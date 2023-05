Cryptoeconomy: Otro exchange cierra sus operaciones durante la noche

Por staff

23/05/2023

FXMAG Spain – El año pasado fue extremadamente difícil para el mercado de las criptomonedas y, por lo tanto, también para las empresas que operan en él. Esto resultó en numerosas quiebras de intercambios y plataformas de criptomonedas, con el colapso del intercambio FTX a la cabeza. Aunque en 2023 la mayoría de las criptomonedas comenzaron a compensar las pérdidas del año pasado, esto no significa que el entorno empresarial haya mejorado drásticamente.

Desde principios de año, al menos una docena de plataformas de comercio de criptomonedas han cesado sus operaciones, y a principios de semana se les unió otra, hasta ahora la más grande. Hablamos del intercambio Hotbit existente desde 2018, que el lunes anunció inesperadamente el fin de sus operaciones.

Fin del día a día de los negocios

El lunes, el intercambio de criptomonedas Hotbit anunció el final de sus operaciones, deteniendo el comercio el mismo día. A su vez, la plataforma operará un mes más, hasta el 21 de junio. Hasta entonces, los usuarios del intercambio deben retirar los fondos que tienen en su cuenta. El anuncio puede ser una gran sorpresa para los usuarios del intercambio, porque solo un día antes, apareció información sobre la introducción de nuevas funciones relacionadas con la billetera Web3 en su sitio web, y no se publicaron anuncios anteriores que indicaran la terminación inminente de operaciones.

La bolsa Hotbit, registrada en Estonia y Hong Kong, explica el cese de sus operaciones por el deterioro de la situación económica, la caída de los volúmenes de negociación y la salida de clientes.

El clavo en el ataúd del intercambio de Hotbit el año pasado fue la suspensión de la negociación y la posibilidad de retirar fondos de la plataforma durante varias semanas. En agosto de 2022, autoridades de supervisión no especificadas congelaron las cuentas de Hotbit debido a una violación de la ley por parte de uno de los exempleados de la empresa. Mientras trabajaba para Hotbit, se suponía que debía estar involucrado en otro proyecto al mismo tiempo, lo cual es ilegal. Las operaciones de Hotbit han sido suspendidas debido a la investigación pendiente. Aunque después de algunas semanas se reanudó el comercio y los clientes pudieron retirar sus fondos, la confianza en la plataforma se vio gravemente dañada. Hotbit también señala la posterior quiebra del intercambio FTX, que también empeoró la situación general de los intercambios de criptomonedas centralizados y contribuyó a la salida de clientes.

La gerencia de Hotbit también notó la tendencia general en la industria de las criptomonedas, donde los intercambios de criptomonedas centralizados deben cumplir con requisitos reglamentarios cada vez más estrictos. Esto, a su vez, significa que su uso requiere una verificación de identidad completa y, a menudo, también la confirmación de la propiedad de sus fondos, lo que se asemeja a los servicios financieros tradicionales, para los cuales se suponía que las criptomonedas eran una alternativa.

Además, Hotbit afirma que después del colapso de FTX, las plataformas comerciales descentralizadas disfrutarán de una creciente popularidad.

El intercambio Hotbit existe desde 2018, con 5 millones de usuarios (estos no son datos verificados). Tenía el mayor número de clientes en los mercados emergentes, con Rusia y Turquía a la cabeza.

En caso de terminación de Hotbit, no hay “estafa de salida”, sin embargo, algunos usuarios de la plataforma señalan que la opción para retirar fondos de la cuenta está inactiva. Quizás, sin embargo, tenga relación con la alta intensidad de retiros ordenados en las primeras horas posteriores al anuncio del fin de operaciones.

Momento difícil para los negocios de criptomonedas

En los primeros meses de 2023, al menos varias decenas de plataformas de criptomonedas menores terminaron con sus vidas. Hasta ahora, la mayor quiebra de este año fue la plataforma de préstamos Genesis Trading, propiedad de Digital Currency Group. El valor de sus pasivos supera los USD 3.400 millones. Sus problemas salieron a la luz tras el desplome del año pasado de la bolsa de valores FTX y Alameda Research, aunque antes, en junio de 2022, se vio afectado económicamente por la quiebra del hedge fund de criptomonedas Three Arrows Capital. Genesis Trading dejó de retirar fondos de sus clientes en noviembre del año pasado, unos días después de que FTX se declarara en quiebra. Entonces podemos decir que el colapso de la plataforma era solo cuestión de tiempo.

A principios de marzo, Silvergate Capital también cerró sus operaciones, que no era un intercambio de criptomonedas, sino las entidades de servicios bancarios más grandes del mercado de cifrado, incluidos los intercambios centralizados.

El año pasado, con mucho, el mayor colapso en el mundo de las criptomonedas fue la ya mencionada bancarrota del intercambio FTX y todo el grupo de capital administrado por Sam Bankman Fried. Los pasivos de FTX superaron los 8.000 millones de dólares y en el curso de las diligencias aclaratorias salió a la luz la magnitud de los abusos e incompetencia de los administradores de la bolsa de valores y sus empresas relacionadas. El colapso de FTX fue el mayor evento de este tipo desde la quiebra del intercambio Mt.Gox en febrero de 2014.

En el momento de su colapso, la plataforma FTX era el segundo intercambio de criptomonedas después de Binance, por lo que no sorprende que haya atraído a más entidades de este mercado. Además del mencionado Genesis Trading, la plataforma de préstamos BlockFi también fue víctima de la quiebra de FTX. Tenía una gran exposición a la bolsa de valores colapsada: más de USD 275 millones en la plataforma FTX US y al menos USD 1 mil millones de fondos de sus clientes transferidos a Alameda Research (una empresa perteneciente al grupo de capital FTX). BlockFi tuvo serios problemas de liquidez a mediados del año pasado, tras el colapso de TerraUSD y Luna, seguido de la quiebra del citado fondo de cobertura Three Arrows Capital. Luego, sin embargo, Sam Banan Fried (presidente de FTX) le dio una mano a BlockFi, ofreciéndole a la compañía un préstamo renovable. Tras el colapso de FTX, BlockFi se encontró en una situación imposible y a finales de noviembre la empresa se declaró en quiebra.

Si bien la situación en el mercado de las criptomonedas en los primeros meses de este año parece relativamente estable (respecto a 2022), no hay duda de que en los próximos meses enfrentaremos quiebras y cierre de operaciones de otras entidades del sector.

