Cryptoeconomy: FTX se acoge a Chapter 11 y desploma el mercado crypto

Por staff

11/11/2022

El intercambio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, FTX, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en los EE. UU., según un comunicado de la compañía publicado en Twitter. Bankman-Fried también renunció como CEO y fue reemplazado por John J. Ray III, aunque el jefe saliente permanecerá para ayudar con la transición.

Alameda Research, la empresa de criptocomercio de Bankman-Fried, y aproximadamente 130 empresas afiliadas adicionales forman parte de los procedimientos voluntarios.

El exchange FTX, cuyos problemas de insolvencia llevaron a Bitcoina tocar su menor valor en dos años esta semana, pidió la protección de la ley de quiebras de los Estados Unidos paraintentar organizar la liquidación de sus activos.

“El alivio inmediato del Capítulo 11 es apropiado para brindarle al Grupo FTX la oportunidad de evaluar su situación y desarrollar un proceso para maximizar las recuperaciones para las partes interesadas”, dijo el nuevo jefe de FTX, Ray.

“FTX Group tiene activos valiosos que solo pueden administrarse de manera efectiva en un proceso organizado y conjunto. Quiero asegurar a todos los empleados, clientes, acreedores, partes contratantes, accionistas, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras partes interesadas que realizaremos este esfuerzo con diligencia, minuciosidad y transparencia”, continuó Ray.

“FTX Trading Ltd. (…) ha anunciado hoy que ella, West Realm Shires Services Inc. (también conocida como FTX US), Alameda Research Ltd. y aproximadamente 130 empresas afiliadas más (en conjunto, el “Grupo FTX”), han iniciado un procedimiento voluntario en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware con el fin de iniciar un proceso ordenado para revisar y monetizar los activos en beneficio de todas las partes interesadas a nivel mundial”, detalló el comunicado.

En cuestión de días, FTX pasó de una valoración de $32 mil millones a la bancarrota cuando la liquidez se agotó, los clientes exigieron retiros y el intercambio rival Binance rompió su acuerdo no vinculante para comprar la compañía. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, admitió el jueves que “lo jodió”.

“John J. Ray III fue nombrado Director General del Grupo FTX. Sam Bankman-Fried ha renunciado a su cargo de CEO y se quedará para ayudar en una transición ordenada. Se espera que muchos empleados del FTX Group en varios países continúen con el FTX Group y ayuden al Sr. Ray y a los profesionales independientes en sus operaciones durante el procedimiento del Capítulo 11″, agregó el texto difundido.

Los procedimientos del Capítulo 11 excluyen a las siguientes subsidiarias: LedgerX LLC, FTX Digital Markets Ltd., FTX Australia Pty Ltd. y FTX Express Pay Ltd.