Cryptoeconomy: Italia lanza proyecto educativo centrado en Bitcoin

Por staff

24/02/2023

Un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnico di Torino, en Italia, está impulsando un proyecto educativo centrado en Bitcoin, llamado BitGeneration.

Según el comunicado de prensa enviado a Bitcoin Magazine, la universidad organizará 10 reuniones de tres horas cada una para 30 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de una escuela secundaria local.

“Expertos y profesores ya habían hablado sobre Bitcoin en algunas clases en el pasado a través de pequeñas iniciativas independientes”, describe el comunicado de prensa, “pero BitGeneration tiene un tenor completamente diferente. Por primera vez, [an Italian] la escuela pública da la bienvenida formalmente a la formación en Bitcoin: las 30 horas forman parte de lo que se denomina Pcto (que en italiano significa Paths for Soft Skills and Orientation), un curso de 300 horas de trabajo obligatorio durante un período de tres años para todos los estudiantes de todo el mundo. el país.»

El proyecto cuenta con un portal web donde se detalla que la innovación de la tecnología blockchain y las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de Bitcoin también son temas de interés que se abordan en BitGeneration.

Además de esto, el grupo de estudiantes de la Universidad Politécnico di Torino cuenta con varios equipos dedicados al desarrollo web, la implementación de nodos de Bitcoin y la implementación de algoritmos y técnicas de criptografía para profundizar los conocimientos en el ecosistema de la blockchain.

Las lecciones que se imparten cubren varios aspectos de Bitcoin, desde la inclusión financiera, la economía y las estructuras sociales hasta la informática y la teoría de juegos. También hay lecciones prácticas enfocadas en demostrar la facilidad de usar Bitcoin. Los temas incluyen «crear una frase inicial y una billetera, descargar y administrar un nodo completo, análisis de cadena de tiempo y minería (con un Antminer S9 ASIC real proporcionado por BitPolito).