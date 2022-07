Cryptoeconomy: Los fondos de cobertura de criptomonedas proliferan rápidamente

Por staff

22/07/2022

A pesar de la importante volatilidad del sector, muchos fondos de cobertura tradicionales comenzaron a invertir en criptomonedas y se están creando más fondos especializados a medida que esta clase de activos digitales ganan aceptación. Estas son las conclusiones del 4° Informe Anual de Fondos de Cobertura de Criptomonedas 2022, realizado por PwC en conjunto con la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA, por sus siglas en inglés) y CoinShares (a través de la adquisición de Elwood Asset Management, ex negocio de índices ETF de Elwood Technologies).

Según el informe, el 38 % de los fondos de cobertura tradicionales encuestados invierten actualmente en activos digitales, respecto del 21 % registrado hace un año. Mientras tanto, se estima que la cantidad de fondos de cobertura especializados en criptomonedas supera ya los 300 en todo el mundo, con el ritmo de creación de nuevos fondos acelerándose en los últimos dos años. Además, el total de los activos administrados (AuM, por sus siglas en inglés) de los fondos de cobertura de criptomonedas encuestados alcanzaron los us$4.100 millones en 2021, un 8 % más que en el año anterior.

El informe encontró que la mayoría de los fondos de cobertura tradicionales que comienzan a operar con activos digitales están todavía dando sus primeros pasos: el 57% tiene menos del 1% del total de sus AuM en activos digitales. No obstante, para el 20% de dichos fondos, los activos digitales representan entre el 5% y el 50% de sus AuM. Asimismo, dos tercios de los fondos (67%) que invierten actualmente en activos digitales tienen la intención de inyectar más capital en esta clase de activos para fines de 2022.

Hallazgos sobre los fondos de cobertura de criptomonedas

Los AuM promedio se duplicaron hasta llegar a los us$58,6 millones de dólares respecto de los us$23,4 millones del año anterior, mientras que la mediana de los AuM casi se triplicó y pasó de us$8,5 millones a us$24,5 millones. De 2020 a 2021, el porcentaje de fondos de cobertura de criptomonedas con AuM que exceden los us$20 millones aumentó del 46% al 59%.

“El reciente colapso de Terra demostró los potenciales riesgos de los activos digitales. La volatilidad seguirá estando presente, pero el mercado está madurando y comienzan a surgir no solo muchos más fondos de cobertura centrados en las criptomonedas y con mayores AuM, sino también más fondos tradicionales que se aventuran en este nuevo espacio” comenta John Garvey, líder de Global Financial Services en PwC.

“El mercado viene demostrando un interés en el sector que va más allá de la coyuntura actual. Evidencia además un reacomodo de los participantes del mundo cripto incrementando la presencia de los actores tradicionales quienes se vienen preparando operativamente desde hace algún tiempo para poder actuar en las oportunidades que se presenten en el corto plazo”, amplía Roberto Sánchez Vilarino socio de PwC Argentina.

En cuanto a rendimientos de los fondos de cobertura cripto, se desaceleró levemente, pero continúa logrando solidez y un fuerte crecimiento a pesar de la volatilidad del sector. Según el informe, la mediana de los fondos de cobertura de criptomonedas obtuvo un rendimiento del 63% en 2021 – un alejamiento considerable del 127% alcanzado en 2020. Entre las estrategias de negociación ganadoras (sobre la base de la mediana de rentabilidad) lideraron la discrecional a largo/corto plazo (+199%), seguida por la discrecional a largo plazo (+176%), cuantitativa a largo plazo (+109%), cuantitativa a largo/corto plazo (+66%) y las neutrales frente al mercado (+26%).

La mayoría de los fondos de cobertura de criptomonedas operaron con Bitcoins ‘BTC’ (86%), seguidos por Ethereum ‘ETH’ (81%), Solana ‘SOL’ (56%), Polkadot ‘DOT’ (53%), Terra ‘LUNA’ (49%) y Avalanche ‘AVAX’ (47%). Estos fondos también se dedican a hacer staking (bloquear sus activos por un período de tiempo a fin de recibir una recompensa) (46%), a otorgar préstamos (44%) y a obtener préstamos (49%). La proporción de fondos de cobertura de criptomonedas que negocian con derivados también ha aumentado considerablemente, del 56% al 69%.

“Estas cifras representan un dato importante para entender la rápida adopción que los fondos de cobertura están haciendo sobre este mercado: ampliando sus opciones más allá de las “tradicionales” y extendiendo su oferta de servicios” comenta Roberto Sánchez Vilarino.

Hallazgos sobre los fondos de cobertura tradicionales

En el sector tradicional, la cantidad de fondos de cobertura que no invierten en activos digitales comienza a bajar y pasó del 79% al 62% en el último año. Entre quienes eligen no invertir, casi un tercio (29%) se encuentran en la última fase de planificación para comenzar a invertir o están considerando la posibilidad de hacerlo. No obstante, una cantidad importante de administradores continúa dudando: el 41% de los que no invierten actualmente consideran poco probable comenzar a invertir en los próximos tres años, mientras que el 31% afirma sentir curiosidad por los activos digitales, pero prefiere esperar a que el mercado madure más.

Adopción cripto: principales retos

La incertidumbre en temas regulatorios es el principal problema para los fondos de cobertura, tanto si invierten actualmente en activos digitales como si no lo hacen. El 89% de los administradores de fondos de inversión que invierten actualmente en activos digitales citaron la falta de claridad del régimen normativo y fiscal como el principal reto, y el 83% que no invierte actualmente en criptomonedas señaló la incertidumbre en cuestiones normativas como el principal obstáculo.

Los administradores de los fondos tradicionales de cobertura señalan varias áreas de infraestructura de mercado que necesitan mejorar para la adopción de activos digitales, encabezadas por las de auditoría y contabilidad (94%), gestión de riesgos y cumplimiento (93%), la capacidad de utilizar activos digitales como garantía (93%) y la administración de fondos (89%).

“El creciente apetito y la demanda de los inversores ha estimulado el interés en las criptomonedas como activos, desde compradores minoristas hasta institucionales. Además de los numerosos fondos de cobertura que invierten en criptomonedas, muchos administradores de activos “tradicionales” de mayor envergadura han estado explorando el ámbito de las criptomonedas, trabajando en proyectos piloto, y ahora están empezando a lanzar productos. Esto ayudará a acelerar la institucionalización de los mercados cripto y, a medida que maduren, su reglamentación e infraestructura seguirán mejorando. En función del reciente desarrollo del mercado. Los inversores comienzan a exigir mayor transparencia y confianza” añade Olwyn Alexander, líder de Global Asset and Wealth Management de PwC Ireland.

Jack Inglis, CEO de AIMA, expresó: “Las conclusiones del informe de este año muestran claramente que los activos digitales son cada vez más aceptados y utilizados dentro de las estrategias de los fondos tradicionales de cobertura. La diversificación y las oportunidades alfa neutrales frente al mercado se citan como factores clave para invertir en activos digitales. Si bien los resultados de la encuesta son previos a la volatilidad en los precios de los activos digitales, es interesante compararlos con el informe del año pasado, que muestra que la tendencia hacia el crecimiento parece estar garantizada“.