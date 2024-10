¿Cuánto sabes sobre la conectividad 5G? Mitos y realidades

24/10/2024

(Colombia) La red 5G, o quinta generación de tecnología móvil, es una de las innovaciones más significativas de los últimos años, diseñada para brindar una conectividad más rápida, estable y eficiente que sus predecesoras. Con velocidades de descarga superiores, latencia casi imperceptible y la capacidad de conectar millones de dispositivos simultáneamente, esta promete revolucionar sectores esenciales como la salud, la educación y el transporte.

El despliegue global de esta red comenzó en 2019 y ha ido expandiéndose gradualmente por diferentes regiones del mundo. En Colombia, su implementación inició en los primeros meses de 2024 y ya está disponible en 22 ciudades.

Sin embargo, junto a su llegada, han surgido numerosos mitos y desinformación a nivel mundial.

En este contexto, HONOR, marca líder global en dispositivos móviles que ha integrado esta tecnología en sus equipos, busca desmentir algunas creencias y ofrecer más información al respecto:

Mito 1: el 5G es perjudicial para la salud

Uno de los mitos más comunes es que la red 5G puede ser perjudicial para la salud debido a la radiación emitida por sus antenas que operan a frecuencias más altas que las generaciones anteriores, lo que supuestamente podría causar problemas como cáncer, estrés celular y daños

genéticos. No obstante, entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han afirmado en 2020 que, hasta el momento y tras múltiples investigaciones, “no se ha detectado ningún efecto adverso para la salud relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas”.

Mito 2: la red 5G no es lo suficientemente rápida

Se suele pensar que esta red no cumple con las expectativas de velocidad; sin embargo, el 5G ha sido desarrollado con el objetivo de ofrecer una experiencia de conectividad significativamente mejorada en comparación con las generaciones anteriores. Según un estudio de Open Signal, difundido en octubre de 2020, se reveló que, en promedio, la velocidad de descarga del 5G es de entre 5 a 6 veces más rápida que la del 4G.

Esta notable mejora permite a los usuarios disfrutar de una navegación más fluida, descargas rápidas y una visualización de streaming de alta calidad sin interrupciones.

Mito 3: el 5G afecta negativamente al medio ambiente

Igualmente, existen preocupaciones sobre el impacto ambiental de las antenas 5G, así como el temor de que puedan afectar la vida silvestre. A diferencia de lo que se piensa, el 5G ha sido diseñado para ser más eficiente en términos energéticos. Esta tecnología no solo optimiza el consumo de energía de los dispositivos conectados, sino que también puede contribuir a reducir el impacto ambiental a largo plazo.

Además, diversas investigaciones han demostrado que el despliegue de esta red en sectores de altas emisiones, como la energía, el transporte, la manufactura y la construcción, podría generar un ahorro de entre 55 y 170 millones de toneladas de emisiones de CO2 anualmente.

Mito 4: ¿el 5G amenaza la seguridad?

Si bien no se ha comprobado que el 5G vulnere la privacidad, esta permite la conexión simultánea de una gran cantidad de dispositivos, lo que puede aumentar la superficie de ataque para los ciberdelincuentes. No obstante, esto no significa que esta red en sí misma sea necesariamente insegura; más bien, resalta la importancia de implementar medidas de seguridad robustas.

Por eso, para garantizar una experiencia segura al utilizar la red 5G, se recomienda seguir una serie de buenas prácticas. Esto incluye instalar las últimas actualizaciones de software en los equipos

móviles, fortalecer las contraseñas, limitar la cantidad de información personal compartida al conectarse a redes Wi-Fi públicas y tener precaución con correos electrónicos, mensajes o llamadas sospechosas.

Beneficios del 5G para smartphones

Descargas ultrarrápidas: películas y juegos en segundos, o descargas de aplicaciones y actualizaciones en minutos.

Streaming fluido: videos en alta definición sin interrupciones.

Videollamadas de alta calidad: conexiones nítidas y estables.

Gaming en línea mejorado: tiempos de respuesta instantáneos en juegos multijugador.

Interacción en tiempo real: uso de aplicaciones de realidad aumentada sin retrasos.

Navegación más rápida: carga de páginas web al instante.

Mayor capacidad de conexión: varios dispositivos conectados sin pérdida de rendimiento.

Con esto, HONOR busca contribuir a una comprensión más clara sobre la tecnología 5G y sus beneficios. Al aclarar estas creencias y dar más información al respecto, la marca espera empoderar a los usuarios para que puedan aprovechar al máximo en sus smartphones las ventajas que esta innovadora red ofrece en su vida cotidiana.

