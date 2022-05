Cryptoeconomy: La manipulación del mercado de NFT pone en ascuas a los inversores

Por staff

13/05/2022

Cualquier nueva tecnología que pueda ofrecer beneficios al mundo en general, probablemente también tenga el potencial de ser abusada por malos actores para su propio beneficio personal. Los operadores de la industria asociados con esa tecnología deben trabajar para erradicar ese abuso, a veces con la ayuda del sector público, para que los nuevos usuarios puedan sentirse seguros al adoptar la tecnología y la industria continúe creciendo. Si lo hacen con éxito, el uso ilícito de la nueva tecnología será una parte cada vez menor del uso total a lo largo del tiempo. Ese progreso positivo es exactamente lo que se ve con las criptomonedas.

“Al igual que cualquier tecnología emergente que tiene un tremendo potencial para un uso generalizado, los malos actores se encuentran entre los primeros en actuar. Por lo tanto, no es sorprendente ver que a medida que los protocolos DeFi (finanzas descentralizadas) aumentan constantemente en popularidad, el uso ilícito también tiene una tendencia al alza. Dicho esto, la experiencia nos dice que a medida que el espacio DeFi madura, el uso ilícito constituirá una parte cada vez menor del uso total. Por supuesto, esto requerirá un esfuerzo concertado por parte de las partes interesadas de la industria para aprovechar la transparencia inherente de las blockchain para mitigar la actividad maliciosa y, por lo tanto, aumentar la confianza del consumidor en la tecnología”, comenta Ethan McMahon, economista de Chainalysis.

“El volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas como parte del mercado general está en su punto más bajo de todos los tiempos. Esto es un buen augurio para la adopción y utilización de estos activos digitales por parte de un segmento más amplio de consumidores y empresas. Sin embargo, a medida que el ecosistema de criptomonedas madura, los ciberdelincuentes están poniendo sus ojos en las tendencias emergentes de DeFi (finanzas descentralizadas) y NFT. Al igual que con los primeros días de las criptomonedas, los piratas informáticos se han apresurado a ejecutar sus esquemas ilícitos. Para que la confianza del consumidor crezca, es imperativo que las partes interesadas de la industria intensifiquen y eliminen este abuso de estas tecnologías. Con las herramientas adecuadas, las agencias gubernamentales y las empresas de criptomonedas pueden detectar, prevenir e investigar actividades ilícitas. Los ataques a los protocolos DeFi por parte de hackers vinculados a Corea del Norte demuestran la necesidad de que estos protocolos refuercen sus sistemas no solo para proteger a los consumidores, sino también para la seguridad nacional. Gracias a la transparencia de la blockchain, las agencias gubernamentales pueden identificar y apuntar a los servicios que utilizan para el lavado de dinero, como la primera sanción de la OFAC (Agencia de control de bienes en el extranjero de EEUU) a un mezclador la semana pasada, y dificultar que la RPDC (República Popular Democrática de Corea) y otros cobren sus ganancias mal habidas. Pero con la piratería en su punto más alto, la inversión en medidas preventivas debería ser una prioridad”, agrega el especialista.

Nota: 2019 tiene una proporción inusualmente alta de actividad ilícita en gran parte debido al esquema PlusToken Ponzi

Si bien el crimen basado en criptomonedas sigue siendo un problema importante por resolver, especialmente dado que el aumento de los volúmenes generales de transacciones significa que el valor bruto de las transacciones ilícitas sigue creciendo, la actividad ilícita se ha convertido en una parte menos prominente del ecosistema general de criptomonedas en los últimos tres años. No obstante, DeFi específicamente parece estar pasando por los mismos dolores de crecimiento que las criptomonedas en su conjunto anteriormente, con actividades ilícitas que aumentaron en los últimos dos años.

Las transacciones ilícitas en el entorno DeFi han aumentado constantemente en los últimos tres años, tanto en términos de valor bruto como de proporción de todo el valor de transacción, principalmente en dos áreas: robo de fondos a través de piratería y abuso de protocolos DeFi para el lavado de dinero.

Los protocolos DeFi son el objetivo de piratería de referencia

Los protocolos DeFi han representado una parte cada vez mayor de todos los fondos robados de las plataformas de criptomonedas desde principios de 2020, y perdieron la gran mayoría de los fondos robados en 2021. A partir del 1 de mayo, los protocolos DeFi representan el 97% de los $ 1.68 mil millones en criptomonedas robadas en 2022. Peor aún, gran parte de las criptomonedas robadas de los protocolos DeFi ha ido a grupos de piratería asociados con el gobierno de Corea del Norte, especialmente en 2022.

Ya en 2022, los hackers norcoreanos han tenido su mayor año hasta ahora para el robo de criptomonedas con más de $ 840 millones, basados completamente en hackeos de protocolos DeFi (es posible que los hackers norcoreanos sean responsables de otros hacks, tanto de protocolos DeFi como de servicios centralizados, que aún no se les han atribuido definitivamente). Los datos muestran que apuntalar las defensas de los protocolos DeFi contra los piratas informáticos no es solo una cuestión de generar confianza con los usuarios para que DeFi pueda seguir creciendo. También es una cuestión de seguridad internacional dado que la criptomoneda robada por los grupos de piratería de Corea del Norte se utiliza para apoyar el desarrollo de armas de destrucción masiva en el país.

El lavado de dinero basado en DeFi también está en aumento

En lo que va de 2022, los protocolos DeFi se han convertido en el mayor receptor de fondos ilícitos, recibiendo el 69% de todos los fondos enviados desde direcciones asociadas con actividades delictivas, en comparación con el 19% en 2021. Una razón para esto es que los protocolos DeFi permiten a los usuarios intercambiar un tipo de criptomoneda por otra, lo que hace que sea más complicado rastrear el movimiento de fondos, pero a diferencia de los servicios centralizados, muchos protocolos DeFi brindan esta capacidad sin tomar información KYC de los usuarios, lo que los hace más atractivos para los delincuentes. Chainalysis recientemente agregó características de investigaciones entre cadenas a Reactor para abordar las complejidades adicionales del salto de cadena habilitado para DeFi. El lavado de dinero basado en DeFi es otra área donde los hackers norcoreanos están liderando el camino.

Los piratas informáticos inicialmente robaron una variedad de tokens ERC-20, luego usaron varios protocolos DeFi para intercambiar esos tokens por Ethereum. Los piratas informáticos enviaron ese Ethereum a un mezclador y lo intercambiaron nuevamente utilizando protocolos DeFi, esta vez por Bitcoin, antes de mover ese Bitcoin a varios intercambios centralizados para liquidarlo y recibir efectivo. Este es solo un ejemplo de cómo los hackers pueden abusar de los protocolos DeFi para el lavado de dinero, y en este caso, esos fondos probablemente se usaron para el desarrollo de armas de Corea del Norte.

El comercio de lavado de NFT´s permite a los usuarios jugar con el sistema de tokens de recompensa

En el Informe de Delitos Criptográficos de 2022, Chainalysis analizó ejemplos de comercio de lavado en el mercado NFT, y descubrió que, si bien la mayoría de los comerciantes de lavado terminaron perdiendo dinero debido a las tarifas de gas, los más exitosos obtuvieron grandes ganancias al inflar artificialmente los valores de sus NFT y descargarlos a usuarios desprevenidos. Ahora, otro esquema de comercio de lavado de NFT cuyos objetivos difieren del comercio de lavado convencional de una manera clave consiste en recolectar tokens de recompensa otorgados por el mercado de NFT utilizado por los comerciantes de lavado en lugar de inflar el valor de cualquier NFT en particular.

El lavado es relativamente fácil de hacer con NFT, ya que algunas plataformas de negociación permiten a los usuarios operar simplemente conectando su billetera a la plataforma, sin necesidad de identificarse. Un usuario podría controlar fácilmente múltiples billeteras e intercambiar NFT entre ellas, y nadie podría saberlo a menos que se tomara el tiempo para analizar los historiales de transacciones de las billeteras. A continuación, dos billeteras etiquetadas como Wash Trader 1 y Wash Trader 2, que han generado más de 650,000 wETH en volumen de transacciones cada una mientras venden los mismos tres NFT de ida y vuelta entre sí.

Toda esta actividad ha tenido lugar en el mismo mercado de NFT. En ningún momento ninguna de las billeteras ha vendido ninguno de los NFT a una parte externa, por lo que, por el momento, no parece que su objetivo sea estafar a otro coleccionista de NFT vendiéndoles un activo inflado artificialmente. Sin embargo, este mercado en particular ofrece recompensas de incentivos en forma de su propio token nativo a los usuarios cada vez que compran, venden o intercambian NFT en la plataforma. Las dos billeteras de comerciante de lavado han generado grandes cantidades de tokens de recompensas del mercado a través del comercio de lavado. No solo eso, sino que las billeteras han aumentado sus ganancias aún más al apostar sus tokens de recompensas.

Con todo, entre las ganancias directas del uso de la plataforma y el staking, las dos billeteras comerciales de lavado han hecho más de 106 millones de tokens de recompensas, actualmente con un valor de más de $ 185.5 millones. Las tarifas de gas en los intercambios de lavado totalizan solo $ 114.6 millones en tarifas de gas, lo que le da al comerciante (s) de lavado una ganancia de casi $ 71 millones. Las billeteras comenzaron con una financiación inicial de 705.6 ETH, por un valor de $ 2.4 millones en el momento de la primera transferencia, lo que hace que este esquema de comercio de lavado sea un gran éxito.

Este tipo de esquema de comercio de lavado no está libre de víctimas. Por un lado, el mercado de NFT está siendo engañado para que pague recompensas por actividades falsas. Los coleccionistas de NFT en todo el mercado también están siendo engañados para que piensen que este mercado de NFT tiene más actividad de transacción de la que realmente tiene, y lo mismo ocurre con la colección de NFT que los comerciantes de lavado están utilizando para sus transacciones.