Cryptoeconomy: NFT, ¿no sirve para el trading?

Por staff

08/08/2022

Por: Christian-Hendrik Knappe es director de ventas alemán en Spectrum Markets

En marzo de 2021, la obra de arte digital “Everydays: The First 5,000 Days” se vendió por aproximadamente 70 millones de dólares en una subasta que definitivamente marcó el comienzo de un período increíble de entusiasmo por NFT. A pesar de su popularidad y la demanda en constante aumento de NFT, todavía se desconoce en gran medida qué son realmente los NFT.

Como la mayoría de la gente probablemente ya habrá escuchado, NFT es una abreviatura de token no fungible. En principio, eso es todo. Una criptomoneda, por el contrario, es un token fungible, uno que es intercambiable y que tiene el mismo valor independientemente de de quién sea la propiedad. Una NFT es única, su firma digital es el rasgo distintivo que la diferencia de otras NFT, como una huella dactilar es diferente a cualquier otra huella dactilar. Mientras que tanto los NFT como los tokens fungibles utilizan la tecnología blockchain para la autenticación y el almacenamiento.

Las representaciones digitales del arte moderno son el caso de uso más común de las NFT. Pero aquí se pueden encontrar artículos de colección de todo tipo. Considere que los NFT se usan en asociación con cualquier tipo de autenticación basada en blockchain destinada a permanecer vinculada de manera única a un activo o derecho, o atribuibles a un número distinto de tales reclamos, aunque el interés comercial masivo se ha centrado en artículos del mundo del arte ( o al menos bienes que pueden llamarse arte en el sentido más amplio).

Aunque existen varias plataformas técnicas para estos certificados digitales de autenticidad, Ethereum es la más popular y actualmente la más utilizada. Una vez que el creador de un NFT obtiene una billetera que permite el almacenamiento de NFT y el envío y recepción de criptomonedas, se puede ingresar un contrato inteligente en la cadena de bloques, un proceso que se denomina “minting”. Ese contrato puede contener varios detalles sobre los derechos de autor, la entrega del activo digital o incluso las comisiones de reventa que el creador puede reclamar.

Muchas personas podrían preguntarse qué impide que alguien reclame los derechos de autor de una obra maestra popular, como la Mona Lisa, y la venda en una plataforma NFT. Técnicamente, no hay nada. Y aquí hay un desafío importante que viene con el comercio de NFT. A menos que el comprador o un tercero tenga una duda razonable o información resistente de que el vendedor no es el propietario intelectual de la obra de arte, puede ocurrir tal fraude. Y sucede, aunque cuanto más renombrado es el artista o la obra de arte en sí, menos probable es que esto suceda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de las obras de arte a la venta como NFT son obras contemporáneas y los compradores, incluso si son expertos en arte, son inevitablemente nuevos en esta escena. El riesgo de ser víctima de este tipo de fraude se incrementa por el hecho de que las piezas digitales no desaparecen en las cajas fuertes de los coleccionistas o tras los cristales blindados de la zona de alta seguridad de un museo. En cambio, las obras de arte permanecen disponibles para el público, donde es mucho más fácil copiarlas, incluso si el elemento virtual se puede asignar de forma única a un propietario.

Otra desventaja del comercio de NFT son los costos de transacción, las llamadas “tarifas de gas”. Ethereum cobra tarifas por cada proceso que requiere recursos computacionales para ejecutarse. Olvidemos que las actividades computacionales en la mayoría de las cadenas de bloques consumen mucha energía y causan emisiones significativas de CO2, o al menos supongamos que este es un problema que puede resolverse con el tiempo. El hecho es que Ethereum prioriza automáticamente las transacciones en función de la cantidad de tarifas de gas ofrecidas por un comerciante. En el contexto de operar directamente en la cadena de bloques, esto no solo tiene un efecto discriminatorio, sino que significa que cuando se trata de operar con NFT, las tarifas del gas pueden exceder el precio del activo e incluso convertirse en un múltiplo de eso.

Podría pensarse que hay un mercado burbuja porque, según un informe especializado, el volumen de negociación de NFT se disparó un 21.000% hasta los 17.000 millones de dólares en 2021. Sin embargo, tenemos otro riesgo inherente a mercados como el del arte: en el 1T de 2022 , el volumen de transacciones disminuyó en un 47%. Cualquiera que compre arte con el fin de conservarlo puede no estar demasiado preocupado por esto. Sin embargo, si tiene la intención de negociar un activo, la combinación de drenaje de liquidez y precios muy volátiles hace que las cosas sean mucho menos favorables. Todavía es difícil determinar si este mercado será sostenible porque, por un lado, está el aspecto del arte o el coleccionista y, por otro lado, la tecnología subyacente, mientras que su interacción es una tercera dimensión relevante.

Personalmente, no soy un experto en arte, pero hay que reconocer que hay mercado para casi todo, ya sea un óleo antiguo, zapatillas raras, cómics de edición especial o cualquier otra cosa que se te ocurra. El aspecto tecnológico será muy interesante, porque los proyectos de blockchain se desarrollarán de forma dinámica y Ethereum, a pesar del aspecto energético, es seguramente uno de los más maduros en lo que a contratos inteligentes se refiere, que sin duda tienen un enorme potencial.

El tercer elemento, la interacción del comercio de arte y la plataforma técnica dependerá en gran medida de la seriedad de los jugadores en el mercado y el grado en que los clientes minoristas ricos y experimentados y las cuentas institucionales adoptarán el comercio NFT. Independientemente de eso, sigo pensando que el mercado NFT, como es el caso del mercado del arte tradicional, seguirá siendo un área muy especulativa que no es adecuada para una clientela minorista más amplia. El mercado del arte no es líquido, la información del mercado no es transparente, los costos de transacción son altos, los largos tiempos de transacción aumentan el riesgo de ejecución y no existe un mecanismo disponible para cubrirse contra la exposición al riesgo que asume la inversión en arte.

Los inversores minoristas que deseen participar en el mercado del arte a través de NFT deberían tener en cuenta el hecho de que el mercado del arte sigue siendo un mercado de muy alto riesgo. Y a menos que haya un comercio líquido de objetos de arte, que no veo que se convierta en realidad, no pueden servir como valor de referencia elegible para un derivado que podría crearse en base a este objeto. Por lo tanto, los inversores minoristas deberían, en cambio, monitorear el uso y desarrollo de NFT y el progreso realizado por los proveedores de la tecnología relevante para los contratos inteligentes. Todavía es posible participar en el desarrollo de valor de proyectos de blockchain como Ethereum sin la necesidad de comprar unidades directamente.