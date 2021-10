Cryptoeconomy: ¿En qué se diferencia Solana del resto de las criptomonedas?

Por staff

09/10/2021

Solana es una criptomoneda basada en la tecnología de cadena de bloques (Blockchain) que tiene diversas herramientas para agilizar y confirmar las transferencias de forma más segura y rápida que otras criptomonedas. Solana tiene una capitalización de mercado de unos $45 mil millones de dólares aproximadamente, es la séptima criptomoneda con más capitalización de mercado en el planeta y tiene un volumen diario de $3 mil millones de dólares aproximadamente, lo cual la sitúa entre las criptomonedas que más volumen procesan diariamente. Está criptomoneda fue creada en el 2017 por ingenieros que trabajaban para las empresas Qualcomm e Intel y ofertada al público en marzo de 2020, aclaramos que Solana no tiene relación con las empresas antes mencionadas y mantiene un protocolo descentralizado como el Bitcoin, Ethereum, Doge y demás criptomonedas reconocidas.

700 mil transferencias por segundo

Según palabras de su creador, esta criptomoneda podría validar hasta 700 mil transferencias por segundo si no tuviese las limitaciones del equipamiento tecnológico actual (hardware), por lo que se concluye que los códigos y el sistema en que está basada la criptomoneda Solana se adelanta a su tiempo, ya que no se conoce otra criptomoneda que tenga este tipo de aspiraciones. La velocidad actual de procesamiento de Solana oscila entre 50 mil y 65 mil transferencias por segundo, y esto supera por mucho a cualquier procesador de pago que existe en el planeta. La empresa VISA es el procesador de pago centralizado y privado más rápido que existe y nada más alcanza 24 mil transferencias por segundo, y entre las criptomonedas el XRP es el segundo procesador de pago más rápido hoy en día, ya que procesa unas 1500 operaciones por segundo. Debido a su innovadora tecnología, Solana se ha catapultado en su precio de centavos en el 2020 a 150$ aproximadamente en octubre de 2021 y usted puede ver un poco de las criptomonedas en Bitcoin Era y se dará cuenta de que vale la pena investigar más al respecto.

Ver más: NFT Marketplace contrata a un ex Google como director ejecutivo

El misterio resuelto de la cuenta millonaria

La criptomoneda Solana se deriva en el token SOL y cuando se ofertó por primera vez, había una cuenta con 11 millones de SOL en marzo del 2020 de un total de 13 millones, lo cual le pareció sospechoso a la comunidad, puesto que no sabían el origen de los fondos, más aún si recién estaba saliendo a la venta al público. Después de los reclamos hacia los fundadores de este recurso, los mismos dieron a conocer que había un acuerdo en el que se reservaba 11 millones de SOL por 6 meses para garantizar la liquidez entre los compradores y vendedores, independientemente de su demanda u oferta. Este tipo de garantías de mercado es común entre los tokens nuevos a ofertar, aunque realmente no hubo ninguna objeción acerca de reservar la mayoría de los token para ganar liquidez, si hubo molestias debido a que no se había hecho público este acontecimiento sino después de su descubrimiento por los usuarios.

Solana aligera el minado

Para los desarrolladores de Solana el tiempo es muy importante y en sus comienzos se percataron de que había un problema con muchas de las criptomonedas, y era el hecho de que una cadena de bloques puede ser minada al mismo tiempo en diferentes nodos y esto derivaba en una pérdida de cadena de bloques debido a que solo un bloque se colocaba al sistema por vez, perdiéndose el esfuerzo de los otros bloques minados. La solución se estableció en la alternabilidad de la minería turnando a los nodos en su minado con un control de tiempo basado en el algoritmo Sha-256 como reloj regulador en la organización.