veces que se citó la palabra metaverso en presentaciones regulatorias fue de 260 veces, según la SEC; mientras que en 2020 este número no alcanzó ni siquiera una docena.

En noviembre del año pasado, Time firmó una alianza con la compañía Galaxy Digital para crear un boletín semanal, completamente dedicado al metaverso.

El objetivo de Time, por medio de este boletín, es educar a sus millones de lectores sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías.

El fundador y CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dijo que el metaverso se convertirá en una parte cada vez más importante de la economía mundial en la próxima década, por lo que su objetivo junto a Time es desmitificar los mitos que rodean a esta innovación y explicar su emocionante potencial para el futuro.

Time en el mundo crypto

En marzo del año pasado, Time subastó 3 portadas como tokens no fungibles y, en agosto, se asoció al proyecto NFT Cool Cats para lanzar una criptocolección de gatitos digitales.

En abril, Time comenzó a aceptar pagos en Bitcoin por sus suscripciones y, más tarde, en noviembre, añadió Ethereum a su balance corporativo.

El mes pasado, Time abrió un centro cultural en la plataforma The Sandbox, construida en Ethereum, para proporcionar a su comunidad una espacio digital donde celebrar encuentros sociales y reuniones, exponer y comerciar arte digital, desarrollar nuevas experiencias e interactuar con otros desde cualquier lugar.

Este centro cultural digital está dirigido a la comunidad NFT construida a través de la iniciativa comunitaria TimePieces, enfocada en las nuevas tecnologías y en la Web3.