¿Cuáles son los obstáculos del ecommerce?

Por staff

01/02/2022

El e-commerce ha sido una de las industrias que han tenido un crecimiento exponencial entre 2020 y 2021. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2020 esta industria registró un crecimiento de 81% con relación al año anterior. La tendencia se ha mantenido a la alza y se prevé que continúe en 2022.

Según cifras de la AMVO, actualmente seis de cada diez pequeñas y medianas empresas (PYMES) venden por internet, lo cual ha sido un impulso medular para que estos negocios continúen operando, a pesar de los desafíos del escenario económico. Sin embargo, no se debe perder de vista que el crecimiento vino acompañado de amenazas graves a la seguridad digital de las empresas, que están cada vez más expuestas a problemas y delitos muy sofisticados y de difícil detección.

“El ecommerce ofrece nuevas oportunidades comerciales y potencializa los alcances de los negocios. La pandemia motivó una transición digital que aceleró el crecimiento de la economía digital, pero también se potencializaron las amenazas a la ciberseguridad. Así, las empresas que quieran participar en esta modalidad, deben contar con herramientas que les permitan operar de forma segura y canalizar todas las ventas de crecimiento que ofrece el comercio electrónico”, señala José Andrés Chávez, CEO y cofundador de Bayonet, plataforma de prevención de fraudes y optimización de pagos electrónicos.

En este contexto, para que una empresa se incorpore al comercio electrónico y pueda capitalizar esta oportunidad de crecimiento es necesario que contemple estrategias de seguridad, mismas que son tan importantes como las de ventas o marketing. Esto es fundamental, sobre todo, para que los negocios puedan desarrollar estrategias a largo plazo.

Estos son los cinco desafíos que pueden minar el crecimiento del ecommerce en 2022.

Robo de información. Cuando una empresa no tiene candados de seguridad adecuados, su información y la de sus clientes puede quedar expuesta a cualquier persona con capacidades técnicas para acceder a ella.

Verificación de identidad. Los procesos de verificación de identidad dan certidumbre de con quién se está haciendo negocios, así el comerio puede realizar transacciones de forma más segura.

Contracargos. Este concepto se refiere a la reclamación de un cliente a una entidad financiera para buscar el reembolso por una transacción que no reconoce o no autorizó. No obstante, hay usuarios fraudulentos que aprovechan el contracargo para solicitar un reembolso a pesar de recibir el producto en buen estado.

Pharming. El pharming es una práctica en la que los delincuentes redireccionan a los clientes a páginas falsas de un negocio, con la finalidad de obtener sus datos y usarlos en algún otro fraude o delito.

Ransomware. Ésta es una de las prácticas de ciberataques más violentas que hay. Es un programa dañino que, si llega a establecerse en los servidores de una empresa, puede bloquear partes completas de un sistema operativo. La idea de este tipo de ataque es que se cobra una recompensa a cambio de liberar los sistemas para que la empresa pueda volver a operar.