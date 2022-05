Cryptoeconomy: Te contamos cómo añadir NFT a tu Instagram

19/05/2022

Mark Zuckerberg, CEO de Meta (ex Facebook) adelantó hace meses que quería que sus redes sociales se transformasen en plataformas en las que poder crear y vender NFT, aunque en ningún momento se compartió información técnica sobre su posible funcionamiento.

El empresario confirmó en marzo durante el festival South by Southwest, en la ciudad texana de Austin, que los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) pronto serían una realidad en Instagram, una de las plataformas de su grupo Meta.

Ahora ya es posible. Instagram incorporará una nueva función que permite conectar una billetera virtual, compartir tokens no fungibles y etiquetar al creador y al coleccionista.

Solo el propietario o el creador podrá subir un elemento identificándolo como NFT, así que le permitirá obtener reconocimiento público en Instagram.

Se trata de una medida que permitirá que los dueños de NFT puedan utilizar estos activos digitales en la red social. Adam Mosseri, director de Instagram, informó: “Emocionado de comenzar a ver coleccionables digitales en la naturaleza a partir de esta semana. Felicitaciones a @lucaslohr por esta gota de NFT de edición limitada que se acuñó especialmente para el equipo de IG”.

En Instagram se podrán compartir los NFT, pero no se pueden comprar ni vender, por ahora no se plantea como plataforma de intercambio (marketplace) del estilo de Solsea u OpenSea. Por lo tanto, usar los NFT en Instagram es 100% gratuito, no hay comisiones ni otros costes.

Uno de los planes de futuro es ofrecer stickers de realidad aumentada sobre NFT para las Stories, pero todavía no se ha concretado la fecha.

Mark Zuckerberg confirmó en un comunicado, donde también se notificó que por el momento no estará disponible en Latinoamérica, que desde el momento del lanzamiento.

Blockchains y wallets para NFT en Instagram

Redes blockchain aceptadas en Instagram para los NFT:

Ethereum. Polygon. Flow (en el futuro). Solana (en el futuro).

monederos (wallets) soportados por Instagram: