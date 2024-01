Davos 2024: No debemos dejar a nadie atrás en la revolución de la IA

Por staff

22/01/2024

La conversación actual sobre el impacto de la IA en las personas, los puestos de trabajo y la sociedad no difiere mucho de los primeros días de la computación en nube.

En 2009, ayudé a lanzar el primer servicio de correo electrónico basado en la nube para empresas. Hasta ese momento, todas las empresas tenían una sala de servidores y un equipo de profesionales informáticos que gestionaban sus sistemas de correo electrónico corporativo. Cuando empezamos a hablar con las empresas sobre el cambio al correo electrónico basado en la nube, los profesionales de TI nos dieron una docena de razones por las que nunca podrían hacer el cambio: no era lo suficientemente seguro, carecía del rendimiento que necesitaban o no podía satisfacer sus necesidades funcionales.

Con el tiempo, nos dimos cuenta de que no se trataba de verdaderas limitaciones técnicas. La verdadera razón por la que no querían pasarse a la nube no era la tecnología, sino la preocupación por el impacto en sus puestos de trabajo, la relevancia de sus funciones y su identidad profesional. Cuando nos dimos cuenta de esto, nos centramos en garantizar que estos profesionales de TI tuvieran la oportunidad de reciclarse y actualizar sus conocimientos sobre la tecnología en la nube.

La nube ha sido una tecnología de transformación masiva, pero su impacto palidecerá en comparación con el de la IA en las personas, el empleo y la sociedad. Empresas como SAP, ONG y organizaciones intergubernamentales tienen un importante papel que desempeñar para garantizar que los beneficios de la IA lleguen a todos y que nadie se quede atrás.

Empezar por la confianza

La confianza en la tecnología es crucial. Si la IA se utiliza de forma nefasta, no ofrece resultados fiables o perpetúa los sesgos, amplios segmentos de la población no confiarán en la tecnología lo suficiente como para utilizarla o beneficiarse de ella.

Por nuestra parte, las soluciones SAP Business AI se construyen con los más altos niveles de preocupación por la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y la ética. Exigimos que cada caso de uso de IA sea revisado por nuestro Comité Directivo de Ética de IA interno, en consulta con un Panel Asesor de Ética de IA externo de expertos interdisciplinarios.

También disponemos de un marco completo para mitigar los riesgos de la IA. Esto incluye garantizar que ningún caso de uso cruce ninguna de nuestras líneas rojas predefinidas, como perpetuar la discriminación o el abuso. Nuestras capacidades de IA, por ejemplo, ayudan a garantizar el uso de un lenguaje inclusivo en las descripciones de los puestos de trabajo y en las preguntas de las entrevistas.

Reducir la brecha de competencias

Con la IA generativa, el ritmo de la innovación es más rápido que el de cualquier otro cambio tecnológico que yo haya experimentado. Sin un enfoque intencionado en la educación y la formación, los trabajadores tecnológicos, como los de mi historia inicial, podrían quedarse atrás.

Empresas como la nuestra están lanzando nuevas formaciones y herramientas para cerrar la brecha de competencias en IA. El año pasado, SAP anunció el ambicioso objetivo de mejorar las competencias de 2 millones de profesionales para 2025. Y ya hemos visto a 1,5 millones de nuevos alumnos aprovechando nuestras ofertas, lo que significa que vamos camino de superar fácilmente nuestros objetivos. Pero no vamos a detenernos. La necesidad y la oportunidad son demasiado grandes.

También hemos facilitado a los desarrolladores la búsqueda y el uso de herramientas de IA con el lanzamiento de la AI Foundation, una ventanilla única que ofrece servicios y herramientas de IA listos para usar con el fin de acelerar el desarrollo de aplicaciones generativas con IA de forma segura y fiable.

Garantizar que los beneficios de la IA lleguen por igual a todo el mundo

En enero de 2023, el Foro Económico Mundial informó de que la división entre el Norte y el Sur Global en términos de IA se estaba profundizando. Las oportunidades educativas y profesionales deben ir más allá del sector tecnológico y ser accesibles para las poblaciones infrarrepresentadas.

Tomemos como ejemplo el continente africano, en el que se prevé que en 2035 haya más jóvenes en la población activa que en el resto del mundo, donde el apoyo a la educación y a las oportunidades profesionales se traducirá en mejores avances tecnológicos y en una reducción de las desigualdades. El programa Educate to Employ, de SAP junto con UNICEF y Generation Unlimited, pretende crear vías de acceso a empleos técnicos para los jóvenes desfavorecidos de países como Nigeria, Sudáfrica y Kenia.

El impulso sigue creciendo. En 2023, SAP, junto con más de una docena de otras empresas, firmó el compromiso Rise Ahead, con la Alianza Global para el Emprendimiento Social del Foro Económico Mundial. Juntos, estamos movilizando 700 000 millones de dólares para abordar el uso de la IA, los derechos humanos y la acción por el clima.

No hay duda de que la IA cambiará radicalmente nuestra forma de vivir y trabajar. Todos tenemos el poder de dar forma a esta tecnología transformadora, para que funcione de manera responsable y beneficie a todos.

