¿Cuál es el nuevo aliado para las marcas que venden a través de internet ?

Por staff

01/09/2022

El nombre TikTok ya no es nuevo para los usuarios que navegan a través de las redes sociales. La plataforma, nacida en China en el año 2016, se volvió una de las protagonistas indiscutidas del ecosistema digital en 2020, cuando las personas se volcaron a su adopción masiva durante el período de aislamiento social. Desde entonces, la app registró un crecimiento sostenido y exponencial. En 2021, según el reporte anual de We Are Social, TikTok se convirtió en la aplicación más descargada del mundo, superando en tráfico a gigantes del mundo online como Google.

Hoy, la red social ya resulta familiar para el público general y esto la convierte en una aliada de valor para un segmento que poco a poco comienza a explorarla y a conocer sus beneficios: las marcas que venden a través de internet. Según información de la plataforma, TikTok cuenta hoy con 1.398 millones de usuarios registrados en todo el mundo, que utilizan la app 80 minutos al día en promedio. Esto da cuenta de una gran ventana de oportunidad para las PyMEs, emprendimientos y grandes negocios que logran entender su esencia entretenida, natural y dinámica y deciden hacerla parte de su estrategia de marketing digital.

Del mismo modo, según datos de Nubecommerce la implementación de las redes sociales como aliadas a la hora de llevar adelante un negocio a través de internet sigue en constante crecimiento. En 2021, estos canales complementarios de venta pasaron de representar el 34% de las conversiones de las más de 45.000 tiendas nube del país, al 41%.

Caipi Style que tiene su propia tienda nube de indumentaria dio sus primeros pasos en TikTok hace menos de un año y gracias a su constancia -y a un trabajo profundo de análisis y entendimiento de las dinámicas de la plataforma- hoy cuenta con una comunidad de más de 23.500 seguidores. Violeta Muñoz, su fundadora, sostiene: “Si tenés un emprendimiento, es fundamental que tu marca esté en TikTok. Gracias a su algoritmo, la plataforma te da la posibilidad de llegar a muchas más personas de manera orgánica, es decir, sin pagar costos de publicidad. Y lo más importante: podés dejar el link a tu tienda online en la biografía del perfil para generar tráfico que se traduce en seguidores, potenciales nuevos clientes y ventas. Esta red social permite mostrar productos de una manera más divertida y menos invasiva, lo que llamamos ‘vender sin vender’”.

La funcionalidad que permite sumar la tienda online es de gran utilidad para unir ambos canales y potenciar los objetivos de ventas. Algunos negocios ya lo ponen en práctica con buenos resultados: María Sol Gaeta es la creadora de Lithium, una marca de accesorios “nativa digital” que realizó sus primeras ventas a través de internet en 2013 y hoy tiene dos locales físicos que complementa con su propia tienda nube y un perfil en TikTok. Lithium fusiona los tres canales en una estrategia que les ha permitido escalar sus ventas en varias oportunidades: “Cuando tenemos tiktoks que llegan a miles o millones de personas -como nos sucedió con varios videos- hemos agotado el stock de los productos de la tienda nube en horas. Incluso llegamos a vender a otros países. El alcance no tiene límites dentro de la plataforma”.

La calidad del contenido es la clave para crecer dentro de TikTok y llegar a más personas con productos o servicios. Los usuarios eligen invertir su tiempo en videos cortos fieles al espíritu de la plataforma: dinámicos, originales e interesantes. En ese sentido, los primeros segundos son fundamentales para llamar la atención y despertar la curiosidad. En paralelo, esta red se caracteriza por sus challenges o desafíos, una gran oportunidad para que las compañías exploten su creatividad y aprovechen estas tendencias que, sumadas a una buena elección de música y hashtags, pueden volver un contenido viral.

Macarena Nielsen es la fundadora de Macu Shop, una marca de calzado precursora en el uso de TikTok para emprendimientos. En su experiencia, la viralización de contenidos es una de las características de mayor valor que aporta la plataforma: “En la pandemia vivimos nuestra primera gran exposición gracias a unas pantuflas que fueron furor en redes sociales. TikTok nos dio nuestra segunda etapa viral, con unas botas que hoy son nuestro best seller. Esto exponenció el alcance de Macu y se generó una comunidad muchísimo más grande”, comenta. El perfil de la marca, que hoy supera los 71.900 seguidores, tiene tiktoks que alcanzan las 1.400 millones de visualizaciones.

En relación a los usuarios, esta plataforma es el espacio en el que las marcas encuentran su punto de contacto con la Generación Z -personas nacidas entre 1995 y los 2000- que con sus 20 a 27 años se encuentran fuertemente influenciados por la tecnología y se sienten cómodos conociendo productos a través del mundo digital y realizando sus compras en tiendas online. En ese sentido, Gaeta reflexiona sobre la importancia de ser parte de este mundo: “Apenas abrí la cuenta en TikTok se lo recomendé a todos mis conocidos emprendedores. Muchos se negaban creyendo que era una plataforma para adolescentes, pero el tiempo demostró lo contrario, el público está ahí. No tener un perfil es perder una oportunidad única para dar a conocer la marca”.

Sin embargo, dar los primeros pasos en esta plataforma puede ser desafiante: se trata de un formato relativamente nuevo, con un lenguaje particular y tendencias específicas que requieren de tiempo y voluntad de aprendizaje. Como en el caso de Macu, los efectos suelen ser visibles a mediano o largo plazo: “Muchas veces no se ven resultados instantáneos y es fácil bajar los brazos. En mi caso, tardé nueve meses en encontrarle la vuelta a la aplicación desde la comunicación de mi marca”. No obstante, Nielsen afirma que sin dudas recomienda el uso para emprendimientos. “Como consejo, diría que antes de ser usuarios creadores sean usuarios consumidores, así van a poder entender la dinámica de la aplicación. Saber que el contenido que funciona en otras redes no funciona en esta ayuda a encarar el camino de otra forma. El éxito depende del trabajo constante en la plataforma”, asegura.

Del mismo modo, Violeta Muñoz analiza: “No creas que únicamente tenés que bailar frente a la cámara, te recomiendo que empieces a consumir y hacer una investigación de lo que hacen los demás emprendedores en esta red. En el caso de Caipi, funcionan muy bien los blogs del día, el storytelling, mostrar los diferentes procesos y visibilizar el detrás de escena del negocio”.

Hoy, es un espacio que tiene una presencia moderada de marcas. La participación relativamente baja se convierte en una oportunidad para las PyMEs y emprendimientos que hacen su aterrizaje anticipado y comienzan a explorar las funcionalidades y beneficios que ofrece la aplicación. Esto se transforma en una ventaja competitiva dentro de los diversos segmentos del mercado. El recorrido a la inversa, también tiene sentido: muchas marcas eligen familiarizarse primero con las redes sociales y después formalizar sus ventas a través de una tienda online.

“Las redes sociales son una herramienta fundamental para llevar tráfico de sus plataformas a la tienda de una marca, tanto que hoy 4 de cada 10 ventas que suceden en las tiendas nube, son iniciadas en una red social. Sin dudas TikTok se ha convertido en el nuevo aliado estratégico para las marcas que buscan posicionarse en el ecosistema online a través de videos lúdicos y creativos. Los contenidos de la plataforma tienen hoy grandes proyecciones de viralización y contar con una tienda online, que permita recibir el tráfico generado en la red, genera confianza y seguridad en los compradores”, finaliza Camila Nasir, Communications Manager de Tiendanube.