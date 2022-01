¿Cuál es la visión de PayPal sobre las Pymes en Latinoamérica y los pagos digitales?

22/01/2022

Dos ejecutivos de PayPal analizan la situación de los pagos digitales en Latinoamérica, los riesgos de fraude y el futuro de mercado en Latinoamérica, abordando temas como el crecimiento de ese mercado, sus riesgos, as soluciones propuestas y la posible inclusión de criptomonedas en el mismo.

Jim Magats, SVP de Pagos y Soluciones para PYMES en PayPal y Federico Gómez Schumacher, VP PayPal Latinoamérica, participaron de una mesa redonda sobre el panorama actual de las Pymes en Latinoamérica y pagos digitales y luego respondieron preguntas sobre esos y otros temas, como la inclusión de criptomonedas o los fraudes en el mercado digital

“He trabajado para PayPal durante casi 18 años y diría que los últimos dos años han sido probablemente los más dinámicos dentro de PayPal y, como parte de eso, he visto que el ritmo de nuestro crecimiento se duplicó en el transcurso de los mismos por el enorme cambio a lo digital”, comienza Jim Magats.

Es muy interesante notar qué dos grupos han surgido: por un lado la pequeña empresa que está mucho más presente desde una perspectiva digital, y por el otro los nuevos consumidores que están más orientados a dispositivos móviles y que no se han resistido al comercio digital. Nuestra investigación mostró que antes de la pandemia casi 1/3 de las pequeñas empresas tenían presencia en línea, por lo que esas pequeñas empresas solo pudieron realizar negocios, vender productos o tener interacciones con sus clientes.

Continúa Jim definiendo a las pequeñas empresas o microempresas, como aquellas que se han asentado en la periferia de la economía conectada y ayudan a clientes de todo el mundo (65 % de los cuales han realizado una compra transfronteriza) a conectarse. Las pequeñas empresas son tan importantes para nosotros porque creemos en nuestra misión de conectar a los clientes y asegurarnos de que puedan participar de la economía digital, lo que normalmente sería difícil hacer para ellas porque deben competir con empresas gigantes como Amazon y grandes minoristas que tienen ventajas en la cadena de suministro y de optimización de motores de búsqueda, en términos de una base de clientes integrada, y lo que PayPal realmente hace es nivelar el campo de juego para esos pequeños negocios.

Es nuestro interés hacer que les resulte más fácil conectarse con los consumidores que desean comprar sus productos, afirma el SVP de Pagos y Soluciones para PYMES en PayPal. Nuestro enfoque en el transcurso de los últimos dos años ha sido, ante todo, facilitar que estas pequeñas empresas se conecten en línea. Lo que intentamos hacer es cerrar esa brecha.

¿Cómo se hace que sea más fácil para el comerciante entender quién es el consumidor, independientemente de dónde se encuentre?, se pregunta Magats, para responder que gran parte de los esfuerzos se centran en facilitar las operaciones para Omni Channel, con cosas como comprar en línea, recoger en la tienda, devolución en la tienda. Compramos una empresa llamada Happy Returns que facilita que las pymes acepten devoluciones de sus productos, independientemente de dónde compre ese cliente.

Una estadística interesante es que en América Latina para las pequeñas empresas y para las transacciones transfronterizas la tasa de aprobación es cerca de 600 puntos básicos mejor si el comerciante acepta PayPal que si alguien está aceptando una tarjeta de crédito sin PayPal, eso básicamente significa que por cada 100 transacciones se aprueban seis más si ese comerciante acepta PayPal.

Por su parte Federico Gómez explica que América Latina, en muchos sentidos, estaba rezagada, pero en los últimos años ha habido un cambio, un buen ejemplo de eso es lo que está sucediendo con el comercio móvil, la adopción de este ha sido bastante increíble y llega al punto de que cerca del 80%. Creo que hemos visto que el período posterior a la pandemia marcó un gran crecimiento en las transacciones de comercio electrónico nacionales solo por el simple hecho de que conoces a muchas de las tiendas físicas que estaban cerradas.

México es uno de los mercados que está a la vanguardia de eso, y las pequeñas empresas argentinas crecieron en 2021 en comparación con 2020, un 65 %.

Hemos hecho bastantes asociaciones con instituciones financieras, para que los clientes pueden abrir muy fácilmente una cuenta en PayPal, vincular sus medios de pago, su tarjeta de crédito, tarjetas de débito y luego usarla para todo tipo de transacciones, ya sea compras nacionales o compras en todo el mundo con el mismo nivel de confianza y seguridad que ven con todos nuestros productos.

Luego los funcionarios respondieron algunas preguntas:

¿Qué posición tiene PayPal en el mercado colombiano y existe la posibilidad de alianzas pensando en el crecimiento del mercado de criptomonedas?

Federico Gómez Schumacher: Colombia es un mercado increíblemente interesante, estamos viendo el crecimiento del comercio electrónico en un 92% de las ventas transfronterizas. En cuanto al mercado criptos, es un mercado muy importante, hemos hecho cosas en otros países, pero en este momento no tenemos ningún anuncio específico para Latinoamérica.

Cómo PayPal está ayudando a las PYMES a luchar contra gigantes como Amazon especialmente en América Latina

Jim Magats: Amazon es una gran empresa orientada digitalmente y sabe que tiene la confianza del cliente, tienen logística, lo que construye un edificio de confianza con sus consumidores. Amazon es un lugar interesante para pensar porque es tanto un mercado para pequeñas empresas como para competir de manera regular, por lo que pensamos mucho en cómo igualar el campo. No estamos discriminando a las personas desde el punto de vista del consumidor para decir no queremos que vayas a Amazon, queremos que vayas a donde quieras tener opciones para ir, pero la forma en que PayPal lo hace es que atraemos a los consumidores y brindamos confianza a una pequeña empresa que normalmente no la tendría.

¿Qué se está implementando sobre los mecanismos de fraude que se observan en la región?

FGS: Este es un tema muy importante, ocho de cada diez clientes manifiestan que la confianza, seguridad y protección siguen siendo los temas más importantes. Tengo más de 10 años en PayPal y esto no ha cambiado mucho para nosotros, es uno de los valores básicos que ofrecemos en el mercado. Nosotros le damos protección al vendedor. Las inversiones más grandes que hemos hecho fueron crear modelos de prevención de fraude y manejo de riesgo.

¿Cómo ven la competencia con todas las fintech de pagos que han surgido con éxito en Latinoamérica muchas con tarifas bajas y cómo piensan jugar en este ambiente?

FGS: El mercado a nivel mundial y en la región también, es un mercado grande, las oportunidades son enormes y, de hecho, hay demasiadas oportunidades, por eso, en cierto sentido, creemos que tenemos una propuesta de valor muy sólida para nuestros clientes, se trata de las capacidades para realizar pagos locales, pagos globales, eso es algo que es muy difícil de igualar, especialmente en la escala que estamos brindando, el soporte también es algo que no es tan simple de igualar y hay muchas veces donde, de hecho, nos asociamos con otros porque es un gran mercado.

JM: Otro punto a favor de PayPal son los pagos transfronterizos, que son difíciles, y para nosotros siempre ha sido algo que cuando las personas ven PayPal tienen esa sensación de confianza, tanto del lado del comerciante como del lado del consumidor, por lo que nos sentimos relativamente cómodos de que nuestra propuesta de valor sigue en pie.

¿Cuál es la estrategia de apoyo a las PYMES para disminuir las estafas en el comercio electrónico?

JM: Reitero que lo que hace que PayPal sea el proveedor de pagos más especial es que tenemos una red de dos lados, lo que significa que conocemos al comerciante y conocemos al consumidor.

FGS: Además, la misma plataforma que usamos para los comercios más grandes usamos para las pymes.

¿Qué se puede decir sobre el mercado de criptomonedas?

JM: Me sorprende que hayamos pasado 56 minutos por primera vez hablando de criptografía, así que gracias por la pregunta. Tratamos de hacer tecnología, tratamos de hacer que las capacidades sean más fáciles de usar para los consumidores y comerciantes y, por lo tanto, estar en el negocio de los pagos. Es bastante obvio que las criptomonedas serán parte de alguna forma. Tenemos una unidad de negocios dedicada que se enfoca en el sector. Para nosotros, están integradas en nuestros servicios, pero en este momento queremos centrarnos en facilitar que las personas descubran cómo participar en el uso de criptografía, por ejemplo, puede ingresar a la aplicación de PayPal en los EE. UU. en algunos mercados, de hecho, tenemos un límite de cuánto puede hacer, realmente desde nuestra visión, es un punto de entrada para las empresas y para los consumidores para poder comprender y participar en criptografía. Lo que también permitimos es que esta sea un mecanismo de financiación para que pueda usar Bitcoin o Ethereum como mecanismo de financiación para comprar cosas en todo el mundo, que básicamente es lo que sucede si conviertes las cripto en una moneda fiduciaria que se usa para esas compras.

Cómo los pagos transfronterizos ayudan a los negocios a crecer.

FGS: Hoy un comercio basado en Latinoamérica está preparado para recibir pagos a través de PayPal de más de 400.000.000 de clientes alrededor del mundo. Una pyme no precisa más que una cuenta PayPal para aceptar, de manera segura, un pago de una persona de cualquier parte del mundo. Del lado de los compradores cualquier persona de la región puede ligar una cuenta PayPal o cualquier medio de pago (tarjeta de crédito, de débito o incluso una transferencia) para generar un saldo PayPal y utilizar la wallet de PayPal para comprar en los más de 40 millones de comercios adheridos.

Qué pasos andados en cuanto a la educación de las pymes para la digitalización de sus negocios

FGS: El tema de inclusión financiera es un tema no solo de ganancias, hemos hecho alianzas con empresas muy grandes como Mercado Libre, Mastercard o Itaú. El primer objetivo es tener mucha más información y diseminarla entre las empresas.