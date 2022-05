Cryptoeconomy: Lanzan nueva solución para ayudar a las víctimas de estafas crypto

Por staff

28/05/2022

MetaMask, la billeteria sin custodia de ConsenSys, anunció una nueva asociación estratégica con Asset Reality, una solución integral para recuperar, gestionar y acceder a criptomonedas y otros activos que hayan sido robados. En los últimos años, la actividad económica en la web3 ha crecido exponencialmente. Si bien este crecimiento ha atraído una serie de aplicaciones altamente innovadoras que ayudarán a redefinir el futuro de los servicios financieros, también ha atraído la atención de estafadores online.

A través de esta asociación, MetaMask y Asset Reality ayudarán a las víctimas de estafas a recuperar sus activos digitales cuando sea posible. Este soporte estará disponible para todos los usuarios de MetaMask a nivel mundial que hayan sido víctimas de estafas, incluyendo los mercados más activos de MetaMask en Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, India, Vietnam, Brasil, Francia, Argentina, España, México, Alemania o Nigeria.

Cómo ayudará Asset Reality a recuperar los fondos

Según Action Fraud, las víctimas pierden un promedio de 25.000 dólares. Las pérdidas pueden ser de tan sólo 50 USD y, en ocasiones, superar el millón de dólares. La forma tradicional de recuperar los fondos es a través de litigios civiles. Lamentablemente, este proceso lleva mucho tiempo, sobre todo porque no existe un proceso específico de criptografía, y los costos pueden superar los 75.000 dólares.

Las víctimas de estafas suelen tener dificultades para conseguir los recursos necesarios y la atención de la justicia. El servicio de Asset Reality permite que múltiples víctimas de una operación de estafa unan sus fuerzas y presenten de manera colectiva una investigación forense más amplia contra una operación de estafa.

Asset Reality será el encargado de gestionar los casos de los usuarios afectados por MetaMask. Se ocupará de realizar una investigación sobre cada operación de estafa, lo que aumentará en gran medida la probabilidad de recuperar los fondos y llevar a los estafadores ante la justicia.

Los servicios de Asset Reality serán gratuitos para los usuarios de MetaMask. Sin embargo, es posible que los usuarios tengan que cubrir los costos legales si deciden que la vía de recuperación tiene sentido desde el punto de vista económico. Para las víctimas cuyos costos legales sean demasiado elevados, MetaMask y Asset Reality los ayudarán a unirse con otras víctimas para actuar en grupo. De hecho, puede haber cientos de víctimas de las mayores operaciones de estafa. Al proporcionar información identificable, una persona que ha sido víctima de una cantidad menor tiene la oportunidad de recuperar sus fondos si las víctimas de estafas más grandes y ConsenSys persiguen estas operaciones de estafa a mayor escala.

“Ayudar a los usuarios a investigar y recuperar los fondos perdidos es parte de una estrategia integral que estamos ejecutando continuamente y que incluye la mejora de la seguridad, la educación de los usuarios y nuevas formas de cuidar sus activos. A través de esta asociación líder en la industria, ConsenSys y MetaMask van a permitir que las víctimas se unan, construyan casos contra estas operaciones y las lleven ante la justicia. Es realmente importante que las víctimas de los hackeos se presenten, sin importar cuán pequeño sea el monto por el que han sido estafados. Podrían ser el punto de partida de una investigación mucho más amplia y crear la oportunidad de sumar más reclamos para iniciar posibles acciones legales”, dice Dan Finlay, cofundador de MetaMask.

Ver más: ¿Has sufrido un ataque de ransomware? Sigue estos pasos para recuperarte

Cómo pueden beneficiarse los usuarios de este servicio

Las víctimas de estafas podrán beneficiarse de los siguientes 5 pasos sencillos:

1. Un usuario nota que su cuenta ha sido comprometida y/o que ha sufrido pérdida de fondos generalmente por una estafa de phishing.

2. El servicio de asistencia de MetaMask se pondrá en contacto con el usuario para comprobar cómo ha sido afectado, y solicitará cualquier información relevante sobre los sitios web de phishing, y los fondos perdidos.

3. El soporte de la compañía proporcionará consejos de seguridad sobre los pasos a seguir por los usuarios, y los contactará con Asset Reality.

4. Un agente dirigirá al usuario a abrir un caso con Asset Reality a través de una página en metamask.io.

5. Asset Reality se encargará de la comunicación con los usuarios y los mantendrá actualizados de forma proactiva sobre el estado de sus casos.

Sobre la colaboración de ambas empresas Aidan Larkin, director general de Asset Reality, sostuvo: “Cuando a un usuario le roban sus fondos, generalmente debido a que lo engañan para que entregue sus contraseñas o su frase secreta, no tiene a quién recurrir. Es un momento difícil para él emocional y financieramente. Vemos pérdidas en todo el ecosistema de las criptomonedas que van de cientos a millones de dólares. Por eso, estamos orgullosos de asociarnos con ConsenSys y MetaMask para ofrecer este importante servicio que, en última instancia, mejorará la experiencia de los usuarios al enfrentarse a estas situaciones.”

Cómo estar seguro en Web3

La empresa es consciente de la proliferación de actividades de estafa y está trabajando activamente en mejoras para ayudar a prevenirlas. Sin embargo, en la web3, el miembro más importante del equipo de seguridad es el usuario.

MetaMask es un software no custodiado que se ejecuta en los dispositivos de los usuarios, de forma similar a un navegador web. Al igual que una cartera o billetera física de un individuo, no tiene ningún acceso a los fondos de los usuarios. Es responsabilidad del propietario del monedero no compartir nunca su frase secreta de recuperación con nadie.