Cryptoeconomy: Tether y la ciudad de Lugano se asocian con universidades

Por staff

15/04/2023

Tether Operations Limited (Tether), la empresa tecnológica que sustenta la plataforma basada en blockchain que impulsa la mayor stablecoin por capitalización de mercado (USDt), y la ciudad suiza de Lugano, anunciaron las fechas del segundo programa inaugural de la Escuela de Verano Plan ₿.

La Escuela de Verano Plan ₿ se fundó para hacer accesible la educación sobre blockchain y formar una nueva generación de empresarios, estudiantes, investigadores, etc. Está organizada conjuntamente con la Franklin University Switzerland (FUS), la Università della Svizzera Italiana (USI) y la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI). El año pasado, Tether aportó su experiencia y conocimientos a esta iniciativa centrándose en la educación de una nueva generación de estudiantes. El programa anterior reunió a 86 estudiantes de 29 países diferentes, entre ellos Italia, Suiza, Taiwán, Canadá, Brasil y Colombia, todos los cuales trajeron consigo una gran pasión por aprender sobre el futuro del ecosistema blockchain y explorar nuevos entornos.

“Un fuerte enfoque en la educación es un paso vital para la adopción generalizada de blockchain y la implicación a largo plazo de esta tecnología”, dijo Paolo Ardoino, CTO de Tether. “La Escuela de Verano Plan ₿ permitirá a los participantes trabajar con mentes líderes de la industria en el desarrollo de prototipos peer to peer y profundizar en su comprensión de la tecnología ayudando a dar forma a la próxima generación de fundadores, desarrolladores y creadores”.

El programa de la Escuela de Verano de este año, de dos semanas de duración, se centrará en Bitcoin y las tecnologías peer-to-peer y en cómo darán rienda suelta a la libertad financiera y promoverán la libertad de expresión. Los temas del curso se centrarán en Bitcoin, la Lightning Network, las stablecoins, las tecnologías peer-to-peer, la minería, el análisis de blockchain, la regulación, la auto custodia y mucho más. Los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir uno de los dos itinerarios del curso. El track Satoshi, que está diseñado para principiantes con poca o ninguna experiencia en codificación, pero con un interés general en los fundamentos de blockchain, y el track Pear para estudiantes de nivel intermedio a avanzado apasionados por la codificación e interesados en aprender a construir sobre tecnologías Peer-to-Peer.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la Escuela de Verano Plan ₿ una vez más y esperamos la misma participación y asistencia que el año pasado. Lugano seguirá dejando su huella como centro cripto y educativo”, dijo Michele Foletti, alcalde de la ciudad de Lugano. “Esperamos educar a una nueva generación de empleadores potenciales junto con las universidades académicas locales para hacer de Lugano un centro para el futuro”.

Entre los destacados líderes del sector que ofrecerán su tiempo para dar conferencias como invitados en la Escuela de Verano del Plan ₿ se encuentran Paolo Ardoino, CTO de Tether, Adam Back, CEO de Blockstream, Giacomo Zucco, CEO de Zuckbucks, Sanja Kon, CEO de UTrust, Riccardo Masutti, Consultor de Ciberseguridad y Privacidad centrado en Bitcoin, entre otros.

Luca Maria Gambardella, Pro-Rector de Innovación y Relaciones Corporativas de la Università della Svizzera Italiana (USI), declaró que desea “promover con entusiasmo y compromiso la Escuela de Verano, que refuerza la colaboración en materia de educación iniciada entre los socios con el curso ‘B4B – Blockchain for Business’, y que atrae a Lugano a expertos, estudiantes y profesionales de todo el mundo, reforzando el proyecto Lugano Città Universitaria como lugar de estudio y encuentro”.

Emanuele Carpanzano, Director de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de SUPSI, se mostró de acuerdo, hablando en nombre de la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI): “Estamos encantados de contribuir a la realización de esta Escuela de Verano en Lugano, una propuesta educativa acorde con la misión que compartimos con nuestros socios: transmitir conocimientos y competencias, así como poner en red a estudiantes y profesionales entre sí”.

Kim Hildebrant y el Dr. Branko Sain, respectivamente Presidente y Decano del Instituto Taylor de la Universidad Franklin también declararon: “Plan ₿ de Lugano es un proyecto ambicioso para una ciudad ambiciosa. Inmediatamente encontramos un entendimiento común con el alcalde de Lugano y su equipo en torno a la oportunidad de dirigir la primera edición de la Escuela de Verano el año pasado y el privilegio de acogerla de nuevo el próximo verano. En la Universidad Franklin de Suiza creemos que cualquier tipo de progreso, ya sea social, medioambiental, económico o tecnológico, requiere un cambio positivo. Y el cambio se fomenta con la educación y con un liderazgo desinteresado y valiente como el del Ayuntamiento de Lugano y las tres universidades locales”.