Cryptoeconomy: Ethereum está lidiando con el riesgo de censura después de The Merge

Cryptoeconomy: Ethereum está lidiando con el riesgo de censura después de The Merge

Por staff

14/09/2022

El mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. incluyó en la lista negra al mezclador criptográfico descentralizado Tornado Cash. El desarrollo marcó la primera vez que el gobierno de EE. UU. Sanciona un contrato inteligente.

Los efectos dominó de este movimiento han sido críticos para Ethereum con muchas partes interesadas tomando medidas para cumplir con las sanciones. Circle, dYdX, GitHub, Infura, Oasis y Alchemy tomaron medidas al bloquear las direcciones sancionadas, y las relacionadas, para que no accedan a sus productos y servicios.

La situación también ha hecho que los partidarios y desarrolladores de Ethereum se preocupen de que estos pasos auguren un futuro más problemático, en el que la red podría volverse vulnerable a la censura.

Cuando Ethereum haga la transición a la prueba de participación, y los validadores se conviertan en los que procesan las transacciones en la red, es posible que aquellos que ejecutan estos validadores puedan participar en la censura de ciertas transacciones para cumplir con las sanciones actuales o futuras. Al hacerlo, los validadores podrían dañar potencialmente el estado de Ethereum como tecnología neutral. Es un problema tan preocupante que incluso uno de los mayores partidarios de Ethereum abandonaría todo el proyecto si sucediera.

“Si la capa base de Ethereum termina involucrada en una censura permanente, entonces consideraré que el experimento de Ethereum es un fracaso y seguiré adelante”, dijo en Twitter el cofundador de EthHub, Anthony Sassano, uno de los mayores defensores de Ethereum.

Pasando a la prueba de participación



Después de The Merge, Ethereum se ejecutará en un mecanismo de consenso de prueba de participación. Atrás quedarán los mineros y los nuevos reyes en la ciudad serán los validadores, aquellos que arrojan grandes cantidades de ETH y procesan nuevas transacciones, sabiendo que si actúan de manera maliciosa, podrían ver cómo se recortan sus tokens apostados.

Entre los validadores más grandes se encuentran empresas de criptografía como Coinbase, Kraken, Binance, Staked.us, Bitcoin Suisse, stakefish y Figment, todas las cuales ofrecen servicios de participación a sus usuarios para que puedan ganar recompensas por participación. Estas empresas se han vuelto tan populares que se encargan de casi el 40% del éter depositado por los nodos de validación en Beacon Chain.

También está Lido Finance, un protocolo de participación líquida que es responsable de más del 30 % de los depósitos de éter en Beacon Chain y sigue siendo un punto potencial de centralización. Dicho esto, no sirve como un validador único, sino que utiliza una variedad de validadores como los mencionados anteriormente.

Si estos validadores acordaron cumplir con las sanciones de los EE. UU., tienen suficiente poder para la censura a nivel de protocolo, y la comunidad Ethereum se ve obligada a apoyar a los validadores con los que podría estar en desacuerdo. Peor aún, debido al diseño de Beacon Chain, los usuarios no pueden dejar de apostar su ether hasta la actualización de Shanghái, que es otros 6-12 meses después de The Merge.

Cómo podría suceder la censura



El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, dijo en una llamada de desarrollador el 18 de agosto que la censura de la capa base puede presentarse de dos formas con diferentes cantidades de probabilidad.

El primer tipo es cuando ciertos validadores eligen excluir o filtrar transacciones sancionadas dentro de los bloques que ellos mismos proponen. Este escenario, según Buterin, puede conducir a una censura temporal y las transacciones pueden retrasarse mientras esperan ser finalizadas.

Siempre que algunos validadores no participen en la censura, esas transacciones eventualmente serán recogidas en los bloques subsiguientes. El único problema será que llevará más tiempo procesar las transacciones en bloques.

Ver más: Cryptoeconomy: El mundo está pendiente del Merge

Después de The Merge, los validadores también deberán firmar y transmitir una certificación durante cada época en la red. Esto nos lleva al segundo tipo de censura potencial donde los validadores (con más del 51 % de participación) deciden no certificar bloques que contienen transacciones sancionadas. La censura basada en atestación proveniente de un número mayoritario de validadores crearía una bifurcación suave de Ethereum o una versión alternativa de la cadena de bloques de Ethereum que no incluye ninguna transacción sancionada.

El segundo escenario se clasifica como “censura permanente” que puede resultar en que las transacciones sancionadas nunca se finalicen en la red Ethereum, según Buterin. Si bien Buterin dijo que la probabilidad del segundo escenario es pequeña, los desarrolladores centrales de Ethereum todavía están discutiendo formas de resistir las posibilidades de censura temporal y permanente.

Los validadores clave están en gran parte indecisos



En esta etapa, el temor a la censura proveniente de validadores centralizados es hipotético, dado que los validadores de Ethereum no han aclarado si cumplirán con las sanciones.

Cualquiera que sea el resultado final, los validadores de Ethereum enfrentarán un momento difícil para mantener a Ethereum como una red sin permisos y cumplir con las regulaciones de la OFAC.

Cualquiera que sea el resultado final, los validadores de Ethereum enfrentarán un momento difícil para mantener a Ethereum como una red sin permisos y cumplir con las regulaciones de la OFAC. Este sería particularmente el caso si los reguladores de EE. UU. les dieran instrucciones de no procesar transacciones que provengan de mezcladores de Ethereum como Tornado.cash.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha declarado claramente que su servicio de participación, que tiene un control del 14 % sobre todos los validadores de Beacon Chain, no censurará las transacciones. Armstrong dijo que preferiría detener el servicio de participación de la compañía en lugar de participar en la censura en cadena en Ethereum.

Cualquier validador existente en Beacon Chain puede detener sus funciones invocando una función llamada proceso de salida voluntaria. Esto significa que podrían dejar de apostar sus tokens sin ser castigados por hacerlo.

Mientras tanto, otros proveedores de apuestas como Kraken y Bitcoin Suisse quieren preservar la resistencia a la censura. Pero estos aún no tienen respuestas claras sobre cómo lidiarían con las sanciones.

“Kraken cree en la importancia de que las criptomonedas sean resistentes a la censura y sin permisos. Como validador líder de ETH, estamos monitoreando cuidadosamente la discusión sobre las posibles implicaciones de las sanciones de Tornado Cash para los validadores”, dijo a The Block Marco Santori, director legal de Kraken. en una oracion.

Una respuesta similar provino de Bitcoin Suisse, cuyo portavoz dijo: “Con respecto a la cuestión del manejo de transacciones que involucran direcciones sancionadas, Bitcoin Suisse está revisando actualmente la situación, ya que involucra cuestiones legales, regulatorias y técnicas complejas para las cuales no hay claridad. respuestas todavía.”

¿Qué se puede hacer para luchar contra la censura?



Dado que el problema salió a la luz, los desarrolladores principales de Ethereum han discutido estrategias de mitigación para combatirlo. En respuesta a una discusión en Twitter sobre el tema, Buterin comentó que apoyaba la idea de castigar a los validadores que participan en la censura.

Aquí, los desarrolladores de Ethereum pueden eliminar manualmente los validadores que practican la censura. Esto puede resultar en que los validadores censurados pierdan una parte de su garantía y está siendo explorado como la principal defensa contra la censura por parte de los principales proveedores de apuestas. Los principales desarrolladores de Ethereum se están preparando para organizar la aplicación social y la reducción democrática si estas empresas intentan censurar las transacciones.

Luego hay pasos más estrictos también. Por ejemplo, para contrarrestar una posible censura del 51% que conduce a una versión alternativa de la cadena de bloques de Ethereum, los desarrolladores pueden considerar implementar lo que se denomina una “bifurcación suave activada por el usuario (UASF)”.

Según Lefteris Karapetsas, desarrollador de Ethereum y fundador de Rotki, la participación de los validadores que participan en la censura se puede quitar con una USAF. “Si una mayoría deshonesta intenta atacar el protocolo con algo como la censura, el enfoque es un UASF de la comunidad para expulsarlos de la red y quemar su participación”, dijo Karapetsas a The Block.

Otra técnica sugerida anteriormente por Vitalik Buterin como herramienta contra la censura se llama separación de proponente/constructor (PBS). Esta es una estructura organizativa de prueba de participación propuesta donde la producción de bloques de Ethereum se divide entre dos tipos de entidades: proponentes y constructores, creando un control en cadena contra la censura transaccional.

Fuente: The Block