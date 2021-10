Cryptoeconomy: Fintech lanza servicio para conectar a los clientes de asesoría financiera con bitcoin

Por staff

04/10/2021

Una empresa de tecnología financiera propiedad de MassMutual está lanzando un servicio que permite a los asesores de inversiones registrados (RIA) y sus clientes aprovechar las inversiones en bitcoins.

El nuevo servicio de Flourish, denominado Flourish Crypto, refleja la creciente intersección entre las finanzas tradicionales y el espacio de activos digitales, y es una apuesta sobre lo que la compañía dice es la creciente demanda de bitcoin entre los clientes de asesoría financiera.

La oferta se lanza en asociación con Paxos, que apoya la ejecución y la custodia de las cosas. La startup con sede en Nueva York ha establecido relaciones clave con firmas de pagos y servicios financieros en los últimos meses, incluido el acuerdo histórico del año pasado con PayPal y, más recientemente, un acuerdo con Interactive Brokers. Paxos anunció una ronda de financiación de $ 300 millones la primavera pasada.

Ben Cruikshank, director de Flourish, dijo que el nuevo servicio surgió de conversaciones con su base de clientes de asesores financieros. “Hemos escuchado de innumerables asesores que están respondiendo preguntas sobre criptografía a diario, y que no tienen las soluciones adecuadas para satisfacer esta creciente demanda de clientes o para competir con las ofertas de las plataformas de comercio minorista y las empresas de cables”, dijo. dijo.

Cruikshank también le dijo a The Block que el trabajo de la compañía en criptografía fue un mayor interés personal entre la fuerza laboral de la empresa que se remonta a años atrás, un interés que encajó con MassMutual luego de la adquisición de Flourish por parte del gigante de seguros en febrero.

Flourish opera independientemente de MassMutual, pero el gigante de los seguros hizo olas en diciembre cuando compró $ 100 millones en bitcoins a través de NYDIG. En ese momento, MassMutual también se convirtió en inversionista de capital en NYDIG.

Junto con el anuncio de hoy, el director de inversiones de MassMutual, Tim Corbett, escribió una publicación de blog en la que describía las opiniones de la compañía de seguros sobre los activos digitales y bitcoin en particular.

“Hemos llegado a ver a bitcoin como una reserva potencial de valor a largo plazo”, escribió Corbett, refiriéndose a la inversión de $ 100 millones del año pasado. “Las características únicas de Bitcoin, incluida la escasez digital, el crecimiento conocido de la oferta, las características de transferencia y el límite máximo en el número total de tokens, abren la posibilidad de que pueda servir como una especie de“ oro digital ”, con el potencial de una apreciación significativa del precio. “

“Al mismo tiempo, la clase de activos es nueva y aún está en proceso de descubrimiento de precios, con una volatilidad, incertidumbre y riesgo importantes”, continuó Corbett. “Creemos que la volatilidad disminuirá a medida que más instituciones tomen posiciones en el espacio, pero se necesitarán múltiples ciclos de mercado antes de que tengamos datos sólidos para describir con más detalle las características de la inversión, como las correlaciones con otras clases de activos o si servirá como cobertura contra la inflación “.

Corbett agregó: “En nuestra posición como compañía líder en seguros de vida mutuos, tenemos la capacidad de tener esa perspectiva a largo plazo”.

Que Flourish se esté moviendo para capturar una parte de la demanda de bitcoins entre los clientes de los asesores financieros quizás no sea sorprendente, dado que en los últimos años otras firmas de servicios financieros, incluidas las que se centran en las cuentas de jubilación, han realizado incursiones similares. Choice by Kingdom Trust, por ejemplo, explicó recientemente a Ryan Weeks de The Block cómo la compañía tiene como objetivo ayudar a los clientes a comprar bitcoins dentro de sus cuentas de jubilación.

El enfoque de Flourish es ofrecer un lugar único para que los asesores ayuden a sus clientes a acceder a bitcoin. Aunque bitcoin ha sido considerado un producto básico por los reguladores de EE. UU. Desde 2015, los obstáculos para la presentación de informes de impuestos y la falta de familiaridad entre algunos asesores, y aquellos que reciben llamadas de posibles clientes específicamente, abren la puerta para que empresas como Flourish simplifiquen esos procesos.

“Escuchamos a nuestros clientes y construimos Flourish Crypto con la flexibilidad que los asesores necesitan en cuanto a integraciones, comercio, marca y cumplimiento”, dijo Cruikshank. “Los asesores ahora pueden mantener estos activos dentro de su órbita y ofrecer una solución de cifrado como parte del plan financiero integral de cada cliente”.

Cruikshank agregó que la firma está observando de cerca el espacio criptográfico más amplio. Dijo que Flourish tiene la intención de ofrecer soporte para ether, la criptomoneda nativa de Ethereum, en los próximos meses, basándose en los mismos signos de demanda que llevaron a su soporte para bitcoin.

La publicación del blog de Corbett también sugirió que MassMutual está mirando el estanque proverbial de posibles servicios en torno a la tecnología de criptomonedas y blockchain de manera más amplia.

“Creemos que habrá numerosas historias de éxito a medida que la tecnología madure y continuaremos explorando formas de integrar las criptomonedas en diferentes áreas de nuestro negocio”, escribió.