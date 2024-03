Las petroleras lo sabían desde el 59 y solo importó la renta

27/03/2024

Las grandes petroleras han estado en el centro de la controversia debido a su indiferencia ante las nefastas consecuencias del cambio climático. A pesar de que muchas de estas empresas han reconocido la existencia del cambio climático y su origen humano, sus acciones no siempre han estado alineadas con la urgencia de abordar este problema global.

Documentos corporativos de las últimas décadas revelan que las empresas petroleras conocían los riesgos del cambio climático mucho antes que la mayoría del resto del mundo. Por ejemplo, en 1959, el científico Edward Teller advirtió a los ejecutivos de la industria sobre el calentamiento global y sus consecuencias, incluyendo el derretimiento de los casquetes polares y la elevación del nivel del mar.

En 1965 en la reunión anual del American Petroleum Institute, la principal organización de la industria petrolera de EEUU, el presidente del grupo, Frank Ikard, mencionó un informe titulado “Restaurar la calidad de nuestro medio ambiente” que se había publicado unos días antes por el equipo de asesores científicos del Presidente Lyndon Johnson.

“La esencia del informe”, dijo Ikard a la audiencia de la industria, “es que todavía hay tiempo para salvar a los pueblos del mundo de las catastróficas consecuencias de la contaminación, pero el tiempo se acaba”. Continuó diciendo que “una de las predicciones más importantes del informe es que el dióxido de carbono se está agregando a la atmósfera terrestre por la quema de carbón, petróleo y gas natural a un ritmo tal que para el año 2000 el balance de calor será tan modificado como posiblemente para causar cambios marcados en el clima”.

A pesar de este conocimiento, algunas petroleras han continuado con sus tradicionales planes de incrementar sus reservas, nuevos proyectos para elevar la producción y ampliar sus mercados, desoyendo las alertas de incorporar metas de reducción de emisiones de CO2.

“El mundo se está calentando más rápido de lo que los científicos habían previsto”. Con este concluyente titular, el ‘Financial Times’ ha querido dar la voz de alarma sobre una situación que no es nueva, pero sí ha llegado a un punto de no retorno al menos que se establezcan líneas de acción claras que pasan, inevitablemente, por el compromiso de las grandes petroleras del mundo. El calentamiento global es real, ya está aquí y se ha acelerado a un ritmo difícil de vaticinar en apenas un año.

El aviso del prestigioso diario llega después de que Amin Nasser, director de Saudi Aramco (el gigante de Arabia Saudí dedicado a la explotación de petróleo, gas y productos petroquímicos) asegurase que había llegado el momento (palabras textuales) de “abandonar la fantasía de eliminar gradualmente el uso del petróleo y gas”. Esto porque, a su entender, la “transición energética ha fracasado en la mayoría de frentes”. La inquietante afirmación del jeque llegó en un momento de su discurso durante la conferencia CERAWeek energy 2024, celebrada en Houston (Estados Unidos) entre los días 18 y 22 de mazo. Según cuenta el ‘Financial Times’, Nasser fue ovacionado de manera unánime por los ahí presentes, en su mayoría CEOs de empresas energéticas y líderes mundiales llegados a la ciudad estadounidense para hablar del futuro de la industria.

Un día después del pronunciamiento del responsable de Aramco, Celeste Saulo, director de la Organización Mundial de la Meteorología de Naciones Unidas (WMO), se subió al mismo escenario privilegiado para compartir los resultados de un nuevo informe realizado por su organismo. La acogida fue nula. Cero aplausos, cuenta el ‘Financial Times’. Según la citada investigación de la ONU publicada a finales de marzo de este año, los récords del cambio climático no solo se han alcanzado, sino que se han “aplastado” y superado hasta niveles nunca antes rebasados. No solo 2023 ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros, sino que el 90% de los océanos han experimentado una variación en su temperatura que no se esperaba y que los científicos no logran explicar.

El año pasado, los glaciares sufrieron el mayor retroceso del que se tiene conocimiento y la extensión del hielo del Océano Antártico disminuyó a unos niveles jamás vistos. “Ha sido una auténtica sorpresa. El aumento de la temperatura de los océanos está fuera de las escalas de los registros históricos. Un comportamiento completamente inusual y todavía necesitamos entender por qué. El pico que han alcanzado las temperaturas se ha producido más rápido de lo que todos habíamos anticipado”, explicó otro de los grandes científicos en la materia, Jim Skea, presidente del Panel Internacional de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, durante una reciente conferencia que nada tiene que ver con la que se celebró en Houston.

En últimos años, denuncia el ‘Financial Times’, muchas de estas multinacionales dedicadas a la extracción de petróleo han rebajado sus objetivos ‘climáticos’ y sus iniciativas de cara a revertir el calentamiento global o, como mínimo, no azuzarlo. Un cambio de tendencia que denunció el propio António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante el Foro Económico de Davos.”Siguen compitiendo por expandir su producción con un sistema de negocio incompatible con la supervivencia humana. Necesitamos poner en marcha planes transparentes y creíbles para alcanzar el objetivo de emisiones cero. Muchos de los criterios que utilizan estas compañías son confusos y dudosos, y sirven para engañar a los consumidores y a los reguladores, y para crear una cultura de desinformación”, sentenció el máximo responsable de la ONU.

En 1979, Exxon había estudiado en privado opciones para evitar el calentamiento global. Descubrió que con una acción inmediata, si la industria se aleja de los combustibles fósiles y en cambio se enfoca en las energías renovables, la contaminación por combustibles fósiles podría comenzar a disminuir en la década de 1990 y podría evitarse una gran crisis climática.

Pero la industria no siguió ese camino. En cambio a fines de la década de 1980, Exxon y otras compañías petroleras coordinaron un esfuerzo global para disputar la ciencia climática, bloquear los controles de combustibles fósiles y mantener el flujo de sus productos.

Esta falta de acción efectiva ha generado críticas y preocupaciones sobre su responsabilidad en la crisis climática.

