Cryptoeconomy: Último lanzamiento de NFTs de Warner Bros se agotó en pocas horas

15/01/2023

La primera serie de NFT inspirada en “Games of Thrones”, que lanzó Warner Bros en la plataforma de Nifty’s el pasado 10 de enero, se agotó en pocas horas.

Luego Nifty anunció que la serie 2 de la épica serie estará disponible en breve en la plataforma OpenSea.

Las cajas de héroe contienen avatares digitales, así como otros objetos asociados al capítulo y a las secciones y ubicaciones que representan. Los packs también ofrecerán una variedad de tesoros, que permitirán a los usuarios aumentar sus colecciones y mejorar sus avatares.

No obstante, a pesar del éxito de ventas, estos NFT han recibido algunas críticas de los consumidores y coleccionistas de NFT; casi todas relacionadas a la calidad gráfica de sus avatares.

Por ejemplo, Justin Taylor, ex responsable de marketing de empresas como Twitter y Activision Blizzard, dijo que los avatares de “Game of Thrones: Build Your Realm” de Warner Bros son “terribles y sin visión creativa”.

Martha Calvinho, fundadora de Calvinho & Partners considera que los NFT de Game of Thrones podrían ser la peor revelación NFT en todo el año. Otros críticos comparan la criptocolección con la última temporada de la serie de televisión.