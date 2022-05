Cryptoeconomy: ¿Por qué adquirir monedas estables cuando inicias en el mundo cripto?

Por staff

03/05/2022

El mundo de las criptomonedas continúa siendo un misterio para muchas personas; además, los que conocen sobre éste suele estar relacionado con los términos de volatilidad y alto riesgo. Para poder contrarrestar este pensamiento generalizado, han surgido las llamadas monedas estables, criptodivisas que usualmente se manejan con valores que van a la par de divisas como el dólar, euro o peso mexicano.

La esencia de las monedas estables está en su nombre mismo: el precio no varía tanto a diferencia de otros activos electrónicos que suelen contar con un valor que constantemente se encuentran fluctuando en el mercado. Esta volatilidad no siempre es apropiada para los no quieren afrontar riesgos y por eso prefieren activos con un valor más estable y el cual conocen de toda su vida.

Las razones por las que las personas deciden comprar monedas estables pueden ser muy diferentes a las que se tienen al momento de invertir en otros criptoactivos; siendo el almacenamiento de fondos sin la necesidad de estar atado a un país o a una institución y, con ello, mitigar los riesgos el principal motivo de comprar un token estable que vaya a la par de una divisa tradicional.

