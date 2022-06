Cryptoeconomy: ¿Qué debe considerarse antes de comprar criptomonedas?

Por staff

17/06/2022

Según datos de CoinMarketCap, existen más de 19.000 tipos de criptomonedas, por lo que es muy fácil perderse en este universo y sentirse abrumado por la sensación de que, si uno se pasa demasiado tiempo buscando una oportunidad, esta se escapa. Es lo que los especialistas llaman FOMO (del inglés fear of missing out, “temor a dejar pasar” o “temor a perderse algo”), patología descripta como la aprehensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente.

Sin embargo, cualquier cosa en la que valga la pena comprar hoy seguirá estando allí mañana, es decir que conviene tomarse un tiempo para investigar de qué se trata cada cripto.

La clave, entonces, es saber qué se debe mirar, a qué datos prestarle atención, dónde buscar la información y cómo evaluarla.

Según los especialistas de Green Bond Meter (GBM), el análisis de las criptomonedas difiere del que se conoce para los activos tradicionales, entre otras cosas, porque esta clase de activos digitales no tienen un balance de acceso público como si fuera una empresa que cotiza en bolsa.

No a los cantos de sirena

Hernán Aycaguer, el Financial Manager en GBM, recomienda, antes que nada, escaparle a las recomendaciones de compra explícitas que puedan hacer otros.

“En el mundo cripto es famosa la sigla DYOR (Do Your Own Research), o sea “hacé tu propia investigación”, recuerda e introduce: “Es clave mirar en forma integral el proyecto que está detrás de la cripto, su antigüedad, quiénes son sus fundadores y cómo se han financiado”.

Ver el proyecto: qué es, de dónde viene, hacia dónde va

No se requieren, en esta instancia, fuentes muy sofisticadas de información. “En Linkedin podemos mirar a qué se dedican o dedicaron los founders, qué hicieron antes, entre otras cosas”, explica Maximiliano Correa, especialista en programación y blockchain de GBM.

Con relación al financiamiento, también hay que interiorizarse sobre otros compradores que aparezcan, es decir que comunidad que tiene el proyecto alrededor.

En el caso de GBM, obtuvo la licencia cripto provista por el gobierno de Estonia, cuyos estándares de seguridad son los más altos de Europa.

Los circuitos de información de la comunidad cripto son muy rigurosos, lo que les ha permitido generar sus propios anticuerpos. Por eso, los casos más resonantes de estafas mediante esquemas Ponzi pudieron prosperar porque la mayoría se han gestado por fuera del ecosistema.

La presencia de un venture capital, una buena señal

“La presencia de un venture capital no es un dato menor –sostiene Aycaguer – no solo son importantes por la inversión que supone detrás, sino porque a través de ellos se pone de manifiesto la forma en que se ha producido la financiación”.

Observar la propuesta de valor

Precisamente, en relación a los proyectos en sí mismos, es clave detenerse en su propuesta de valor. “De qué se trata, qué viene a hacer, qué problema busca solucionar, qué usabilidad tiene lo que proponen”, suma Correa.

Cómo se debe investigar el precio

La cuestión del análisis del precio de la cripto elegida para comprar merece algunas consideraciones introductorias.

En ese contexto, “es muy útil mirar los exchanges”, es decir los lugares de intercambio de criptomonedas.

Dónde está la información

El especialista sugiere, entonces, buscar en Coin Market Cap o en CoinGecko, dos exchanges prestigiosos, los indicadores estratégicos que permiten analizar el precio. “Los exchanges, por ejemplo, numeran las criptos en función del volumen que maneja cada una, con una actualización cada 24 horas. Así, es posible que uno observe qué volumen mueve la cripto elegida en función del lugar que tiene en el ranking. Entonces, no solo se trata de mirar las criptos sino los exchanges” señala Correa.

En relación al precio conviene, por supuesto, analizar la oscilaciones y fluctuaciones de las cotizaciones de las monedas: “Si una cripto hoy está en 20 dólares, pero hace unos meses estaba en 40, tengo que tratar de averiguar por qué bajó, aislando el efecto provocado por lo que se llama la dominancia del Bitcoin, que marca cómo se comportan las criptomonedas alternativas dependiendo de cómo se mueve el precio de la cripto dominante”, concluye el especialista en blockchain.

Existen modelos para la compra de estos activos donde hay patrones; por ejemplo, alto riesgo, bajo riesgo, riesgo moderado o mínimo. La recomendación es nunca ocupar más del 5% del patrimonio en activos de alto riesgo.

Hablar de riesgo es, en estos días, hablar de Bitcoin, cuya baja de los últimos días está conmoviendo al mundo.

Bitcoin: información estratégica contra el Fomo y el bear market

Todo el mundo sabe que el Bitcoin es extremadamente volátil, “pero siempre ha logrado crecer en el tiempo” -indica el Financial Manager- como consecuencia de dos fenómenos convergentes que para los bitcoineros son una biblia: uno es el halving, es decir la reducción programada de la emisión de nuevos bitcoins, a partir de la cual los mineros reciben una recompensa por su trabajo cada 10 minutos (promedio), pero cada 4 años esta recompensa se reduce a la mitad. O sea, el flujo de nuevos bitcoins es cada vez menor. De esto mismo se deduce el modelo predictivo del stock/flow, basado en la tendencia a la escasez con la que se diseñó Bitcoin a partir de un suministro no mayor de 21 millones de unidades, como fundamento de la suba de los precios.

“Cualquiera sea el pronóstico que se pueda hacer sobre la evolución del Bitcoin, contar con esta clase de información, como resultado de investigar proyectos y trayectorias, es lo que permite enfrentar con un poco más de perspectiva los picos de subas y bajas que han caracterizado a corto plazo a la cripto más popular de todas”, finaliza Aycaguer.