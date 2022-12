Cryptoeconomy: Lance usted su propio token en un día

28/12/2022

Tutellus, la comunidad cripto que imparte formación, potencia el desarrollo y la inversión en proyectos tokenizados, crea, dentro del marco de la innovación financiera un nuevo producto: DAPPcomposer (aplicación descentralizada para generar ecosistemas tokenizados completos).

Miguel Caballero, CEO de Tutellus, explica que “Con DAPPComposer cualquier empresa puede tener su token, web y smart contracts en cuestión de horas. Hemos creado el concepto de DIaS (Decentraliced Infrastructure as a Service), como un marco para un mayor impulso a la tokenización, que hasta ahora funcionaba a través de grandes presupuestos de consultoría y desarrollo para crear tokens. Tenías que invertir meses de trabajo y cientos de miles de euros para ello”.

Desde Tutellus han creado la infraestructura, al igual que lo hicieron los SaaS con la tecnología en la nube hace más de una década. “Por primera vez la tokenización es accesible a cualquier empresa, sin costes de entrada y por una suscripción mensual. La industria de la tokenización va a cambiar con soluciones como DAPPComposer”, matiza Caballero.

Ya son varias las empresas que utilizan DAPPComposer para crear sus propias economías tokenizadas: FITtoken, Zeemcoin o TurinLabs, todas ellas nacidas en el ecosistema Tutellus. “Ahora es el momento de dar a conocer DAPPComposer: el problema es que las empresas no saben que pueden hacer esto en un día y sin apenas costes: cuando descubran que el proceso para desarrollar su token es así de sencillo, sin fricción, el mundo de la tokenización crecerá exponencialmente”, señala Caballero.

Desde Tutellus prevén que DAPPComposer sea implementado en 250 nuevos proyectos en todo el mundo durante 2023, dando cada uno de ellos servicio a sus usuarios.

Experiencias de tokenización

Lucas Leal dirige una cadena de gimnasios (Slowtraining) y una academia de formación online para entrenadores de fuerza (Resistance Institute). Desde Barcelona impulsan una forma de entrenar muy alejada de los gimnasios tradicionales. “En nuestros gimnasios no verás pesas”, comenta Lucas. “Trabajamos la fuerza no para lucirla en la playa, sino para que ganes calidad de vida”.

Leal ha creado con FITtoken un ecosistema de incentivos para que los clientes entrenen más a gusto, recomienden a sus conocidos el acercarse a conocer las instalaciones y disfruten de servicios tan variados como sesiones de fisioterapia, taquillas VIP o el pago de la propia cuota del gimnasio con los tokens ganados.

FITtoken y el negocio de Lucas han sido desarrollados con DAPPComposer de la mano de Tutellus. Es revolucionario porque permite a negocios no dedicados al mundo cripto disponer de sus propias economías tokenizadas en horas: “Nunca podríamos haber hecho esto sin DAPPComposer”, reconoce Leal. “Nuestro negocio es el gimnasio, el entrenamiento de fuerza. No somos una empresa de tokenización o criptomonedas. No tenemos ni tiempo ni dinero para desarrollar nuestro token de forma artesanal. Si hace 1 año me llegan a decir que podría tener mi propio negocio tokenizado en 1 día, no lo habría creído”.

Los gimnasios de FITtoken están automatizados: cada máquina de entrenamiento es “inteligente” y sabe quién eres, por lo que el plan de entrenamiento es 100% personalizado. “Toda la experiencia del gimnasio está tokenizada: los clientes saben qué rutina de entrenamiento deben hacer para cumplir sus objetivos, y si lo consiguen reciben FIT tokens. Con estos tokens pueden hacer lo que quieran: desde comprar productos y servicios, irse a esquiar gratis o cambiarlos a euros o bitcoin”.

“El token nos ayuda a trabajar el cripto-Marketing de una manera mucho más eficiente, y tanto el cliente como la cuenta de resultados de la empresa lo agradecen”, señalan desde FITtoken.