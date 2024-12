Cryptoeconomy: Todavía estamos al principio de este mercado alcista, según eToro

Por staff

05/12/2024

(Global) Luego del nuevo hito alcanzado por el bitcoin analistas de eToro ofrecen su visión sobre el futuro de la criptomoneda.

Simon Peters, analista de eToro

Incluso con este hito alcanzado, todavía estamos relativamente al principio de este mercado alcista si nos guiamos por los años y ciclos pasados. Históricamente, el pico del mercado alcista del bitcoin se ha formado entre 12 y 18 meses después de la reducción a la mitad de la recompensa por bloque. Dado que la última reducción a la mitad se produjo en abril de 2024, el pico del mercado alcista debería alcanzarse a finales de 2025 o principios de 2026.



Dicho esto, no es inusual ver caídas del 20% al 40% en el precio del bitcoin durante los mercados alcistas. Con el precio alcanzando un hito tan importante como los 100.000 dólares y siendo temporada de vacaciones, no me sorprendería ver un retroceso desde este nivel, ya que los inversores retiran algo de dinero antes de que la tendencia continúe.

Josh Gilbert, analista de mercados de eToro

Bitcoin ha alcanzado el hito de los 100.000 dólares. Que bitcoin alcance las seis cifras no es un hecho a minusvalorar y demuestra la adopción global de este activo que hemos visto en los últimos años. Para los inversores, este movimiento al alza no parece haber terminado todavía, gracias al poderoso impulso que está llevando a cabo este mercado alcista. El rendimiento de bitcoin, por si quedaba alguna duda, consolida que merece un lugar dentro de una cartera de inversión diversificada.



Si nos fijamos en los ciclos de mercado anteriores, todavía parece que estamos razonablemente al principio de este mercado alcista. Alcanzar la marca de los 100.000 dólares es, sin duda, un nivel psicológico importante para muchos, y es posible que veamos cierta recogida de beneficios por el camino. Los inversores deben recordar que un activo no sube en línea recta para siempre. Las caídas del bitcoin son normales, pero parece que ahora mismo va a hacer falta algo grande para frenar el bitcoin.



Los criptoactivos son sólo el principio. La tecnología subyacente –blockchain– encierra un inmenso potencial que va más allá de los activos digitales. Al igual que Internet transformó la comunicación, blockchain remodelará las finanzas, dando paso a una nueva era de innovación. Los próximos años serán apasionantes. Esto es sólo el principio de una adopción generalizada, una integración perfecta con las finanzas tradicionales y unos marcos normativos sólidos.

Ver más: Cryptoeconomy: Bitcoin rompe la barrera de los U$D 100.000 por primera vez en su historia

Ver más: Cryptoeconomy: Argentina tiene el primer búnker de custodia de criptoactivos

Ver más: Cryptoeconomy: Temporada de altcoins, ¿a qué se debe?