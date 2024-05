Curia y Carterra se asocian en Simposio Biológico para el avance de la investigación biotecnológica en la región noroeste del Pacífico

10/05/2024

ALBANY, Nueva York y SALT LAKE CITY, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y Carterra Inc., líder mundial en descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas y anticuerpos de alto rendimiento sin etiqueta, anunciaron hoy su asociación para el auspicio de un simposio de productos biológicos de alto rendimiento programado para el 31 de mayo en el Residence Inn at Marriott en Seattle, Washington.

El propósito de la colaboración es promover el creciente enfoque biotecnológico dentro de la región noroeste del Pacífico en Estados Unidos y Canadá. El simposio reunirá a todos los niveles de liderazgo científico de las comunidades biotecnológica y farmacéutica.

“Estamos muy contentos de asociarnos con Carterra para organizar este simposio de descubrimiento de anticuerpos, uniendo a la comunidad biotecnológica del noroeste del Pacífico y compartiendo los últimos avances en descubrimiento de anticuerpos”, dijo Steve Lavezoli, vicepresidente de productos biológicos de Curia. “También esperamos compartir nuestros flujos de trabajo de descubrimiento de anticuerpos óptimos, de alta calidad y acelerados con el primer descubrimiento, desarrollo y fabricación clínica de anticuerpos humanos. Los anticuerpos descubiertos y/o diseñados con la tecnología de la plataforma de Curia están en la clínica y tenemos más de 230 campañas exitosas de descubrimiento de anticuerpos conducidas para la comunidad biotecnológica”.

La velocidad, experiencia científica y eficacia pueden superar las altas tasas de desgaste del descubrimiento temprano de anticuerpos y lograr el primer posicionamiento en el mercado e nuevos productos terapéuticos. El simposio destacará la plataforma tecnológica y servicios integrados de Curia con un enfoque en el desarrollo de sistemas de ratón optimizados para la generación de anticuerpos y detección de células B individuales de alto rendimiento. La combinación de secuenciación de futura generación (NGS) y producción recombinante rápida de cantidades de miligramo a gramo de anticuerpo monoclonal purificado (mAb) acelera significativamente la identificación de candidatos de desarrollo.

Desde 2017, Carterra vende su potente biosensor de alto rendimiento LSA® para analizar y caracterizar anticuerpos utilizando Resonancia de Plasmón Superficial (SPR). Con el lanzamiento de su plataforma LSAXT el año pasado, Carterra hoy ofrece productos que pueden realizar análisis de moléculas pequeñas, así como el descubrimiento de anticuerpos. La plataforma LSA ha sido destacada en varios artículos evaluados por expertos en Science, Nature y Cell, que detallan la ruta de múltiples terapias que inician ensayos clínicos. En el simposio, varios científicos líderes en biofarmacéuticos compartirán sus perspectivas sobre sus áreas específicas de descubrimiento de fármacos y destacarán el impacto transformador de la integración de la tecnología HT-SPR, AI/ML y otras nuevas tecnologías.

“Estamos muy contentos de asociarnos con Curia en nuestro simposio. Los simposios de Carterra son eventos científicos que organizamos cada año en Estados Unidos y Europa”, dijo Chris M. Silva, vicepresidente de marketing y productos de Carterra. “Estos simposios nos ayudan a compartir los últimos avances tecnológicos y datos importantes generados a partir de los flujos de trabajo de los científicos que utilizan las plataformas sin etiquetas de Carterra. Llegar al noroeste del Pacífico es una oportunidad para crear un entendimiento más profundo de la tecnología en el sector farmacéutico y biotecnológico en esta región”.

Haga clic aquí para confirmar su asistencia al evento . Se requiere inscripción ya que los asientos son limitados.

Acerca de la Curia

Curia es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de 27 locales globales y más de 3,500 empleados asociados con clientes biofarmacéuticos para traer al mercado terapias impactantes que cambian la vida. Nuestra oferta de productos biológicos y moléculas pequeñas abarca el descubrimiento a través de la comercialización, con capacidades regulatorias y analíticas integradas. Nuestros expertos científicos y de procesos e instalaciones de vanguardia ofrecen la mejor experiencia en su categoría en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com .

Acerca de Carterra, Inc.:

Carterra, Inc. es una empresa privada. Su tecnología HT-SPR ofrece a los clientes de descubrimiento de fármacos de moléculas grandes y moléculas pequeñas el rendimiento y funcionalidad de detección y caracterización que escalan con aplicaciones de nivel ómico, condensando meses de trabajo en días. Nuestras soluciones permiten múltiples terapias e investigaciones innovadoras y ayudan a investigadores académicos y traslacionales y empresas biofarmacéuticas en oncología, inmunología, neurociencia y más. Carterra tiene su sede en Salt Lake City, Utah, y cuenta con centros de experiencia del cliente en San Francisco, Salt Lake City, Boston, Manchester, Inglaterra y Múnich, Alemania. Los productos Carterra están disponibles en Asia-Pacífico y Oceanía a través de nuestro distribuidor exclusivo, Revvity. Para más información, visite www.carterra-bio.com o conéctese con nosotros en LinkedIn o X (Twitter).

Información de contacto de Curia:

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Contacto de medios de comunicación Carterra:

Cheri Salazar

(408) 594-9400

csalazar@carterra-bio.com

