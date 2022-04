Cryptoeconomy: Ya podés pagar tus entradas de cine con cryptos

Por staff

19/04/2022

Por: Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión en multiactivos eToro.

Tanto el Bitcoin como el Éter están luchando contra niveles de resistencia clave en este momento, tras una considerable debilidad en la última semana.

El Bitcoin experimentó una oscilación de precios la semana pasada, llegando a superar los 41.000 dólares el jueves, antes de hundirse por debajo de los 38.500 dólares el lunes. Actualmente ha vuelto a superar el nivel de los 40.000 dólares.

El Éter también experimentó un repunte el jueves, superando los 3.100 dólares antes de que una caída repentina lo dejara al alcance de los 2.900 dólares. Hoy, sin embargo, se ha recuperado y se ha situado justo por encima de los 3.000 dólares.

La oscilación del precio de ambos criptoactivos ilustra un mercado difícil para los criptoinversores en este momento, que están viendo cómo los activos de riesgo se ven sacudidos por los acontecimientos actuales, algo que tradicionalmente no era un problema.

Pero una cascada de acontecimientos tras la pandemia, como el aumento de los precios y los tipos de interés, los problemas geopolíticos y otras cuestiones en todo el mundo, están contribuyendo a enviar a los inversores hacia los activos “reales” como las materias primas, incluido el oro y otros.

Los criptoactivos están teniendo que trabajar duro en este entorno, pero por ahora parecen resistir. El mercado estará pendiente de que las expectativas en torno a los precios y a la suavización de las subidas de tipos, así como a un alivio en las tensiones en Europa del Este. Lo primero parece posible por el momento, pero lo segundo queda aún muy lejos.

La Fundación Ethereum posee un 19% de activos no cripto

La Fundación Ethereum, que gestiona la financiación para el desarrollo de la cadena de bloques Ethereum, ha anunciado sus últimas participaciones, que ahora incluyen un 19% de activos no cripto.

Ahora tiene alrededor de 302 millones de dólares en activos no cripto e inversiones que, según dice, ayudan a proporcionar un mayor margen de seguridad contra las caídas del mercado de las divisas digitales. En cuanto a sus criptoactivos, más del 99% se mantiene en Ether.

Si bien es notable que una de las organizaciones más importantes en el desarrollo de la segunda cadena de bloques más grande del mundo tenga grandes cantidades de activos que no son cripto, no es muy sorprendente. La fundación no ha revelado cuáles son estos activos, pero es probable que se trate de moneda fiduciaria.

La realidad es que, al igual que los usuarios e inversores normales, incluso las principales fundaciones de criptoactivos tienen que ser capaces de conectarse tanto a la infraestructura financiera tradicional como a la de criptoactivos, lo que hace que la combinación de una cartera sea esencial. También está demostrando una buena gestión del riesgo al diversificar su base de activos, algo que todos los inversores deben tener en cuenta con cualquier clase de activo importante.

Con el retraso de la Fusión y la debilidad de los mercados, la decisión de mantener una parte de diferentes activos parece acertada. El Éter está en el camino hacia una nueva era, pero sin duda habrá baches en ese recorrido. Diversificar en ese contexto tiene mucho sentido.

Ver más: Cryptoeconomy: ¿Puede Bitcoin ser moneda de curso legal en México?

Emirates lanzará experiencias Metaverse y NFT

La principal aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates, ha declarado que tiene previsto lanzar experiencias NFT y Metaverso para sus empleados y clientes.

Al igual que muchos de estos proyectos Metaverso y NFT anunciados, los detalles son bastante escasos en cuanto a lo que Emirates planea hacer realmente con su propia oferta. Pero al tratarse de una aerolínea, es concebible que las NFT se utilicen como parte de un programa de fidelización, mientras que las experiencias Metaverso serían una buena forma de pasar el tiempo a bordo de un vuelo a Dubai.

El flujo constante de grandes empresas que anuncian proyectos de este tipo nos muestra que la tecnología avanza con paso firme. El mercado de las NFT ha sufrido una considerable debilidad en los últimos meses, pero en realidad nos encontramos en una fase de desarrollo en la que el revuelo inicial se ha apagado y las empresas se dedican a producir productos tangibles.

En cuanto al metaverso, nos encontramos en una situación similar, en la que muchos proyectos están ocupados desarrollando sus ofertas, pero el panorama es un poco apagado. Lo que sí sabemos, sin embargo, gracias a los datos de la propia plataforma de eToro, es que los inversores están muy interesados en los tokens asociados al desarrollo del metaverso, incluyendo criptoactivos como MANA, SAND o ENJ.

Pagar el cine en Dogecoin

Los cinéfilos ya pueden pagar sus entradas en los cines AMC en Dogecoin o moneda Shiba Inu.

La empresa anunció en noviembre del año pasado que estaba estudiando la forma de aceptar estos criptoactivos como forma de pago, y ahora se ha hecho realidad a través de su aplicación, utilizando Bitpay al realizar el pago.

Se trata de un avance emocionante para ambos tokens, que han tenido una suerte desigual en los últimos meses. Aunque es poco probable que este desarrollo mueva el timón de manera importante, refleja la creciente integración de los criptoactivos en la infraestructura financiera principal.

Los tenedores de criptoactivos tienen acceso a más y más herramientas y servicios cada día, y esto sólo se va a mover en una dirección en última instancia. También es poco probable que AMC se beneficie mucho de las entradas de criptoactivos y esto se destaca como una especie de truco publicitario, pero AMC es sólo una empresa en un océano de posibilidades.

Cuanto más acepten tokens como Dogecoin y Shiba Inu, más se alejará la balanza de la moneda fiduciaria. Esto es, en definitiva, positivo para las criptomonedas.