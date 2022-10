‘CZ’, CEO de Binance, comparte sus principios

Por staff

15/10/2022

1. Principios generales

1.1. Sé justo

Se trata de un principio amplio que abarca muchos aspectos de la vida, desde las relaciones personales, los compañeros de trabajo y los negocios. Creo que hay que tratar a la gente de forma justa. No te aproveches de los demás y no dejes que los demás se aprovechen de ti. No llegarás muy lejos en la vida si no consigues este equilibrio. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todo el mundo es subjetivo y está ligeramente inclinado a favor de sí mismo. Tienes que resistirte a ello y ser lo más objetivo posible.

1.2. Construir relaciones o acuerdos a largo plazo, en los que todos salgan ganando

La gente abusa de estas palabras y le da una mala reputación. Pero yo lo creo. El éxito se construye a largo plazo, y para mantener relaciones sanas a largo plazo, hay que crear y entablar relaciones a largo plazo en las que todos ganen. Para que un acuerdo tenga sentido, tiene que beneficiar a ambas partes. Pregunte siempre qué obtiene la otra parte a cambio.

Los acuerdos unilaterales no duran, y siempre hay que buscar nuevos socios (débiles) con los que trabajar. El retorno de la inversión es negativo. Los éxitos a corto plazo son pequeños. Estoy en contra de los éxitos a corto plazo. Suelen tener efectos negativos a largo plazo. Te distraen de centrarte en el largo plazo. Los costos ocultos son elevados.

Apunta al largo plazo, a las grandes victorias.

Por “victoria a corto plazo” me refiero a victorias puntuales a corto plazo. No hay que confundirlas con las victorias incrementales que se construyen hacia un objetivo mayor a largo plazo. Esto último es muy necesario.

1.3. Evita las “malas” relaciones

Hay personas poco éticas / tóxicas. Personas que no comparten tus valores o tu misión. Y gente que te hace perder mucho tiempo. Deja que se vayan. Sácalas de tu vida. La última categoría de personas que hacen perder el tiempo se suele pasar por alto.

Son las personas de “alto mantenimiento”, como los “amigos de alto mantenimiento”. Necesitan constantemente tu atención, están molestos por alguna cosa menor, necesitan hablar contigo, o que les repitas lo importantes / buenos / etc. que son. No hay nada malo en ello, pero yo (CZ) no puedo manejarlos. Sólo trato con personas de bajo mantenimiento y seguras de sí mismas.

Y están los tipos “charlatanes”. De nuevo, no hay nada malo en ello. Pero en esta etapa de mi vida, no tengo tiempo para charlar. También evito a estos tipos. Más adelante hablaré de las charlas.

1.4. Ético

Nunca cruces los límites éticos. Siempre se vuelve contra ti.

Al tratar con los usuarios, haz siempre lo correcto, no lo más fácil.

1.5. Enfocado

El éxito no viene de la cantidad de cosas que haces. Viene de lo bien que lo haces en unas pocas cosas seleccionadas. Estar centrado te permite trabajar duro. Elimina las distracciones de tu vida.

En mi caso, no tengo muchas aficiones. Hago ejercicio durante 30 minutos cada día. No tengo muchas posesiones físicas que necesiten ser mantenidas. El costo de tiempo es alto.

El riesgo potencial de esto es un enfoque demasiado estrecho que te hace perder oportunidades. Pero en el mundo actual de sobrecarga de información, eso apenas ocurre.

1.6. Positivo

Todos nos enfrentamos a muchos retos en la vida, ya sea en las relaciones con la familia y los amigos, o en los contextos laborales. Tener una actitud positiva suele producir resultados positivos. No sé exactamente por qué, pero el mundo funciona así.

Hay un dicho que se me ha quedado grabado en la cabeza y que me ha ayudado enormemente a lo largo de los años.

“¿Qué haces cuando llegas al fondo de un valle? Sigue caminando y saldrás de él”.

Además, si sabes que estás haciendo lo ético, todo lo negativo se desvanece. Tendrás energía positiva. Ese es uno de los principales beneficios de ser ético.

1.7. Hazte dueño

La mentalidad correcta es un requisito previo para el éxito en la vida. Sé responsable y enorgullécete de lo que haces.

No te limites a hacer tareas. No te limites a poner ladrillos en una pared. Sé el que construye la catedral. Si no crees que estás “construyendo una catedral”, deberías buscar otro trabajo.

Si vas a hacer algo, hazlo tuyo. Piensa en lo que tienes que hacer para mejorarlo y que otros no te han dicho que hagas. Hazte responsable del resultado y responde del éxito o del fracaso. Si adoptas esta mentalidad, los resultados de tu trabajo mejorarán como por arte de magia, y progresarás más rápidamente en el camino hacia el éxito.

1.8. Aprende constantemente

El mundo evoluciona. Debes aprender constantemente. Leer libros. Vivir en diferentes ciudades. Tener una visión del mundo.

No suelo leer las noticias. Me parece que es fácil estar de acuerdo con el contenido de los artículos de 10 minutos, pero no profundizan lo suficiente y no se me queda nada después de leerlos.

Cuando leo libros, entran en detalles, razones detrás de ellos, ejemplos, y después de 8 horas, algunos conceptos nuevos tienden a pegarse. Considero que los libros son la mejor inversión en términos de superación personal. Compro muchos libros, unos 300 al año, pero no los termino todos. Termino aproximadamente 80 libros al año.

También intento escribir un poco cada día. Puede ser una entrada en el blog o un artículo (como éste). Escribir me ayuda a consolidar mis pensamientos y a organizarlos mejor.

2. Comprende el mundo

Comprender cómo funciona el mundo es, obviamente, importante si se desea alcanzar algún nivel de éxito.

Para entender cómo funcionan los humanos, lea el libro Sapiens. Vivimos en un mundo humano. Cada uno tiene una versión diferente del mundo en su cabeza. Es decir, cada uno vive en un mundo diferente. Entiende su mundo.

No tengas demasiados puntos de vista en blanco y negro. El mundo rara vez es binario. Muchas personas tienen una visión demasiado simplista del mundo. Esto raramente les llevará a tener éxito. Mira las cosas a un nivel más profundo. En la vida real, la mayoría de las cosas son un equilibrio.

Por ejemplo, algunas personas tienen nociones ingenuas de que todas las reglas son buenas. Las reglas están hechas por humanos, y no siempre son perfectas. Lea los libros: La ley (1850), La economía en una lección, etc.

Comprende también las limitaciones del mundo. No vivimos en un mundo perfecto.

No luches en guerras que no vas a ganar. Simplemente evítalas. Ve a otra parte. Haz otra cosa. Hay mucho que hacer en este mundo. Céntrate en las contribuciones positivas que puedes hacer.

Ver más: Visa y FTX se alían para llevar los pagos cripto al siguiente nivel

3. Marco para la toma de decisiones

Tomar buenas decisiones es una habilidad que puede practicarse. Paso por este marco de decisiones mentales, ya sea una decisión rápida o una más meditada.

3.1. Primeros principios

Si la decisión toca uno de los principios fundamentales, entonces sigue los principios. Es fácil. De lo contrario, hay que seguir el marco de la decisión.

3.2. Pequeño vs grande

Lo primero que hay que determinar es el tamaño o el impacto de la decisión.

Si la decisión es pequeña, hay que tomarla rápidamente o delegarla, y seguir adelante. Cosas como dónde ir a cenar o una pequeña inversión.

En las grandes decisiones, hay que recopilar datos, discutirlos en grupo y luego consultarlos con la almohada durante 24 horas. Como los grandes patrocinios, las inversiones, etc.

3.3. Reversible vs Permanente

Algunas decisiones son reversibles, como el desarrollo de una nueva característica de producto. Siempre se puede parar en cualquier momento y dedicarse a otra cosa o apagarlo una vez terminado. Habrá algún costo hundido en tiempo y energía, pero es limitado.

Algunas decisiones no son fáciles de revertir, como un gran pago por adelantado para un acuerdo de patrocinio, la fusión de una gran empresa que planeamos integrar en nuestro equipo, etc.

3.4. ¿Tengo experiencia?

Si es algo que conozco bien, o tengo información de fondo, cosas como la tecnología, el producto, entonces puedo tomar decisiones más rápidamente. En áreas que no conozco bien, como el marketing, tendría que delegar o involucrar a otros expertos o tomar las decisiones con más cuidado.

3.5. Información suficiente

Lo último que hay que preguntarse es si tengo / tenemos suficiente información. Para las decisiones pequeñas, no necesito mucha información. Para las grandes, debemos intentar obtener la información necesaria que podamos obtener. Al fin y al cabo, a menudo tenemos que tomar decisiones con información limitada.

Por último: suele ser mucho mejor tomar una decisión y luego ejecutarla que no tomarla.

4. Equipo y organización

4.1. Equipo por sobre uno mismo

Hacerlo bien individualmente, en un equipo que va mal, rara vez produce resultados satisfactorios para el individuo. Lo contrario suele ser cierto. Si un equipo va bien, es probable que todos los miembros, incluidos los que tienen dificultades, estén bien.

El equipo suele ser lo primero, y ese es también el mejor resultado individual a largo plazo para todos los miembros del equipo. A corto plazo, es posible que haya que “tomar una por el equipo” en varias ocasiones, pero a largo plazo se gana.

4.2. Mezclar los equipos con frecuencia

No dejes que la organización se estanque. Las oportunidades hacen que los nuevos líderes crezcan. Es importante arreglar rápidamente a la “gente que está en asientos equivocados” (también puede aumentar este problema, pero…)

La estructura del equipo dicta la arquitectura del sistema. Lee el libro Team Topologies. No queremos que nuestro software se quede anquilosado, tenemos que cambiar las estructuras de los equipos a menudo.

4.3. La competencia interna es buena

Siempre habrá competencia (externa), algo de competencia interna es bueno. Sólo hay que ser profesional al respecto.

4.4. El caos controlado es un tipo de estructura

Es un poco contradictorio explicar esto. Veamos los dos extremos del caos frente a la estructura. El caos total es malo, esto es fácil.

Mucha gente tiende a pensar que cuanto más estructurada esté una organización, mejor. No estoy de acuerdo con esto. Una estructura clara tiene muchas ventajas, como una clara delimitación del poder y las responsabilidades, menos solapamientos o desperdicio de energía, etc. En general, hace que la organización sea más eficiente. Pero lo que la mayoría de la gente no piensa es que, por lo general, sólo hace que la organización sea eficiente para hacer una cosa. (De hecho, la palabra “organización” implica estructura y optimización para una cosa). La versión más extrema de la sobre organización es la burocracia. A medida que crecemos, tenemos que recordarnos constantemente que no debemos llegar a eso.

Cuando el mundo cambia, una organización fuertemente estructurada requerirá más esfuerzo para adaptarse. Y el mundo cambia con frecuencia, especialmente en un sector joven como el nuestro. En una organización fuertemente estructurada hay menos innovación orgánica, menos competencia interna (o presión para mejorar constantemente). A partir de cierto tamaño, la toma de decisiones de arriba abajo se vuelve menos eficaz.

Esto no quiere decir que el “caos” sea mejor. Hay un equilibrio en alguna parte. Vivimos y trabajamos en un mundo cambiante, en una nueva industria. Nuestro sector redefine muchos de los conceptos tradicionales, como sede, empresa, equipo e incluso dinero. Dado que trabajamos a distancia y a nivel mundial, muchas de las estructuras tradicionales no se adaptan a nosotros.

Al mismo tiempo, necesitamos fuertes controles en muchas áreas. Manejamos los fondos de los usuarios. La seguridad, el cumplimiento de las normas, la ética y la neutralidad deben aplicarse con firmeza. Operamos en un entorno regulado. El cumplimiento es fundamental. Un entorno de caos controlado requiere las mejores personas, apasionadas y responsables. Cómo encontrar este equilibrio es un reto constante para mejorarnos a nosotros mismos. La cuestión es que el caos es una característica, a veces.

4.5. Forma equipos locales

El objetivo debería ser una vez al mes, que en realidad suele ser una vez cada dos meses, debido a los horarios, etc.

Compartir el pan es la mejor forma de crear equipo. Sólo hay que reunir a la gente para comer. Es sencillo y eficaz.

Hágalo a nivel local, entre equipos. En general, estoy en contra de los vuelos para la formación de equipos. Es demasiado caro y cuesta demasiado tiempo. No quiero crear la percepción de que sólo llevamos a la gente en avión para las “vacaciones”. Para los equipos pequeños realmente distribuidos, una vez cada 18 meses puede estar bien como casos excepcionales, idealmente aprovechando algún viaje o evento existente.

4.6. Da feedback

Doy retroalimentación directa cuando y donde sea que surja el pensamiento, en discusiones 1:1 o en grupos grandes. Lo aprendí del libro de Netflix (No Rule Rules). De hecho, prefiero dar retroalimentación en grupos grandes, para que otras personas puedan aprender también y no tenga que repetirme muchas veces.

Mucha gente me ha dicho que se escandalizó al recibir un feedback así, las primeras veces, pero al final se acostumbró.

Quiero construir una cultura de retroalimentación sincera en Binance. Creo que el 99% de la gente no da suficiente feedback a los demás. Al trabajar a distancia, no recibimos comentarios del lenguaje corporal en las reuniones físicas. Debemos compensar esto dando una retroalimentación directa y sincera.

Bridgewater (Ray Dalio) tiene un sistema de feedback DOT que me gusta mucho. Encontraremos alguna forma de adoptarlo en el futuro.

4.7. No tantos cumplidos verbales

Si haces algo bien, puede que oigas de los demás “buen trabajo, gran trabajo, etc.”. Probablemente, no tanto de mí. Por el contrario, cuando haces algo mal, si yo lo veo, lo más probable es que lo oigas.

Mis razones son: 1. Tenemos un alto nivel de exigencia, esperamos la excelencia, los buenos resultados deben ser la norma. Si damos importancia a cada “pequeño” logro, parece que estamos poniendo un listón bajo. No es algo que queramos hacer.

2. Al trabajar a distancia, no veo todas las victorias de todos los equipos. No podré abarcarlo todo. Si felicito a algunos pero no a otros, se crean desequilibrios psicológicos o percepciones de favoritismo. Este problema no se da en el caso de las críticas, yo doy directamente un feedback constructivo sobre las cosas que veo. Los demás no se quejan de favoritismo.

3. La satisfacción debe venir de dentro. Cuando hago algo bien, mis recompensas intrínsecas internas son suficientes.

4. No es eficiente el tiempo. Una vez que se hace algo bien, deberíamos centrarnos en lo siguiente.

No digo que este sea un buen enfoque, sólo es mi forma de actuar. De hecho, creo que dar zanahorias y no sólo palos es probablemente un mejor enfoque, pero no he descubierto cómo hacerlo de manera eficiente, de forma distribuida.

Las diferentes culturas también tienen diferentes expectativas. El libro Culture Map lo explica bien. Los estadounidenses suelen tener una cultura más de “trabajo impresionante”, mientras que los asiáticos son más de “palos”.

Lo que es más eficiente es ajustar su compensación en el siguiente ciclo de revisión. Así que doy zanahorias, pero no tanto verbalmente.

4.8. Escalada frente a rumores

Las escalas son parte de los negocios normales, y hay una manera correcta y otra incorrecta de hacerlo.

Un rumor es cuando te quejas 1:1 de otra persona, y no se lo has contado a la otra persona. Los rumores son malos. Yo no gestiono los rumores. Simplemente los ignoro. De hecho, cuando me lo haces, te marco un punto negativo a ti (no a ellos).

La escalada es cuando reservas una reunión a tres bandas con CZ, tú, el tipo del que te quieres quejar y CZ. Ahora, puedo escuchar ambas partes de la historia de una sola vez.

Y lo que es más importante, te obliga a mantener una conversación sincera con la otra parte antes de hablar conmigo.

Sólo necesito tener una reunión para gestionar una escalada. Esto comparado con si tuviera que manejar rumores, necesito tener múltiples conversaciones 1:1 de ida y vuelta. Ya sabes lo que pienso del tiempo (más adelante).

Utiliza las escaladas, no los rumores. Es difícil. Pero ser capaz de articular de manera profesional por qué estás descontento con alguien o algo es una de las habilidades clave para el éxito. No seas demasiado blando ni demasiado duro. Encontrar el equilibrio adecuado es la clave.

4.9. El fondo de la cuestión

Creo en el principio del “bottom out”. He leído muchos argumentos en contra de la clasificación por pila, de no crear competencia interna, etc. Tienen méritos, pero no creo que consigan el mejor equilibrio.

Según mi experiencia, a las personas de alto rendimiento les gusta trabajar con personas de alto rendimiento. Cuando un equipo de alto rendimiento trabaja bien en conjunto, el trabajo en sí mismo se vuelve adictivo. Cuando hay un trabajador de bajo rendimiento en la mezcla, todo se destruye. Hay que desplazar a los de bajo rendimiento.

También creo en el principio de “equipo, no familia” descrito en el libro “No Rules Rules”. No es bonito oírlo, pero una organización es un poco diferente de una familia. Nos preocupamos los unos por los otros, pero no llevaremos con nosotros a los de bajo rendimiento. Es irresponsable para los demás miembros del equipo.

5. Contratación

Contrata a los mejores, siempre. Hay que formar parte de un equipo fuerte para ganar. Contrata por debajo de ti, contrata a tu lado, contrata por encima de ti. Contratar a tu propio jefe es una de las mejores maneras de progresar en tu carrera, y demuestra que tienes un alto nivel de madurez.

5.1. Pasión

La pasión es uno de los factores más importantes que busco. Trabajamos a distancia. No podemos (ni debemos) microgestionar. Las personas que no son apasionadas aflojan y tocan fondo. Contrata a la persona que construye la catedral.

5.2. Contrata personas con hambre

Contrate a personas que se desarrollen en el puesto, no a alguien que haya “estado ahí, hecho eso”. Aunque la experiencia previa es ciertamente una ayuda en muchas situaciones, y un requisito previo en ciertas funciones como el cumplimiento, este último se aburrirá. También suele provocar un pensamiento de “mentalidad fija”, ya que las personas suelen estar excesivamente moldeadas por sus experiencias anteriores.

5.3. Hacedores vs habladores

Contrate a personas que sepan hacer, no a habladores que no sepan hacer. Los hacedores que no saben expresarse son complicados. Pueden estar bien en algunas situaciones técnicas limitadas, pero tampoco podemos tener demasiados en el equipo.

5.4. Contrata con un objetivo

Cada nueva persona debe tener responsabilidades claras, idealmente con objetivos numéricos agresivos con un 70% de posibilidades de éxito.

5.5. Sin títulos

No contrates a personas que se preocupan por los títulos. No es algo que rompa el trato, pero definitivamente no es una buena señal.

5.6. La misión por encima del dinero

No contrates a personas que estén demasiado obsesionadas con los salarios y las compensaciones. Debemos pagar a la gente de forma justa.

5.7. En caso de duda, no contrates.

Si tienes dudas durante el proceso de contratación, no contrates. Las pequeñas dudas en la etapa de la entrevista siempre se convierten en un gran problema en el futuro.

6. Estilo de liderazgo

6.1. No intentes motivar a las personas que no están auto-motivadas.

Es como arrastrar un caballo muerto. Es imposible. No vale la pena. También es imposible motivar a las personas que no comparten tu misión o tus valores, o que no te quieren como líder, o que simplemente son perezosas. Deja que trabajen en otro sitio. La gente está motivada o no lo está. Trabaja sólo con los que estén motivados.

Trabajamos a distancia. Es fácil que los perezosos flojeen si nadie les vigila. Pero esto es una bendición disfrazada. La gente puede holgazanear un día, una semana o incluso un mes. Pero después de un par de meses, no tendrán resultados que mostrar, y tú lo sabrás. El trabajo a distancia hace que sea más fácil identificarlos con el tiempo. Deja ir a las personas desmotivadas de tu equipo, tan pronto como las identifiques.

6.2. Nunca microgestiones

Lleva más tiempo microgestionar que hacer el trabajo uno mismo. Si necesitas microgestionar, debes dejar ir a esa persona.

6.3. Calificación para las entrevistas, resultados después

Utilice los “años de experiencia” sólo durante el proceso de contratación. Una vez que la persona esté en el equipo, utilice los resultados para medir su rendimiento.

6.4. Hacer: Trabajar duro, mantener nuestros valores y predicar con el ejemplo.

7. Objetivos, OKR/KPI

Utiliza métricas de salida (usuarios, ingresos, cuota de mercado), no métricas de entrada (tareas, funciones, reuniones, horas trabajadas).

7.1 No te tomes los objetivos demasiado en serio

Los objetivos, o la fijación de metas, pueden tener muchos inconvenientes. Se ha escrito mucho sobre esto. No voy a entrar en detalles. Entre ellos se encuentran: la sensación de fracaso cuando no se consiguen los objetivos, el hecho de no trabajar mucho después de haber conseguido un objetivo fácil, una dirección inflexible, etc.

Mis mayores problemas con los objetivos son: 1. Nunca son precisos, ni científicos. Siempre son conjeturas al azar. En nuestro sector, las condiciones del mercado cambian con demasiada rapidez. 2. Llevan demasiado tiempo (costoso) de discusión.

Por estas razones, establece un objetivo, trabaja para conseguirlo, establece un nuevo objetivo si ya lo has conseguido. No te lo tomes demasiado en serio. No te obsesiones con ello.

Un ejemplo para cerrar este tema. Cuando Binance empezó, nos pusimos el objetivo de convertirnos en los 10 mejores intercambios del mundo en 3 años. Nos convertimos en la bolsa NO. 1 del mundo en 5 meses. No nos detuvimos.

8. Negocios

8.1. Mantenga los tratos sencillos

Los tratos complejos con muchas variables suelen fracasar, incluso después de haberlos firmado. Los acuerdos complejos son difíciles de entender. Suele haber confusión o mala interpretación. Una de las partes siempre se siente perjudicada de alguna manera y quiere cambiar algo. Mantenga los acuerdos simples: la parte A proporciona esto y obtiene aquello; la parte B proporciona esto y obtiene aquello.

8.2. Decir no antes de tiempo

Demasiada gente pierde demasiado tiempo en discusiones inútiles sobre la “asociación”. Cuando tu espacio mental se gasta en estas discusiones inútiles, no estarás pensando en asociaciones útiles.

8.3. No a la exclusividad

Las relaciones mutuas y beneficiosas a largo plazo no necesitan exclusividad. Las personas que piden exclusividad suelen estar inseguras de la competitividad o del valor que pueden aportar, al menos a largo plazo. En estos casos, un esquema de compensación a corto plazo (o de una sola vez) puede encajar mejor. Pero ya conoces mi opinión: no hay que dedicar demasiado tiempo a los acuerdos a corto plazo. El mundo cambia demasiado deprisa como para encerrarse en él, no se puede predecir el futuro.

No firmemos contratos exclusivos. No nos encerremos en nosotros mismos. No esperemos que los demás se encierren.

8.4. Rescisión

Siempre hay que incluir una cláusula de rescisión en el contrato. Necesitamos una forma de salir de las relaciones en las que no ganamos. Tenga siempre opciones. Mucha gente piensa en los casos medios (normalmente optimistas) durante la fase de contratación, eso es un error. Piensa en el peor de los casos. Para eso están los contratos.

8.5. Tenga siempre una responsabilidad limitada

Nunca firmes contratos que puedan acabar en una responsabilidad grande o “ilimitada”. Piensa en los peores escenarios durante la fase de contratación, no en los “casos normales/mejores”.

8.6. No hay casos especiales

Nunca dé a un cliente un trato privado que no tengan los demás. Trate siempre a todos los clientes por igual.

9. BD pasivo, ir a por los frutos que cuelgan bajos

Yo (CZ) suelo adoptar un enfoque pasivo en la BD (Desarrollo de Negocios), y en la vida en general. La gente a menudo no entiende este aspecto de mí, o no sabe cómo funciona.

Esto no debe confundirse con la pasión. Me apasiona lo que hago/hacemos, pero soy pasivo en mi forma de acercarme a los demás, a las asociaciones empresariales, etc.

No persigo objetos brillantes. En BD, no suelo perseguir grandes clientes o socios. Se necesita mucha energía y tiempo para enseñarles lo que es la criptografía, y para ayudarles en sus propios procesos internos legales y administrativos para cerrar un acuerdo. El tiempo de conversión es demasiado largo. Y a menudo exigen condiciones injustas. El retorno de la inversión es bajo.

En cambio, me gusta dedicar tiempo a trabajar con las mejores empresas que acuden a nosotros. Ya tendrían la intención de entrar en el mundo de las criptomonedas, quieren trabajar con nosotros, sólo tenemos que resolver cómo y los términos del acuerdo. El retorno de la inversión es mucho mayor. Aunque no sean un Apple o un Google, si construimos consistentemente pequeñas victorias, los grandes socios vendrán a nosotros tarde o temprano, sobre todo “por su cuenta”.

Otros ejemplos son: No pierdo el tiempo tratando de convencer a la gente que se ha hecho a la idea de que no les gusta el cripto, como Warren Buffett. Hablo con personas que quieren aprender, aunque no sean tan famosas.

No visito a países o gobiernos que son negativos con respecto al cripto, visito a los que quieren adoptar el cripto, y les ayudo, aunque sean países pequeños.

En esencia, trabajar en acuerdos que podamos cerrar.

Esto no debe confundirse con la mentalidad de “corto plazo”. La mayoría de estos tratos de baja cuantía, aunque no sean con las 10 empresas más famosas del mundo, siguen siendo a largo plazo.

Este enfoque tiene algunas advertencias.

Tenemos que ser lo suficientemente buenos para que otros quieran venir a nosotros. Por suerte, Binance está en esta posición. Tenemos que mantenerla. Tenía esta mentalidad incluso antes del éxito de Binance, pero obviamente funciona mejor después.

Tenemos que seleccionar bien. Siempre hay muchas solicitudes entrantes, especialmente dada la posición de Binance en la actualidad. Seleccionar las mejores solicitudes entrantes no es tan fácil como parece. Una vez más, mi enfoque es llegar rápidamente a la operación principal.

Dicho todo esto, todavía tenemos que hacer un acercamiento a veces, por si la otra parte también tiene una mentalidad “pasiva”. Hay que hacer un acercamiento específico y claro, después de eso, si no responden, entonces sabemos que no están interesados.

En la vida también, no intento reunirme con tal o cual persona famosa. Me relaciono con las personas que se acercan a nosotros.

10. Estilo de trabajo: no perder el tiempo

El tiempo es un recurso más limitado que el dinero. No lo desperdicies. Cuando empieces a valorar el tiempo, el dinero vendrá.

10.1. Diga “No” pronto y a menudo

La herramienta más eficaz para ahorrar tiempo es decir “No”.

Si alguien quiere hablar de una asociación “importante” pero imprecisa, digo que no. Si alguien me invita a conocer a un pez gordo, pero sin un objetivo claro, digo que no. Si me invitan a una exposición de arte, digo que no. Si me invitan a ver la F1, digo que no. Un partido de fútbol, no… Sí que voy a estos eventos con amigos. Pero la respuesta por defecto es no.

De este modo, ahorro tiempo para cosas más importantes, aunque sea quedándome solo en una habitación de hotel. Consigo pensar y centrar mi mente en cosas más importantes, como escribir este artículo.

11. Comunicación

11.1. Sea conciso y directo

Deja siempre clara tu intención o tu objetivo. ¿Qué quiere? Diga “Me gustaría…” antes de empezar a explicar el fondo. La otra parte puede estar de acuerdo contigo y no tendrás que dar explicaciones.

11.2. Escribir de forma concisa

Lee el libro On Writing Well. Odio cuando veo que la gente no escribe, o escribe demasiado. Significa que o bien no han dedicado tiempo a organizar sus pensamientos, o bien no pueden hacerlo.

Hay que escribir, pero escribir menos (no largo), y escribir bien.

Para mí, no quiero ver más de 3-5 viñetas para una reunión de 15 minutos.

De media a una página para una reunión de grupo de 30-60 minutos.

5 páginas (como máximo) para un MBR o QBR (revisiones trimestrales de la empresa).

NADA DE POWERPOINT. No hay diapositivas elegantes. Sólo texto y gráficos de barras sencillos.

Para blogs, artículos o libros, puedes escribir más.

Aprende a escribir bien. Yo sigo practicando…

11.3. Utiliza el método/herramienta más eficiente posible.

Hay un viejo dicho con el que no estoy de acuerdo: “No uses el correo electrónico si puedes llamar a la persona; no llames si puedes reunirte en persona”. Yo predico lo contrario: “No te reúnas si basta con una llamada; No llames si basta con un correo”. Ambas formas no son erróneas. Para las conversaciones difíciles, es mejor reunirse en persona. Pero para la mayoría de las comunicaciones habituales, prefiero la eficacia a la formalidad. Hay que tener relaciones lo suficientemente sólidas (o reputación) con las personas con las que te comunicas con frecuencia para entenderse, no hacer segundas conjeturas y dar siempre el beneficio de la duda. Hacemos la mayor parte de nuestro trabajo a distancia, de ahí mi enfoque.

11.4. Evite las cadenas de comunicación

No hable con una persona que habló con otra que le dijo algo. Está garantizado que su información es errónea. Habla con la fuente directamente.

En el trabajo, a menudo tenemos directores de proyecto u otros líderes como intermediarios. Hay que evitar las largas cadenas de comunicación. Pon a la fuente en un grupo/reunión, sin que la reunión sea demasiado grande.

11.5. Utilizar la mensajería instantánea para la sincronización, o la coordinación del trabajo.

11.6. Utilice un solo mensaje en lugar de muchos.

Esto hace que haya 5 notificaciones en el extremo receptor, y probablemente haga esperar más tiempo para leer las respuestas. En su lugar, haz esto:

Una notificación, hecho.

Sí, intento optimizar mi tiempo así. No me gusta chatear con gente que tiene el “mal” estilo. Ellos tienen mucho tiempo, yo no.

11.7. No utilices la mensajería instantánea para discutir

No uses los chats de texto para debates/argumentos. Coge el teléfono, haz una videollamada o una llamada de voz para los debates.

11.8. Demasiada comunicación es mala

Demasiada poca comunicación es mala; demasiada comunicación también es mala. Si tienes que comunicarte en exceso constantemente para que algo funcione, hay algo que no funciona. Hay que arreglar el problema de fondo.

11.9. Haga preguntas con contexto

Trabajamos en un entorno remoto. No vemos a muchos colegas. Las preguntas pueden ser fácilmente malinterpretadas. Siempre hay que dar el contexto de por qué se hacen las preguntas.

12. Reuniones

12.1. Hazlas cortas

Hazlas lo más breves posible. Lo mejor son 5 minutos. Si no puedes hacer reuniones de 5 minutos con tus colegas cercanos, es que aún no has entrado en ritmo con ellos. Averigüe cómo hacerlo.

12.2. Empieza a tiempo

Únete a la reunión con 1 minuto de antelación. Pon tu alarma a las 3:59 en lugar de a las 4:00. Para que la reunión comience a las 4:00 en punto.

12.3. No lo hagas

No hagas el viejo estilo de “esto es lo que te voy a contar, te lo cuento y lo que te acabo de contar”.

Haz sólo la parte de “te lo cuento”.

No empieces con “aquí está el orden del día…”.

Ve directamente a la reunión.

No hagas “¿pueden oírme? ¿Pueden ver mi pantalla?”

Prueba tu equipo de antemano y entra directamente en la reunión.

No hagas “gracias por venir…”

Ve directamente a la reunión.

12.4. Discute con menos de 10 personas

En un debate sólo deben participar entre 5 y 10 personas que conozcan bien el tema. Tener más de eso ralentiza las cosas.

Una llamada con más de 10 personas debería ser una llamada de sincronización rápida.

12.5. Quite a las personas que no hablan

Si estás en una reunión de discusión y no necesitas decir nada, probablemente no deberías haberte unido a esa reunión. Probablemente, sólo podrías recibir las notas de la reunión.

12.6. Viñetas escritas

Tenga viñetas escritas ANTES de la reunión. Escribir las cosas aclara el pensamiento. Yo (CZ) soy una persona visual. Retengo mucho menos las cosas que sólo se me explican verbalmente. Los documentos escritos también son más fáciles de transmitir. Lo verbal es imposible. Busca en Google “juego del teléfono”.

No hagas el documento escrito demasiado largo. Un documento para una reunión de 30 minutos debería ser suficiente.

12.7. NO a los PPT

Son una pérdida de tiempo. Utiliza viñetas y gráficos de barras para mostrar la historia y la tendencia.

12.8. No hagas reuniones de presentación.

No hago reuniones de presentación, de conocimiento, de descubrimiento, etc. No soy un centro y no se me da bien mantener muchas relaciones. Prefiero las reuniones con fines específicos. Algunos dirán que esto es demasiado “materialista”, pero es eficiente. Puede ofender a algunas personas. Pero mi objetivo no es ser amigo de todo el mundo, sino conseguir que las cosas se hagan.

13. Productos y entrega

13.1. Sólo productos escalables

Trabaja sólo en productos escalables. MVP, luego cierre, cambie, o escale. Si no puede escalar, no trabaje en él.

13.2. Centrarse en los usuarios

Tener usuarios es la clave. Todo lo demás es menos importante. Sin usuario no hay valor. Trátelos bien.

14. RELACIONES PÚBLICAS

14.1. No hagas lanzamientos a lo grande

No hagas grandes relaciones públicas el primer día de lanzamiento. Algo siempre sale mal. Hay que dar al sistema/producto una semana más o menos para que se asiente y estabilice antes de hacer grandes relaciones públicas.

14.2. No hagas relaciones públicas con memorandos de entendimiento o cartas de intenciones vacías.

Sólo resultados de relaciones públicas. A menos que las relaciones públicas nos ayuden de forma significativa. Cuidado con los socios más pequeños que sólo quieren utilizar nuestra marca para aumentar su credibilidad.

14.3. No hay que retrasar los PR, hay que anunciarlos cuando estén listos.

Con lo que no estoy de acuerdo: a veces, los equipos de relaciones públicas aconsejan esperar hasta una determinada fecha u hora para anunciar algo que está listo. Las razones pueden ser, entre otras, las siguientes: es viernes por la noche, el RP tendrá menos repercusión, esperemos hasta el lunes por la mañana; acabamos de anunciar otra cosa, queremos espaciar un poco los RP; dejemos este para una semana después, durante las Navidades, porque entonces tendremos menos noticias. Esto sólo crea retrasos innecesarios que hacen que todos los flujos de trabajo futuros se retrasen más, la eficiencia perdida supera con creces las pequeñas optimizaciones en la “mejor recogida” de las noticias. Los retrasos en lo que hacemos son extremadamente caros. Retrasar las relaciones públicas sólo hace que la gente lo tenga presente durante más tiempo, innecesariamente.

Anuncie cuando esté listo y pase al siguiente tema.

Tweets. Muchos expertos en redes sociales aconsejan un horario para tuitear. Esto puede funcionar si tu trabajo está especializado en medios sociales. Yo sólo tuiteo cuando tengo algo en la cabeza. De lo contrario, el coste mental de llevar eso en la cabeza no vale los beneficios que puedo conseguir por tuitearlo unas horas más tarde. Después de tuitear, paso a otra cosa.

14.4. Responder a los periodistas

Si no respondes, se limitarán a escribir las peores versiones de su historia. Responde, grábalo y publícalo si tienes que hacerlo después.

14.5. Responda a las noticias negativas, rápidamente

De lo contrario, se extenderán. A no ser que estés seguro de que se trata de un medio de comunicación pequeño y que no va a ser recogido.

15. Descansa, mantén la calma y relájate

Me han preguntado sobre cuánto duermo, cómo lidiar con el jet lag, etc. Así que he añadido esta sección.

15.1. Dormir

Recomiendo que encuentres tu propio patrón de sueño que te dé la máxima cantidad de energía.

En mi caso, duermo entre 5 y 6 horas por la noche, y luego suelo hacer una siesta de 30 a 45 minutos por la tarde. Suelo estar más alerta después de la siesta. El segundo momento de mayor alerta sería por la mañana, una hora después de despertarme. Por lo tanto, durante ese periodo de tiempo tomo las decisiones más difíciles. Y utilizo el resto del día para ocuparme de tareas más “mundanas”.

Un pequeño secreto. La siesta es también mi forma de lidiar con el jet lag. Cuando tengo jet lag, la siesta es un poco más larga. Tener dos oportunidades para dormir ayuda.

Además, cuando estoy cansado, me relajo o me echo una siesta.

15.2. Calma

Tengo una personalidad tranquila. Si otros sienten una cierta amplitud en sus emociones, mi amplitud es probablemente menor. Sigo teniendo emociones agudas, pero no me emociono ni me pongo demasiado triste. Tener esta personalidad calmada ayuda en situaciones de alta presión, en las que a menudo nos encontramos, como una startup en una nueva industria de rápido movimiento.

Una parte de esta personalidad es innata. Otra parte se entrena. Creo en la teoría de la simulación, que ayuda mucho a mantener la calma en mis emociones.

Mantener un alto nivel ético ayuda. Sabiendo que estamos haciendo lo correcto, no hay mucho de qué preocuparse. Esto me hace mentalmente fuerte. Saber que estamos teniendo un impacto positivo en el mundo también ayuda.

15.3. Relajación y diversión

Me relajo como la mayoría de la gente. Hago un poco de ejercicio cada día. Practico algunos deportes. Me encanta el snowboard. Veo algunas películas (normalmente después de que alguien me las recomiende). Hago un poco de turismo cuando visito nuevas ciudades. Y me relajo con amigos, cenas, copas, etc.

No me gustan los lujos, los coches, las joyas, etc., aunque mi estilo de vida probablemente ya sea considerado alto por la mayoría de la gente. Viajo mucho. Me alojo en buenos hoteles. Me invitan a fiestas elegantes (en realidad, no suelo disfrutar de ellas).

Me gustan los gadgets, los teléfonos, las cámaras, los drones e incluso los relojes digitales con todas las funciones que nunca uso.