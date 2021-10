Cryptoeconomy: “España está muy rezagada en el ecosistema cripto”

Madrid – Entrevista exclusiva con Ariel Cecchetto, CMO de Tradeando, sobre el ecosistema cripto.

Tradeando es una plataforma de aprendizaje, es una de las pocas apps que te educa en tiempo real. El fundador es mi mentor Enrique Moris, que es uno de los traders más importante de Europa. Cuando los usuarios de esta aplicación terminan con la parte formativa conocen todas las herramientas para tradear en Bolsa, con criptos o con lo que elijan en su billetera.

Si hablamos de cómo veo yo el mercado financiero creo que de acá a diez años la banca, como la conocemos, no va a existir más.

Las criptomonedas están generando una revolución nunca antes vista a nivel financiero. Para mí son el futuro de las finanzas. Que le queda mucho por recorrer…100%, pero van por el buen camino.

Yo creo que los bancos tienen tiempo de reacción, pero si no lo hacen rápido las monedas digitales serán la razón de su desaparición.

Acá en España la comunidad cripto es muy grande pero todavía no estamos preparados para esta tecnología. España está muy rezagada en esto, Inglaterra, Alemania, Suecia nos llevan la delantera y no por capacidad, porque acá tenemos gente súper preparada, sino a nivel de apoyo de gobierno.

No hay apoyo económico y es muy difícil encontrar quién te financie. Todavía acá le dan más importancia a quién va a poner un negocio físico que a un chico que trae una gran idea tecnológica. Como que todavía lo que no es tangible no encuentra respaldo.

Tienes que tener muy buenos contactos en España para lograr que alguien te financie un proyecto, te la tenés que arreglar solito.

En cambio en Alemania, por ejemplo, siempre tenés a alguien dispuesto a escucharte y darte apoyo de parte del gobierno.

Fijate lo que es tener una cabeza abierta a nivel gobierno. Admiro profundamente al presidente de El Salvador, es un líder absoluto que ve el presente en toda su dimensión, y elige avanzar a paso firme con el Bitcoin. Él está enfocado en los intereses de su pueblo y no en los intereses propios. Vamos a ver a su país crecer mucho en los próximos años. Muchos países deberían copiar su ejemplo.

Argentina tendría que ser una potencia mundial hoy en día. Los países con tanta riqueza natural como el tuyo y muchos de Latinoamérica se encuentran en la cola del mundo, aun teniendo tanto talento, lo que les falta son oportunidades. Pertenecer a las altas esferas te respalda para crecer en el proyecto que quieras, pero si no estás a ese nivel estás perdido.

Argentina tiene que despertar, tiene que haber una revolución cripto, la gente debería empezar a dejar de refugiarse en el dólar y pasar a las criptomonedas.

La gran diferencia de Argentina y España es que ustedes tienen una gran capacidad emprendedora, por la necesidad para salir adelante, pero les falta inversión externa, mientras que acá, el problema es que la plata está pero para proyectos obsoletos.

Frente a mi pregunta sobre cómo aconseja invertir comenta: “Hay distintos tipos de inversión. Uno tiene que saber para qué está invirtiendo. La inversión puede ser a corto, mediano o largo plazo. Si vas a largo plazo no te importa qué valor tiene hoy la criptomoneda, en cambio si quieres a corto plazo, las variables son otras. Lo que yo aconsejo siempre es que antes de empezar a invertir hay que estudiar un poco, no es tan simple saber tradear. Las criptomonedas no son para volverse millonario de un día para otro. Tus inversiones nunca deberían superar el 10% de tu capacidad de ahorro.”

Por esto el futuro del trading está en los robo advisors. Eso te va a dar la libertad de invertir cuando no tenés tiempo o no sabés como invertir, porque te permite controlar el riesgo de inversión.