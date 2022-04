Cryptoeconomy: La inversión en criptoactivos resiste a la incertidumbre de los mercados

29/04/2022

La incertidumbre que domina los mercados a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y el contexto de elevada inflación mundial ha modificado las tendencias de inversión de los minoristas españoles. La volatilidad que afecta a los activos ha hecho que su actividad en los mercados se haya incrementado, aunque han reducido posiciones en algunos de los instrumentos más tradicionales que hasta ahora predominaban en sus carteras: los valores y bonos nacionales. Sin embargo, la confianza por los criptoactivos se mantiene y, de hecho, toma fuerza de cara a los próximos meses, según los datos de la cuarta edición del estudio llevado a cabo por la plataforma global de inversión en multiactivos eToro llamado “El pulso del inversor minorista”.

El 43% de los minoristas españoles invertía en criptoactivos en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al final de 2021. Por delante se situaba la inversión en valores nacionales, elegida por el 47% de los encuestados, y en tercer lugar, los bonos nacionales (25%). Sin embargo, este ranking cambia al preguntarse por las preferencias de inversión para los próximos 12 meses: los criptoactivos pasan a ocupar el primer lugar y un 43% afirma que invertirá en ellos. Mientras tanto, el porcentaje que muestra interés en valores españoles cae hasta el 30% y en bonos, hasta el 15%.

Los inversores españoles se sitúan muy por delante de la media internacional en la adopción de estos activos. Además, los criptoactivos comienzan a atraer también a inversores de más edad: el 22% de los españoles encuestados mayores de 55 años invierte en ellos, nueve puntos porcentuales más que en la edición previa del estudio. Preguntados por sus planes de cara a los próximos 12 meses, el 28% afirma que invertirá en estos activos, frente al 26% que lo aseguraba hace tres meses, aunque los valores domésticos siguen liderando las preferencias de inversión con un interés del 38% de los preguntados.

Tras esta preferencia de inversión por parte de los españoles se encuentra el poder de transformación para cambiar el mundo que tienen los criptoactivos, según el 28% de los españoles encuestados. Asimismo, el 26% considera que son un depósito de valor activo y un 16% cree que ofrecen cobertura contra la inflación.

Además, los inversores están diversificando su interés por los criptoactivos, incrementando sus posiciones en los llamados “caballos de batalla”, tokens a menudo basados en la blockchain de Ethereum, pero con casos de uso tangibles alternativos. Aunque Bitcoin y Ether se mantienen a la cabeza, a nivel global y en España, el aumento de las posiciones mantenidas de los tokens DeFi más pequeños afirma un notable cambio de rumbo de los inversores.

“La volatilidad temida por los inversores se está revelando en la cotización de los precios del Bitcoin o el Éter en las últimas semanas. Dichos movimientos a la baja respaldan una tendencia relevante que ha surgido en 2022 y es que los criptoactivos no son inmunes a la elevada inflación, las subidas de los tipos de interés o la gran incertidumbre geopolítica. No obstante, el endurecimiento de las condiciones del mercado ha animado también a los inversores a buscar nuevos criptoactivos en los que diversificar, lo que ha dado lugar a un aumento de las posiciones mantenidas en los tokens DeFi más pequeños desde finales del año pasado”, explica Simon Peters, analista experto en criptoactivos de eToro.

No obstante, la precaución sigue predominando entre los inversores españoles, que aún demandan más información sobre este tipo de activos para invertir de forma consciente, atendiendo a los riesgos y oportunidades que presentan. El 36% de los minoristas que no invierte en criptoactivos afirma que es porque carece del conocimiento suficiente para tomar decisiones informadas de inversión. No obstante, esta cifra cae ligeramente (desde el 39% de la edición previa del estudio), lo que muestra que la formación de los inversores continúa creciendo. Por otra parte, hay un incremento de aquellos que no invierten debido a su elevada volatilidad (del 28% al 31%) y solo un 13% dice que no los considera lo suficientemente relevantes como para invertir en ellos.

“Los cambios en los hábitos de inversión de los minoristas en el sector de los criptoactivos muestran su grado de madurez y formación financiera. Los inversores de todas las edades son conscientes de que, al igual que al invertir en otros instrumentos, la diversificación es fundamental para reducir los riesgos”, indica Tali Salomon, directora regional de eToro para Iberia y Latinoamérica.