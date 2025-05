Cryptoeconomy: La legislación sobre ‘stablecoins’ avanza en el Senado de EE UU

20/05/2025

(EEUU) A última hora de ayer lunes el Senado de Estados Unidos aprobó por amplia mayoría avanzar en el marco normativo para regular las criptomonedas estables (stablecoins). El bitcoin roza récords.

El Senado de EEUU ha votado para avanzar en un proyecto de ley clave para regular las stablecoins después de que los senadores demócratas bloquearan un intento de avanzar con el proyecto a principios de mayo debido a preocupaciones sobre el extenso imperio criptográfico del presidente Donald Trump.

Una votación procedimental clave sobre la Ley Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, o Ley GENIUS, fue aprobada por 66-32 el 20 de mayo.

Los más optimistas consideran que podría aprobarse ya esta semana, mientras los más cautos apuntan que obtendrá el sí definitivo después del Memorial Day, o Día de los Caídos, que se celebra el próximo lunes en EE UU.

El proyecto exige que las stablecoins estén completamente respaldadas, tengan auditorías de seguridad regulares y la aprobación de reguladores federales o estatales. Solo las entidades con licencia pueden emitir stablecoins, mientras que las stablecoins algorítmicas están restringidas.

Entre las modificaciones a la ley se incluye la introducción de nuevas restricciones a empresas tecnológicas que cotizan en Bolsa, como Meta y Alphabet, a la hora de emitir monedas estables. El texto prevé que estas firmas soliciten la autorización del regulador para poder emitir estos activos, tal y como reportan los medios locales. Asimismo, se incluyen nuevas medidas de protección al consumidor. En cambio, el texto no hace ninguna mención a los negocios de Trump ni prevé ninguna limitación en este sentido, pese a que sus conexiones con el mundo cripto siguen dando que hablar.

Un reciente estudio de la firma de análisis Inca Digital revela que los inversores de $TRUMP se gastaron unos 148 millones de dólares para participar en el concurso que daba la posibilidad de cenar con el mandatario. “Esta es solo la punta del iceberg de la corrupción en el mundo cripto del presidente Trump”, espetó la senadora Elizabeth Warren en la Cámara alta.

“Trump y su familia se han embolsado cientos de millones de dólares con sus empresas cripto y ganarán más de su stablecoin si esta ley será aprobada”, advirtió Warren.

La cotización del bitcoin toma un nuevo impulso en la sesión de hoy, y firma máximos intradía por encima de los 106.000 dólares. La mayor de las criptomonedas se queda así a un paso de sus récords históricos, los 109.000 dólares que rozó al inicio del año.

El auge de las stablecoins se traduce en capitalizaciones superiores a los 150.000 millones de dólares en tether, la mayor de las criptomonedas estables, muy por encima de los 60.000 millones de dólares de USDC.

