Cryptoeconomy: Lemon lanza curso online sobre finanzas descentralizadas

Por staff

12/05/2022

Platzi, la plataforma de educación profesional más grande en español, y Lemon Cash, la billetera virtual que ofrece una tarjeta VISA para pagar en pesos o criptomonedas, unen esfuerzos en un nuevo curso en línea dedicado a las finanzas descentralizadas.

La demanda incentivada por el desarrollo profesional y la curiosidad nutrió a esta compañía latinoamericana a capacitar a toda la región en materia de cripto. En 2014, Platzi fue una de las startups seleccionadas por Y Combinator, convirtiéndola en la primera empresa latinoamericana en ser admitida en la aceleradora. Actualmente cuenta con más de tres millones de estudiantes que se capacitan en distintas disciplinas ligadas a la tecnología. Recientemente, Y Combinator dio a conocer su Top Companies 2022 y, en el ranking de este año, se destaca la presencia de Platzi como una de las startups del Top 5%.



Este nuevo curso está dirigido a todas las personas sin importar que no tengan conocimientos previos, que además fue lanzado durante una transmisión en vivo en Platzi Live con Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon, y Ángela Ocando, Directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas de Platzi. En cuanto al lanzamiento del curso, Ocando, detalló: “Las finanzas descentralizadas no son el futuro, son el presente. Y con ello, la oportunidad de poder ser tomadores de decisión en cuanto a nuestras finanzas se refiere. Aprendiendo de la mano de referentes que día a día están construyendo el futuro no solo de las finanzas sino de la descentralización.”.

Ver más: Plataforma fintech de San Francisco presenta una cuenta de interés fijo



El Curso de Introducción a Finanzas Descentralizadas por Lemon está dividido en dos módulos. El primero, que ya se encuentra disponible en la plataforma, aborda temas clave como conceptos de finanzas actuales, wallets, stablecoins, lending and borrowing, DeFi analytics, automated market maker (AMM), liquidity mining y yield farming. La segunda ya también está disponible y se centra en temáticas como sidechains, bridges e interoperabilidad, layer 2 – 2, DAO, launchpads, NFTs y el cuidado frente a scams.



En cuanto a la importancia de formarse en materia de criptomonedas, la representante de Platzi, explicó: “Argentina está siendo precursora de esta región construyendo cada vez más soluciones blockchain y descentralizando la información. Este ecosistema puede ser tan complejo que aprenderlo sin una ruta clara puede ralentizar el camino, además de que en un universo tan lleno de retos siempre es mejor aprender en comunidad”.

“Este curso permite democratizar el saber, promover la inclusión financiera y abrazar el enorme potencial de las finanzas descentralizadas en cada aspecto de nuestras vidas”, comentó Santiago Di Paolo, líder de comunidad e Investigación de Lemon, y uno de los integrantes que está liderando la iniciativa.



Esta alianza entre Platzi y Lemon Cash es un paso más en el compromiso para que las personas puedan ser partícipes de los beneficios que traen las finanzas descentralizadas. Además, los usuarios de Lemon cuentan con un beneficio exclusivo de 20% OFF en la suscripción del plan Expert pagando con Lemon Card. tendrán un precio preferencial utilizando la Lemon Card para participar.