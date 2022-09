Cryptoeconomy: El Merge enviará ETH a USD 3000 para diciembre y cambiará BTC en 2023

15/09/2022

Por Stefan Rust, CEO de la casa de desarrollo de blockchain Laguna Labs

“No hay duda de que la fusión es una gran noticia para las criptomonedas, y también es una noticia cada vez más importante para el resto del mundo. De hecho, cuando Google agrega una función a su motor de búsqueda, como un temporizador de cuenta regresiva para el evento anticipado, sabe que el rumor se está extendiendo.

Sin embargo, no parece estar haciendo demasiado por el precio de ETH en este momento, que ha bajado alrededor de un 2% en el día, con mucha emoción de fusión ya descontada. Pero esto no significa que la fusión no conducirá a una subida significativa en el precio de ETH. De hecho, es casi seguro que ETH estará en $ 3,000 para fin de año.

Si esto sucede y cuando esto suceda, y si bitcoin se mantiene en el mismo nivel de $ 22,000 en este momento, veremos el llamado “Flippening”, cuando la capitalización de mercado de Ethereum supere la capitalización de mercado de bitcoin. Y esto realmente podría suceder este año, y si no, es casi seguro que sucederá el próximo año.

Esta es una afirmación bastante audaz, lo sé. Sin embargo, bitcoin se ha perdido un poco. Ha sido apropiado por casas e instituciones financieras tradicionales, que ahora lo utilizan como cualquier otro tipo de activo de inversión alternativo. Como tal, mientras que los mercados principales siguen deprimidos, Bitcoin casi no tiene impulso para subir más.

Bitcoin se mueve al unísono con los mercados bursátiles mundiales, que se mantendrán estables o a la baja hasta que EE. UU. y el resto del mundo desarrollado controlen su situación de inflación. Quizás lo más importante es que los mercados también necesitan desintoxicarse por completo del flujo constante de dinero gratis del que se han bebido durante una década, y que ahora se está retirando.

Mientras tanto, Ethereum se está convirtiendo en su título como la computadora del mundo con aplomo. La fusión hará que las velocidades de transacción se vuelvan hiperbólicas, las emisiones de carbono se reducirán a casi nada y allanará el camino para un período de desarrollo que hará que 2018 parezca un jardín de infancia.

La capitalización de mercado y la evolución general de Cryptocurrency hasta este punto como un ecosistema financiero global cada vez más viable es el panorama en el que aterriza esta fusión. Es casi seguro que algunos de los proyectos que formarán la columna vertebral de Web3 probablemente surjan como resultado de ello.

También es posible que veamos algunas luchas internas, con la fusión casi seguro que conducirá a una bifurcación que verá ahora a los mineros de ETH redundantes moverse a otra cadena donde pueden continuar extrayendo otra forma de ETH. No pareció hacer mucha diferencia en el caso de Ethereum Classic, pero esto podría, potencialmente, ser diferente.

Ciertamente, en este momento, la extracción de ETH es mucho más rentable en términos de dólares estadounidenses que la extracción de bitcoin. Si los mineros pueden unirse y desarrollar una solución verdaderamente viable aquí, ese también podría ser un proyecto interesante para observar.

Actualmente, sin embargo, eso representa una amenaza de la que Vitalik debe preocuparse demasiado. El mundo está esperando con gran expectación la fusión con la Prueba de Participación y todos estamos emocionados de ver cómo será”.