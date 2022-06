Cryptoeconomy: Web3 NYC Gallery llega a la icónica Quinta Avenida de Nueva York

Por staff

20/06/2022

La Quinta Avenida de Manhattan es una famosa franja de tiendas, con minoristas de lujo y otras marcas importantes que luchan por la atención de los compradores. La próxima semana, una galería NFT se unirá a sus filas, ya que la Galería Web3 NYC está lista para abrir en Midtown.

Web3 NYC Gallery, la primera galería física del mundo donde artistas y titulares de NFT pueden adquirir o alquilar un espacio para exhibir sus piezas, abre la próxima semana en Nueva York. De momento, proyectos tan populares como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, MekaVerse y Artifice han confirmado su presencia en el estreno.

Web3 NYC Gallery, que abrirá sus puertas el próximo 15 de junio en el 510 5th Avenue de la ciudad de Nueva York. Como parte de sus ofertas, la ubicación contará con 300 pantallas NFT del socio Tokenframe, que solo puede controlar el propietario de un Genesis NFT asociado.

“Creo que tenemos 20 veces más marcos NFT que nunca antes en una habitación”, dijo a Decrypt el cofundador y director ejecutivo Nick Rotola. Esos son solo los marcos controlados por el usuario también. Hay cientos más que se utilizarán para asociaciones de marca y otras ofertas de productos.

Los usuarios podrán adquirir o alquilar dichos marcos a través de los Genesis NFT, para exhibir o vender sus obras de arte o coleccionables. Cada marco NFT es una pantalla que los propietarios podrán gestionar de manera remota.

Lo que permite a cualquier persona gestionar y exhibir sus obras de arte NFT sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Web3 NYC Gallery se promociona como la primera galería y mercado de arte NFT permanente y premium del mundo.

Dentro de la galería, los visitantes pueden escanear un código QR en el marco y comprar cualquier NFT que esté a la venta. Rotola le dijo a Decrypt que la tienda tendrá asociados expertos en NFT disponibles para ayudar a los compradores a configurar billeteras y comprar obras de arte, y ayudará a garantizar que comprendan el proceso y no compren artículos coleccionables de imitación.

“Tomamos nuestro muro más largo y dijimos: ‘Esto va a ser propiedad de la gente'”, dijo Rotola. “La gente va a tener el mismo acceso a la Quinta Avenida que tiene Louis Vuitton, y que tienen todas estas marcas grandes, asombrosas e increíbles. Llegan a estar en la Quinta Avenida, pero esta gente también”.

Web3 NYC Gallery será un espacio donde converjan las criptomonedas, los NFT, el arte, el gaming, el Metaverso y la Web3. Todo en un mismo lugar. Al operar de forma remota, la galería permitirá acceder a la Quinta Avenida de Nueva York, el sitio donde todas las marcas de lujo quieren estar.