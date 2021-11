Dafiti invita a disfrutar del #ModoBlackFriday

23/11/2021

Tras el éxito de Cyber Monday, el e-Commerce de moda con más estilo de latinoamérica pone al alcance de sus clientes ofertas de primer nivel. Además, cuenta con envíos a toda la Argentina, los cambios son ilimitados, con retiro y entrega a domicilio sin costo en todo el país.

El viernes 26 de noviembre se realizará una nueva edición de uno de los eventos del comercio electrónico más destacados a nivel mundial previo a las fiestas de fin de año: Black Friday 2021. Dafiti, el e-Commerce de moda más grande de Argentina y de la región, ya está listo para esta nueva edición con descuentos hasta 70%. Además, continuará el 27 y 28 de noviembre con la oportunidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

“Luego del éxito de Cybermonday, donde los clientes disfrutaron de un abanico de descuentos durante tres días, ahora en Black Friday es la oportunidad para que los usuarios compren los regalos de fin de año. Como siempre, nuestro foco está puesto en entregar la mejor oferta de productos con un servicio al cliente sin fricciones, con una experiencia personalizada para cada uno, basado en sus preferencias en cuanto a moda y estilo de vida. Para esta edición de #ModoBlackFriday participan Tascani, Prototype, Equus, Airborn, 47 Street, Etam, Portsaid, Desiderata y para los más pequeños, Wanama Boys & Girls, Cheeky, y Juguetes Cebra, entre otras”, comenta Gustavo Marino, Director Comercial Dafiti Argentina.

En esta edición más de 500 marcas nacionales e internacionales, disponibles en el amplio catálogo del fashion e-Commerce, participarán del evento a través de Dafiti.com.ar, que tendrá ofertas especiales en las categorías mujer, hombre y niños.

En esta ocasión, Dafiti tendrá marcas de moda con descuentos de hasta 70% OFF, en categorías como vestidos, shorts y remeras para mujeres de todas las edades. Entre las marcas que se destacan se encuentran 47 Street, Etam, Portsaid y Desiderata.

Para hombres se destacan marcas de primera línea como Airborn hasta 40% OFF, Tascani y Prototype hasta 50% OFF y Equus hasta 70% OFF.

Para los más chiquitos, hay gran variedad de descuentos en zapatillas, remeras, sandalias, pantalones y camisas, de Wanama Boys & Girls y Cheeky. La gran novedad es el 80% OFF en juguetes de Cebra. Una ocasión ideal para adelantar las compras de navidad.

La invitación de Dafiti en esta nueva edición de Black Friday es a comprar desde la comodidad del lugar en que se encuentren de forma rápida y segura a través de su sitio y APP. Durante todo el evento Dafiti ofrece 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Amex, Cabal. Por otro lado, el martes 23 hay 15% de descuento más tres cuotas sin interés con tarjeta naranja. El jueves 25, en tanto, 15% OFF y 3 cuotas sin interés con tarjeta Cencosud. Finalmente, el Sábado 27 y Domingo 28 de noviembre, Dafiti ofrece 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Como siempre, la marca ofrece cambios y devoluciones de los productos sin costo y de forma ilimitada.