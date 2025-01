Cryptoeconomy: Grupo bancario más grande de Italia realiza su primera compra de bitcoin al contado

14/01/2025

(Italia – Bloomberg) Intesa Sanpaolo, el grupo bancario más grande de Italia, ha realizado su primera compra de bitcoin al contado y ha adquirido aproximadamente 1 millón de euros en la criptomoneda original, según han adelantado los medios locales y ha sido recogido por Bloomberg. Este lunes, el principal banco italiano se ha hecho con 11 bitcoin, tal y como se desprende de un correo electrónico interno enviado por Niccolò Bardoscia, director de Negociación de Activos Digitales del banco, publicado en el foro en línea 4chan. “Hoy, 13/01/2025, Intesa Sanpaolo posee 11 bitcoin. Gracias a todos por el trabajo en equipo”, se lee en el email.

En noviembre, Bloomberg informó que el equipo de criptomonedas de Intesa había obtenido las aprobaciones internas necesarias y había implementado los sistemas técnicos para realizar compras de activos digitales al contado. El banco estableció una mesa de negociación de criptomonedas propia dentro de su división de banca corporativa y de inversión en 2023. Hasta ahora, solo había operado con opciones de criptomonedas, futuros y fondos cotizados en Bolsa.

Fuentes de mercado explican que Intesa Sanpaolo ya estaba lista desde hace meses: está registrada en Notabene, un software que ayuda a las entidades a cumplir con la Travel Rule, que establece que cualquier transacción criptográfica que supere un determinado umbral debe ir acompañada de la información personal del cliente, y a gestionar riesgos regulatorios y de contrapartes de manera eficiente, a gran escala. Además, explican que la entidad se sirve de Ripple Custody (antes conocida como Metaco) para la custodia de activos digitales.

Carlo Messina, CEO de Intesa Sanpaolo, ha confirmado la operación del banco, el primero en hacerlo en Italia. ”Somos líderes europeos en términos de capitalización de mercado, por lo que no debería sorprender que hagamos lo mismo que hacen todos los demás bancos en el mundo”, ha afirmado. “Además, se trata de importes muy limitados; tenemos 100.000 millones de euros en nuestra cartera de títulos, por lo que esto es un experimento, una prueba”, añadió en declaraciones públicas recogidas por Il Sole 24 Ore. Messina ha aclarado que esta operación les permite estar preparados en caso de que algunos clientes pidieran realizar este tipo de inversiones. No obstante, ha reiterado que considera el bitcoin “una forma de inversión que debe estar reservada a inversores institucionales y a clientes con altísima profesionalidad y habilidades excepcionales. Yo mismo no invierto en Bitcoin”, dijo.

Esta adquisición marca un avance importante del banco en este tipo de activos, en un país donde en los últimos meses la propuesta del viceministro de Economía, Maurizio Leo, de elevar el impuesto sobre las plusvalías de las inversiones en cripto del 26% actual hasta el 42% en 2025 hizo temblar la industria y desató su ira. La medida estaba incluida inicialmente en los presupuestos. No obstante, a finales de año el Ejecutivo transalpino dio marcha atrás y suavizó la medida: este año el impuesto se mantendrá en el 26% aunque se eliminará el umbral de exención de 2.000 euros previsto actualmente. En cambio, en 2026 la tasa pasará al 33%: una mejora respecto al 42% previsto originalmente.

Este movimiento, además, se produce en un contexto en el que otras grandes firmas financieras están expandiendo su presencia en criptomonedas, como BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, que ha acumulado 51.000 millones de dólares en activos en su ETF de bitcoin al contado. En España, entidades como BBVA, Santander y CaixaBank adelantaron a CincoDías que pretenden lanzar su oferta cripto en 2025, un año en el que se prevé que la gran banca comenzará a vender criptoactivos a sus clientes en el país.

La entrada en vigor de MiCA el pasado 30 de diciembre garantiza a estas entidades financieras un marco legal claro para ofrecer este tipo de activos en un momento de optimismo en el mercado. La victoria de Donald Trump, el lanzamiento de los ETF y la mayor adopción por parte de los inversores, de hecho, ha permitido al bitcoin cerrar un año dorado y los expertos prevén nuevas subidas en 2025. Este martes, el bitcoin ha recuperado parte del terreno perdido en los últimos días, en el intento de superar nuevamente los 100.000 dólares. Actualmente cotiza en los 96.500.

