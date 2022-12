Cuenta bancaria extranjera: una miniguía

Por staff

06/12/2022

Cada uno de nosotros utiliza los servicios de algún banco. ¿Por qué debemos buscar abrir una cuenta en otro?

La pregunta es bastante lógica, y probablemente sería interesante que descubriera que las personas proceden de dos tipos de motivaciones:

insatisfacción _ Todos o algunos de los servicios que brinda mi banco no son muy buenos.

_ Todos o algunos de los servicios que brinda mi banco no son muy buenos. Buscando mejores oportunidades. Mi banco está bien, pero debe haber mejores ofertas por ahí.

¡Y ambas categorías finalmente obtienen lo que quieren! Según nuestras estadísticas, los inversores suelen buscar:

Protección más confiable para sus activos privados o corporativos

Mayor Interés en los depósitos

Una gama más amplia de servicios

Más privacidad

Transferencias electrónicas rápidas

Hay personas que tienen tiempo suficiente para comparar su banco actual con uno extranjero, pero la mayoría prefiere delegar esos esfuerzos en un buen consultor. Si necesita asesoramiento, podemos ofrecerle una sesión gratuita con nuestros expertos para que coincida con sus necesidades con la mejor oportunidad bancaria existente en el mercado.

De todos modos, ¿cuáles son los ingredientes del éxito?

Un banco confiable

Una buena jurisdicción

Capacidad para cumplir con sus requisitos

¿Qué banco puede llamarse con razón “confiable”? Bueno, hay que mirar la reputación del banco en el mundo empresarial, así como las cifras referentes a sus beneficios. Nuestros expertos también recopilan comentarios de los clientes para ver qué tan satisfechos están.

En cuanto a una “buena” jurisdicción la situación es un poco más difícil. La jurisdicción es buena en un sentido general si es estable y tiene un marco legal favorable. Sin embargo, puede que no sea “buena” para usted específicamente si no satisface sus necesidades. Por ejemplo, no todos los sectores bancarios son compatibles con las criptomonedas, aunque pueden ser bastante estables y leales a los no residentes.

Es fácil ver si el banco puede cumplir con sus requisitos si sabe lo que quiere (y esto no siempre es obvio, por lo que nuestros expertos pueden hacer muchas preguntas antes de que finalmente encuentren una solución perfecta para usted).

Si no está seguro de lo que quiere y desea ver el menú más amplio de servicios, visite nuestro por t al . Mientras tanto, nos gustaría mostrarle ejemplos de jurisdicciones que idealmente se ajustan a algún propósito en particular:

Si está buscando un paraíso fiscal, considere las Islas Caimán. Los impuestos bajos y un entorno político y económico estable garantizan la seguridad de sus activos. Opciones de diversificación rápida, marco legal favorable y ausencia de control de divisas: el destino lo ofrece todo. Algunos de ustedes pueden haber puesto una marca al lado, ¿verdad?

“¿Cuál es el país más seguro para los depósitos?” – preguntó uno de nuestros clientes. Y todos dijimos a coro: “¡Alemania!”. También disfrutará de las tecnologías de vanguardia del país, tarifas asequibles y estrictos procedimientos de seguridad. Puede abrir una cuenta en línea, así que no pierda esta oportunidad si Alemania parece ser una opción atractiva para usted por sus características generales.

“Necesito un bastión real en el mundo de la banca para proteger mis activos. La confidencialidad es tan importante como la seguridad. Y finalmente, quiero que mis activos sean reembolsados con el mayor grado de probabilidad si el banco quiebra o algo así”. Y este fue un problema fácil de resolver para nosotros: sabíamos que el único país que podía cumplir con todos estos criterios era Suiza. La violación del secreto bancario está fuertemente penalizada aquí, y las leyes garantizan un reembolso en caso de quiebra bancaria. ¡Directo al blanco!

Hemos mencionado tres opciones, pero la lista de oportunidades es realmente impresionante. No existe una solución única para todos, por lo que siempre comenzamos analizando sus necesidades. Contáctenos si siente que necesita ayuda. De todos modos, ¡le deseamos una experiencia bancaria offshore perfecta!