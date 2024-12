Cryptoeconomy: Las criptomonedas, ante su oficialización definitiva

Por staff

15/12/2024

Por: Enrique Dans

(EEUU) La Cámara de Representantes del estado de Texas presenta un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica estatal de bitcoin, con el fin de luchar contra lo que consideran su mayor enemigo: la depreciación progresiva de sus activos por culpa de la inflación.

Con el bitcoin ya por encima de los cien mil dólares y un presidente a favor de la desregulación de las criptomonedas a punto de entrar en la Casa Blanca, muchas de las cosas que para muchos parecían espejismos o conceptos confusos parecen empezar a clarificarse cada vez más. ¿Pero esto no era una estafa piramidal? ¿Pero no era una herramienta para blanquear dinero y cometer delitos? ¿Pero no era todo pura especulación? Son ahora preguntas que revelan cómo de perdido se puede llegar a estar en lo que consiste, ya sin ninguna duda, la reinvención del dinero como concepto, y la necesidad cada vez más clara de contar con una forma de medir el valor que no esté controlada por ningún gobierno ni actor.

La compañía que más bitcoin tiene en su balance, la MicroStrategy de Michael Saylor, entra en el NASDAQ 100 y prueba que su estrategia de apalancarse en una moneda deflacionaria ha funcionado perfectamente. Lo demuestra también El Salvador y su polémico presidente Nayib Bukele: en diciembre de 2023, los bitcoins adquiridos por la administración de Bukele valían ya 3.7 millones de dólares más de su valor de compra, aunque la administración no había recuperado todavía las inversiones en adopción y promoción de la criptomoneda. En marzo de 2024, con el bitcoin en un nuevo máximo histórico de más de 69.000 dólares, la apuesta de El Salvador por el bitcoin ya se situaba en un 50% de beneficio. Ahora, con la criptomoneda por encima de cien mil dólares, las cosas ya pintan de otra manera, prácticamente triunfal.

Se especula que la administración Trump podría hacer realidad una propuesta para crear una reserva estratégica de bitcoins en Estados Unidos, lo que podría implicar que el gobierno federal compre unos 200,000 bitcoins al año durante los próximos cinco años, tal vez utilizando las reservas de oro del país. Y mientras los criptoescépticos siguen frotándose los ojos diciendo eso de «no puede ser verdad», los fondos cotizados en criptomonedas siguen creciendo sin parar y los ignorantes se dedican a perseguir la puntual apreciación de memecoins y shitcoins distintas de Bitcoin y Ethereum, las únicas que han probado por el momento su potencial de adopción y uso, la realidad se va imponiendo: estamos ante la auténtica y progresiva reinvención del dinero, convertido en un activo cada vez más sólido con un valor únicamente determinado por un algoritmo, no por un gobierno ni por un banco central.

En donde muchos creían ver únicamente especulación, se demuestra la evidencia de que lo que estaban presenciando era el proceso de descubrimiento del precio de un activo en un mercado, que depende fundamentalmente de su popularidad y su nivel de adopción. A medida que las criptomonedas se convierten en una herramienta cada vez más utilizada y adoptada por personas, empresas e instituciones de todo tipo, veremos una apreciación progresiva derivada del porcentaje de transacciones y de reservas que van representando, mientras los escépticos siguen todavía frotándose los ojos. Vaya, en los niveles en que nos movemos ya, va a ser difícil seguir defendiendo que «esto es todo especulación» y que «no podemos comprar el pan en bitcoins»…

Una nueva definición de dinero, con características deflacionarias en lugar de inflacionarias, que determinará el funcionamiento de una economía construida en base a reglas diferentes, seguramente más sostenibles que las que conocíamos – fundamentalmente porque sería difícil hacerlo al revés. Nunca es tarde para aprender.

Ver más: Cryptoeconomy: Trump: EE.UU. será “la criptocapital y la superpotencia del bitcoin en el mundo”

Ver más: Cryptoeconomy: Argentina y El Salvador quieren liderar el mercado cripto de la región

Ver más: Cryptoeconomy: Bit2Me Loan, préstamos instantáneos con cripto de hasta 1 millón de euros