Cryptoeconomy: Plataforma permite ahorrar y pedir préstamos en dólares digitales o en bitcoin

Por staff

29/07/2022

“Los servicios financieros tradicionales se perciben como si nos quitaran, en vez de ayudarnos a crecer”. Mauricio Tovar, Co-Founder de Tropykus, no acude a eufemismos para explicar el dolor social que se propone solucionar la plataforma que, junto a Diego Mazo, diseñaron con el objetivo de usar bitcoin para facilitar a las personas de a pie el acceso al ahorro y crédito y servicios financieros justos a través de criptomonedas.

“Para dar créditos, los bancos demandan identificación, historial crediticio, y, entre otros requisitos, muchas veces también es necesario ir hasta una sucursal de las entidades para trámites presenciales, lo que deja afuera del sistema a un tercio de la población mundial adulta que no reúne, y nadie le ayuda a reunir, esos atributos“, explica este ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, que desde hace años está al frente de grupos académicos que lideran la investigación de Blockchain en Latinoamérica.

En la región, el diagnóstico se traduce en que, por ejemplo, los no bancarizados representan un 60% de la población adulta, según datos del Banco Mundial. El organismo crediticio precisó que en economías en desarrollo como las que pueblan América Latina se encuentra la mayoría de los cerca de 1.700 millones de adultos que permanecen sin bancarizar en todo el mundo.

“Además de las trabas que suponen la burocracia, el papeleo y los costos prohibitivos, existen muchos países latinoamericanos en donde directamente no puedes tener una cuenta en dólares para ahorrar a pesar de las altas tasas de inflación de las monedas locales. En otros países existen cepos que condicionan su tenencia de una forma que la convierten en algo casi imposible para el común de la gente“, suma.

En nuestra plataforma, en cambio, eliminamos la barrera de acceso que significa la identificación y el historial crediticio, e igualmente pueden pedir un préstamo automático en segundos, con el único requisito de haber realizado un depósito en criptomonedas, que funciona como garantía o colateral.

Gracias a contratos inteligentes, se establecen los parámetros que hacen posible ofrecer servicios financieros similares a los de un banco tradicional, eliminando las intermediaciones que le permiten ofrecer ahorros y préstamos a tasas justas.

Los préstamos son, además, flexibles, es decir no tienen plazo de pago. El usuario decide cuándo desea saldar su deuda y liberar su colateral. En estos préstamos las criptomonedas que se utilizan como garantía quedan bloqueadas de forma segura, siguen siendo propiedad del usuario y continúan dando el rendimiento de la tasa de interés anual. Cuando se paga el préstamo, esas monedas pueden ser retiradas o intercambiadas al gusto del usuario.

La plataforma está construido sobre RSK, una de las plataformas de contratos inteligentes más seguras del mundo. Diseñada para aprovechar el poder de procesamiento sin precedentes de Bitcoin mientras amplía sus capacidades.

“Descubrimos que existe mucha gente que está ahorrando en criptomonedas desde hace años y no quiere gastarlas. En ese caso pueden generar ingresos pasivos ahorrando en la app, sin gastarlas, si llega a ser necesario pueden usarlas para tener a disposición una cantidad en dólares digitales a modo de préstamo para que puedan pagar sus cuentas, capacitarse, o solucionar problemas reales del común“, señala el CEO.

El co – fundador no es solamente crítico de las limitaciones de la banca tradicional. Aunque las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) se caracterizan por hacer los procesos en las instituciones financieras a una velocidad más rápida, sin intermediarios, ni burocracia; más del 96% de la liquidez o del volumen que va por DeFi es de enormes instituciones, con transferencias de mínimo 10.000 dólares. “No tiene sentido que algo que sea tan bueno no le llegue a la gente que lo necesita”, afirma.

La app, en cambio, no está diseñado para traders o usuarios avanzados sino para personas del común que necesitan préstamos para necesidades cotidianas, desde comprar una moto, sus estudios o incluso sobrevivir los primeros meses cuando se emigra a otro país.

Muchos de estos usuarios tienen una capacidad limitada de ahorros, es por esto que para incentivar este hábito se desarrolló un mercado de micro-ahorros en bitcoin donde se busca ofrecer mayores incentivos a aquellos que ahorran hasta $500 USD en bitcoin.

“Es, precisamente, en el mercado de micro ahorros de Bitcoin donde no alentamos los grandes movimientos de dinero y una de las conclusiones más importantes que hemos obtenido en estos meses es que la app está siendo utilizado por quienes realmente necesitan un préstamo“, asegura.

Tras el inicio de sus operaciones en febrero de este año, en un balance consolidado a junio, la empresa alcanzó un volumen histórico de depósitos de 1,1 millón de dólares, de los que se encuentran actualmente 950 usuarios han depositado cerca de USD$709.000 y se han otorgado 245 créditos por USD$ 463.000.

Operar con esta app toma pocos pasos. El usuario solo debe seguir tres pasos: descargar alguna de las billeteras virtuales habilitadas, comprar tokens o criptomonedas compatibles con RSK, y por último, ingresar a la misma para que pueda ahorrar o pedir préstamos al instante.

El equipo quiere, sin embargo, que todo sea todavía más simple. Para eso se apresta a lanzar dos nuevas integraciones para mejorar la experiencia de usuario.

Por un lado, desde la segunda semana de julio, estará disponible la integración con WEB3AUTH, un servicio , con la que se buscará eliminar los requisitos iniciales de las frases semilla o (seed phrases, en inglés) en la interacción con criptomonedas y, a su vez, optimizar un proceso actualmente tedioso y complejo con el objetivo de impulsar la adopción del consumidor en la esfera Web3.

Tras la creación de una billetera de criptomonedas, un usuario requiere el registro y recuerdo de una frase semilla; una lista aleatoria de palabras generada por computadora, generalmente de doce a veinticuatro, que actúa como la llave maestra del titular de la billetera para acceder a sus activos. Ahora la infraestructura cripto de Web3Auth permitirá a los usuarios interactuar e iniciar sesión a través de un código de respaldo creado personalmente, por medio del mecanismo de identificación táctil de Apple o a través de plataformas de redes tradicionales como Google, Facebook, Twitter y Discord.

“Estar de cerca escuchando a los usuarios nos ha permitido implementar mejoras en la experiencia para satisfacer necesidades reales“, amplia.

Por otro lado, la tercera semana de julio, estará operativa la alianza con el exchange argentino Let’sBit, para que los usuarios que quieran depositar en la plataforma puedan hacerlo directamente desde su moneda local, bien sea pesos argentinos, colombianos o Soles peruanos.

Finalmente toda la propuesta apunta a avanzar en una real inclusión financiera, la relevancia de trabajar en cuyo desarrollo es tal que se incluyó como una meta dentro del primer objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que apunta a poner fin a la pobreza.

En ese contexto, la apuesta es integral, ya que arranca en su propuesta de valor, alinea su visión y misión, se asienta en sus funcionalidades y su preocupación constante por la experiencia de usuario y extiende su idea de impacto también a la capacitación, factor clave que permite crear puentes entre innovaciones que simplifiquen las cosas e iniciativas educativas para acceder.

Esa es la motivación por la cual la startup realizó otra alianza, esta vez con Platzi, la plataforma de educación en tecnología más grande en español, para brindar, por un lado, un curso de DeFi para Bitcoin y, por el otro, uno de UX para DeFi.

En el programa de UX para DeFi, los participantes descubrirán herramientas para diseñar los servicios financieros del mañana. Para aplicar al curso de UX para DeFi los estudiantes deben completar este formulario https://forms.gle/Jgu6gtHf9JAR1r4n7, compartir un meme y etiquetar a @tropykus y @platzi en redes sociales.

“Aquellos que terminen satisfactoriamente el curso de UX para DeFi podrán sumarse al reto “Diseñemos DeFi” donde los mejores proyectos podrán presentar mejoras de experiencia de usuario a los equipos de UX de empresas cripto“, explicó Angela Ocando, directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas de Platzi.