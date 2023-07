Cryptoeconomy: Prosegur Cash y Minos Global se unen para ofrecer custodia de criptoactivos

Por staff

04/07/2023

Prosegur Crypto, el servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, y Minos Global, custodio, broker y Marketplace de Criptoactivos y Activos Digitales, anunciaron recientemente un acuerdo global para lanzar una plataforma integrada de compraventa y custodia de criptoactivos dirigida a clientes institucionales. Esta colaboración llega en un momento crucial para el sector en el que la regulación de criptoactivos está evolucionando rápidamente en diferentes partes del mundo.

En el caso de México el Banco Central del país, en cumplimiento de su rol como regulador del Sistema de Pagos Electrónicos y las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), establece reglas claras con el fin de prevenir el uso de activos virtuales en actividades tales como el lavado de dinero, así como para proteger a los consumidores. El Banco Central permite el uso de tecnologías como registros distribuidos, cadena de bloques y activos virtuales en las operaciones internas de las ITF y las Instituciones de Crédito, siempre y cuando no representen riesgos para los consumidores finales. Esto crea un marco propicio para la colaboración entre Prosegur Crypto y Minos Global en la oferta de una solución integral de gestión y custodia de criptoactivos.

No obstante, la regulación no impide que otras empresas distintas a las instituciones financieras puedan ofrecer servicios relacionados con activos virtuales, como el caso de servicios de compra-venta. De esta forma, en México se podría acceder a los servicios de compra-venta de activos virtuales sin que se generen problemas de asimetría de información como los antes mencionados, bajo el riesgo de quien decida realizar dichas operaciones y con la claridad de que no están respaldados por alguna institución financiera.

El acuerdo entre Prosegur Crypto y Minos Global tiene como objetivo ofrecer una plataforma integral a las empresas que deseen incorporar criptoactivos en su oferta de valor. Esto permitirá a los usuarios utilizar los criptoactivos con confianza y seguridad, fomentando así el crecimiento y la adopción de esta tecnología en el sector financiero. Así, los bancos y otras instituciones financieras podrán ofrecer a sus clientes una experiencia completa y personalizada en el uso de criptoactivos.

Prosegur Cash, la matriz de Prosegur Crypto, ha realizado una inversión estratégica en Minos Global para fortalecer aún más la colaboración entre ambas compañías. Esta inversión refleja la confianza de Prosegur Crypto en el modelo de negocio de Minos Global y permitirá una estrecha colaboración en el desarrollo de soluciones de compraventa y custodia de criptoactivos de próxima generación.

La plataforma ya se encuentra plenamente operativa y ofrece una solución completa y escalable para la compraventa y custodia de criptoactivos, satisfaciendo las necesidades de los inversores institucionales en todo el mundo. Además, la plataforma ofrece servicios directos de marca blanca y cuenta con un pipeline de integraciones en colaboración con entidades financieras asociadas. Todo esto permite a los clientes experimentar de manera práctica y segura con criptoactivos, y aprovechar todo su potencial en el sistema financiero.

Adicionalmente, la plataforma también integra un servicio de pagos con criptoactivos dirigido a comercios y pasarelas de pago que les permitirá aceptar este tipo de operaciones y ampliar sus opciones de pago para llegar a nuevos clientes.

José Ángel Fernández, Executive Chairman de Prosegur Crypto y director corporativo de innovación de Prosegur Cash, destaca la importancia de este acuerdo y asegura que “seremos un actor clave en el impulso y crecimiento del uso de criptoactivos en el sector financiero en Europa. Desde Prosegur Crypto aportaremos nuestra experiencia en custodia y seguridad, así como la mejor tecnología de almacenamiento en frío y seguridad avanzada para garantizar que los activos digitales estén protegidos en todo momento”.

Por su parte, Alfonso Ayuso, CEO de Minos Global, enfatiza que “la compañía aportará su experiencia en compraventa de criptomonedas, así como su plataforma de negociación avanzada, que permitirá a los clientes comprar y vender criptoactivos de manera eficiente. Además, la capacidad de Minos Global para proporcionar custodia en caliente ofrece a los clientes la posibilidad de realizar transacciones más rápidas y fluidas en la plataforma, manteniendo sus criptoactivos disponibles en todo momento”.

