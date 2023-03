DAOs, las comunidades virtuales que nacieron de la mano de blockchain

12/03/2023

Por: Tomás Soracco, co-fundador de POAP y profesor de ITBA especializado en blockchain.

Participar y trabajar en comunidad forma parte de la condición social de la humanidad. Cuando se comparte un interés común o una pasión las personas se reúnen para intercambiar información, mejorar la comprensión de un tema, resolver problemas o simplemente jugar. Por ejemplo, los “Poetas del lago” fue un grupo de poetas ingleses que vivieron en el distrito de los lagos de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. La interacción entre ellos hizo que tuvieran un rol crucial para el desarrollo del movimiento romántico. El físico alemán Max Planck, padre de la teoría cuántica, organizaba conciertos en su casa de Berlín, en los que participaban científicos y filósofos, formando un espacio de intercambio de ideas entre las mentes más brillantes de la época y quienes serían los pioneros de la ciencia que se estudia hoy en día. Ejemplos de comunidades más recientes incluyen el “Homebrew Computer Club” o la “Paypal mafia”, de donde emergieron personajes como Steve Jobs, Steve Wozniak y Elon Musk, entre otros.

Con el nacimiento de Internet y gracias a su alcance y velocidad, las barreras para la creación de estas comunidades se redujeron significativamente. La instantaneidad de las comunicaciones y la posibilidad de distribuir información rompió los límites geográficos y permitió crear nichos de discusión sobre cualquier tema. Linux, el sistema operativo de código abierto por el que corren la mayoría de los servicios informáticos del mundo, es fruto del trabajo colaborativo de miles de personas alrededor del mundo. En la actualidad, la cantidad de productos y servicios a los cuales tenemos acceso gracias a las pequeñas comunidades que los llevaron adelante es incontable.



Las DAOs (Organización Autónoma Descentralizada, por su sigla en inglés) son una nueva forma de organización y coordinación, habilitadas por la tecnología blockchain. Estos grupos se unen para un propósito común, como invertir en empresas emergentes, administrar una criptomoneda estable, o comprar NFTs (tokens no fungibles, por su sigla en inglés).

¿Cómo funciona una DAO?



Las DAOs, por lo general, manejan recursos (financieros u otros), los cuales se asignan mediante votación. En su versión más conocida, sus miembros obtienen el poder de voto a través de cripto activos (o tokens) específicos de la DAO. Un ejemplo popular de este modelo es The LAO, una comunidad de individuos que tiene como interés desarrollar el ecosistema blockchain. Mediante la compra de tokens (similar a como funciona una cuotaparte en una empresa tradicional), una persona puede incorporarse a The LAO y tener poder de voto. El objetivo de la organización es utilizar el capital recaudado para invertir en proyectos que potencian el ecosistema. Las inversiones se deciden mediante una votación, donde el voto está determinado por la cantidad de tokens que un individuo posee.



A simple vista esta estructura de gobernanza es muy similar a la que tienen los accionistas en una empresa. Sin embargo, existen algunas diferencias notables, siendo la principal que las DAOs utilizan estructuras planas y altamente democráticas. Asimismo, todas las propuestas se definen mediante votaciones y se implementan de manera inmediata, sin la necesidad de intermediarios. Esto es posible gracias a que las reglas de ejecución (por ejemplo, una transferencia de dinero) están codificadas en un contrato inteligente que ejecuta acciones en base al resultado de la votación. Esto trae dos beneficios: el primero es que las decisiones que se votan no corren riesgo de manipulación (lo cual sucede cuando las mismas se ejecutan de manera manual); el segundo, son completamente transparentes, ya que los resultados están disponibles al público en la blockchain.



A medida que la Web3 deja de ser un terreno exclusivo de los tecnólogos, de a poco comenzamos a ver cómo los productos y servicios desarrollados en base a esta nueva tecnología, penetran y afectan nuestra vida cotidiana. En la edición 2022 de TEDxRioDeLaPlata, una de las charlas se focalizó en las DAOs y, de esta manera, este tema se divulgó entre los miles de asistentes y muchos, por primera vez, escucharon el impacto que produce este nuevo modelo de organización social.



Si bien aún nos encontramos en un estado inicial de estas organizaciones, podemos vislumbrar cómo esta nueva estructura permite que las comunidades se organicen rápidamente para lograr un objetivo común. En el pasado esto implicaba un proceso burocrático, con muchos obstáculos y poca transparencia. Las DAOs son una herramienta que permite un alto grado de exploración a un costo muy bajo (es posible crear una DAO en cuestión de minutos). Resulta emocionante pensar, por ejemplo, cómo pequeñas comunidades barriales podrían participar en la gestión de los impuestos recaudados, tomando decisiones transparentes, rápidas de ejecutar y en las que quede un registro que evite cualquier tipo de fraude o malversación de esos fondos.