DAVOS 2023: La élite de Davos tendrá que hacer un examen de conciencia en un mundo que se desmorona

La élite de Davos tendrá que hacer un examen de conciencia en un mundo que se desmorona

17/01/2023

La guerra en Ucrania. Una economía que se desacelera rápidamente, fragmentación y desglobalización. El aumento del costo de vida. Cambio climático. Hay mucho para que los grandes y buenos del mundo se pongan los dientes esta semana cuando Davos se reanude después de una pausa de tres años.

Estrictamente hablando, no es la primera reunión de líderes mundiales, empresarios, académicos y la sociedad civil desde el comienzo de la pandemia, pero el evento del Foro Económico Mundial de mayo pasado fue un evento reducido y no especialmente concurrido. Como prueba estuvo bien, pero un verdadero Davos tradicionalmente ocurre en enero, cuando la nieve es espesa en el suelo en el pueblo suizo a 1.500 metros de altura en los Alpes. En el pasado, el estado de ánimo en Davos ha oscilado entre el optimismo extremo y la tristeza desenfrenada, dependiendo del estado de la economía mundial. Este año parece seguro que será el último. Como dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del WEF la semana pasada, “las crisis económicas, ambientales, sociales y geopolíticas están convergiendo y fusionándose”. El objetivo de Davos de este año, agregó, era deshacerse de la “mentalidad de crisis”.

Será más fácil decirlo que hacerlo. Antes de que existiera una “mentalidad de crisis”, había una “mentalidad de Davos”, en la que las reuniones anuales fomentaban una forma inclusiva de globalización, y los asistentes de todo el mundo trabajaban en colaboración para abordar problemas transfronterizos como el cambio climático.

Pero a medida que aumentan los riesgos para la paz, la prosperidad y el futuro del planeta, la voluntad de cooperar, el espíritu de Davos, como le gusta decir a Schwab, ha disminuido. El informe de riesgos globales WEF de la semana pasada, una publicación anual que detalla lo que los expertos consideran los riesgos a corto y largo plazo más apremiantes, fue severo en su advertencia.

“Se necesita una acción colectiva concertada antes de que los riesgos alcancen un punto de inflexión”, dijo. “A menos que el mundo comience a cooperar de manera más efectiva en la mitigación del clima y la adaptación al clima, en los próximos 10 años esto conducirá al calentamiento global continuo y al colapso ecológico”.

La percepción popular es que el WEF es una organización secreta y siniestra similar a algo sacado de una novela de James Bond. En realidad, no tiene poder ejecutivo alguno y es más un gigantesco foro de conversación global en el que los líderes mundiales aprovechan la oportunidad para codearse entre sí y los ejecutivos negocian a puerta cerrada. Bond sobrevuela Davos de camino a la guarida en la cima de la montaña de Blofeld en On Her Majesty’s Secret Service, pero eso es lo más parecido a una novela de Ian Fleming que puede encontrar el WEF.

En cambio, las IGWEL (reuniones informales de líderes económicos mundiales, a las que asisten primeros ministros, presidentes, gobernadores de bancos centrales y altos ejecutivos) están diseñadas para ver si hay una forma de encontrar soluciones globales a problemas globales. En cierto sentido, Davos prepara el escenario para cumbres más adelante en el año donde se toman decisiones reales.

Algunos líderes mundiales (Donald Trump, por ejemplo) han usado Davos para alardear de lo bien que van las cosas en casa. Otros vienen a Davos con la intención de movilizar apoyo para una causa global, lo que en el caso de Tony Blair en 2005 significó hablar sobre la necesidad de alivio de la deuda y más ayuda para los países en desarrollo en apuros.

Rishi Sunak no seguirá los pasos de Blair el lunes, a pesar de que el primer ministro encontraría muchas almas gemelas entre los empresarios tecnológicos y los banqueros de Wall Street que siempre asisten en gran número a Davos. Es motivo de frustración para los organizadores del WEF que el gobierno del Reino Unido no use Davos para esbozar su agenda global, pero el primer ministro y el canciller, Jeremy Hunt, piensan que no sería la mejor de las apariencias estar codeándose con los élite global mientras Gran Bretaña se ve atrapada por una crisis del costo de vida y huelgas.

En cambio, los políticos británicos de más alto perfil en Davos serán el líder de la oposición, Keir Starmer, y la canciller en la sombra, Rachel Reeves, quienes aprovecharán la oportunidad para mostrar cuán favorable a las empresas se ha vuelto el Partido Laborista.

Han pasado muchas cosas desde que el Davos de 2020 estuvo dominado por una disputa entre Trump y la activista climática Greta Thunberg. Las relaciones entre Estados Unidos y China son peores que hace dos años. La pandemia y sus consecuencias han hecho que los países sean mucho más cautelosos a la hora de exponerse a cadenas de suministro largas y complejas. La edad de oro de la globalización a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 es ahora un recuerdo que se desvanece rápidamente.

A pesar de todo el discurso de Schwab de romper un círculo vicioso de formulación de políticas a corto plazo y egoísta, la multitud de Davos tiene que lidiar con un mundo que se está desglobalizando y cada vez más frágil. En cierto modo, un poco de examen de conciencia y humildad no estaría mal, porque para aquellos que luchan por salir adelante, hay pocas cosas más nauseabundas que los autodenominados amos del universo retorciéndose las manos sobre la necesidad de abordar la desigualdad.

