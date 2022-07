Cryptoeconomy: Luana Pinheiro primera atleta femenina en cobrar su sueldo en BTC

Por staff

25/07/2022

La atleta brasileña Luana Pinheiro, número 15 en el ranking de peso paja de la UFC -la liga de artes marciales mixtas más importante del mundo- es la primer atleta femenina del mundo en recibir su salario en criptomoendas. Además, la deportista que se encuentra en una racha ganadora, junto a su pareja, el peso mosca número 7 del ranking –Matheus Nicolau (récord de 18-2)-, son la primera pareja deportista del mundo en elegir las criptomonedas como forma de pago, lo que habla de una clara tendencia de los atletas de recibir su dinero en este formato, para poder de escapar de las fricciones propias de las transferencias internacionales.

“Las artes marciales mixtas son un deporte brutal donde no hay mucho tiempo para pensar. Tener fuerza mental y las ideas claras lo es todo”, dice Pinheiro.

Cinturón negro de judo, nacida en una familia de cinturones negros, Pinheiro se vio inmersa en las artes marciales desde los dos años. “La volatilidad de Bitcoin no es un problema para mí”, afirma Pinheiro. “Si no fuera volátil tampoco subiría de valor. Yo siempre doy este ejemplo: toma un promedio de 10 a 15 años obtener el cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño, por lo que estoy acostumbrada a pensar a largo plazo. Esa es la mentalidad que uno tiene que tener cuando decide invertir en Bitcoin, la mentalidad de quien quiere el cinturón negro. Lo demás es ruido. Cuanto más bajo caiga Bitcoin, más Bitcoin voy a recibir cuando cobre, al final del día yo pienso a largo plazo.”

Este acuerdo es uno de los muchos facilitados por Bitwage, una empresa conocida por su servicio de pago de salarios internacionales.

¿Por qué decidió la pareja empezar a recibir sus salarios en Bitcoin? Luana respondió en detalle a esta pregunta: “Cuando Matheus decidió comenzar a recibir sus pagos en Bitcoin hace unos meses, tuve la oportunidad de conocer al equipo de Bitwage. Ellos volaron a Rio y le brindaron un servicio de consejería en persona super completo. Quedé realmente impresionada, y la cantidad de conocimiento e información que pude reunir de esas reuniones fue alucinante. En algún punto hice click. Decidí que quería recibir el 100% de mis ingresos como luchadora en Bitcoin. Fue simplemente la evolución natural de las cosas. No hacerlo era un riesgo que yo personalmente no estaba dispuesta a correr. El que no arriesga no gana, tanto dentro como fuera del octógono. Además soy de Brasil, sé una o dos cosas sobre la inflación y sus efectos. Yo nací en el 1994, en ese momento se creó el Real y se fijó 1:1 con el dólar estadounidense. Ahora la relación es 5 reales 1 dólar. Creo que es suficiente razón para usar Bitcoin” dijo Luana.

“Tener la información correcta en el momento correcto marca la diferencia. Tener conocimientos y no actuar consecuentemente no tiene razón de ser, la razón por la que adquirimos conocimiento en primer lugar es para facilitarnos la vida. Entendemos para poder actuar consecuentemente”, dijo Jonathn Chester, CEO de la empresa. “Nuestro objetivo es ayudar a todos y cada uno de los individuos en su viaje, a través de la educación cada individuo debería poder elegir cómo quiere que le paguen, ya sea en su wallet de criptomonedas o en su cuenta bancaria. Entonces, al final del día, logran esa independencia tan buscada. Toda nuestra energía está puesta en ofrecer un excelente servicio a quien decida utilizar nuestra plataforma para recibir sus pagos internacionales. Que una pareja como Luana y Matheus estén recibiendo sus Bitcoin mediante el uso de nuestro servicio es un vistazo de lo que depara el futuro”.

Además de Luana y Matheus, otros deportistas se han sumado a la tendencia. Es el caso del jugador de Fútbol Americano Alex Barrett y los futbolistas profesionales Achara Ifunanyachi y Alex Crognale.