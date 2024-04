¿Cuáles son algunas de las películas de dibujos animados con mejores críticas que podemos ver en Disney Plus?

16/04/2024

Para muchos de nosotros, las películas de Disney han marcado nuestra infancia. De pequeños nos han hecho reír, nos han hecho llorar y en definitiva nos han emocionado de muchas maneras.

Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, no solo podemos ver el tiempo que hará en los siguientes días o semanas, consultar precio del bitcoin o llegar a cualquier destino sin conocerlo gracias al GPS.

También podemos ver series y películas en cualquier hora y en cualquier lugar gracias a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. En esta ocasión queremos hablarte sobre esta última plataforma.

Y es que muchas de estas películas de Disney de nuestra infancia no solo nos marcaron a nosotros, sino también al resto de personas. Muchas de ellas son adoradas por la crítica y el público. En este artículo vamos a analizar algunas de las películas de Disney con mejores críticas que podemos ver en Disney Plus.

Clásicos de Disney de dibujos animados con mejores críticas en Disney Plus

Podemos empezar con una de las películas estrella de la plataforma y, sin dudas, una de las mejores películas de Disney. Hablamos de “El Rey León”. Esta película es un verdadero clásico que ha dejado una gran huella en generaciones enteras.

La historia de Simba y como tiene que ocupar su lugar en el trono nos llevó a través de un viaje emocionante con numerosas aventuras. La película cuenta con una de las mejores animaciones que ha hecho Disney, además de contar con una banda sonora épica. Podemos decir que el Rey León puso de acuerdo a todos en afirmar que es una enorme película.

Otra de las grandes películas que no puede faltar en esta lista es “La Bella y la Bestia”. Esta bonita y aleccionadora historia de amor nos lleva a un mundo de fantasía en el que un príncipe después de dejarse llevar por las apariencias recibe una maldición de una bruja para convertirse en una feroz bestia hasta que consiga recibir un primer beso de amor verdadero.

Bella, la otra gran protagonista de esta historia, también tendrá que centrarse en la belleza interior de Bestia para ayudarle a mejorar su carácter y poder ayudarle a romper este maleficio antes de que sea demasiado tarde.

La Bella y la Bestia, con su magnífica animación y su conmovedora banda sonora, es una gran historia que nos remarca la enseñanza de que la belleza está en el interior.

La tercera película que podemos recomendar es una de las divertidas de Disney. La película de “Aladdín” es otro gran clásico que no puede faltar en esta lista. Esta película nos lleva a las calles de Agrabah, donde conoceremos a Aladdín, un joven que tiene que robar pan para sobrevivir y desea con todo su corazón no cambiar en esa situación económica y poder vivir en el palacio real.

Al conocer a la princesa vivirán grandes aventuras. Pero su mundo cambiará cuando por casualidad dé con una lámpara maravillosa. Una lámpara que contiene un genio desternillante en su interior que concede deseos a quien la frota.

Como decimos, además de contar con una exótica ambientación y una gran banda sonora, el personaje del genio de la lámpara es uno de los más divertidos y que más nos hizo reír a todos con su ingenio y sus números musicales.

Y ¿qué podemos decir de “La Sirenita”? Esta gran historia nos lleva a un nuevo mundo muy desconocido para algunos de nosotros cuando éramos pequeños, el fondo del mar. En esta película conocemos a Ariel, una sirena que siempre ha soñado con explorar el mundo de los humanos.

Para lograrlo, hará un maléfico trato con Úrsula, una bruja del mar que quiere lo peor para ella y para su padre Tritón. Esta película, como la gran mayoría de clásicos animados de Disney, cuenta con una gran banda sonora y con canciones que nunca olvidaremos. Una especial mención para Sebastián, uno de los encargados de la protección de la princesa con el que nos reiremos a carcajadas.

Por último, pero no por ello menos importante, no podemos olvidarnos de “Toy Story”. Esta película fue una de las primeras películas de animación de Disney y, sin duda, consiguió ganarse un lugar en nuestro corazón cuando éramos pequeños. ¿Quién no ha tratado de ver lo que hacían sus juguetes cuando no estaba presente?

Este es el argumento en el que se centra la película. En esta aventura conoceremos a Woody, un Cowboy con el que Andy ha estado jugando toda su vida y al que considera su mejor amigo.

Las cosas se descontrolan cuando Andy recibe un nuevo juguete, Buzz Lightyear, un nuevo juguete con miles de complementos que harán que Woody empiece a sentir envidia.

