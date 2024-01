Davos 2024: ¿Puede el metaverso ser más inclusivo que la vida real?

Por staff

23/01/2024

El metaverso ha sido considerado como la próxima frontera de la realidad virtual e Internet, ya que ofrece la posibilidad de escapar de las limitaciones físicas y explorar nuevas identidades y horizontes. Sin embargo, en una encuesta reciente de Wunderman Thompson, New Realities: Into the Metaverse and Beyond, casi el 62% de los encuestados cree que los mundos virtuales carecen de inclusividad. Además, el 82% de los que han oído hablar del metaverso creen que las empresas deberían hacer un esfuerzo especial para garantizar que los mundos digitales sean accesibles para todos.

La representación es clave para la identidad de las personas y la representación de los demás en los espacios virtuales. Por ejemplo, en un día típico, uno de cada cinco usuarios activos diarios de Roblox actualiza su avatar. Incluso en un mundo en el que uno puede tener lo que desee y dar rienda suelta a su imaginación, el 29% de los usuarios acude al metaverso para evadirse, pero el 87% de su identidad en la vida real se correlaciona con su identidad en línea. Esto subraya la doble importancia de la realidad y la imaginación, la exactitud y la fantasía.

Priorizar la inclusión en el metaverso

La inclusividad no es sólo una obligación moral, sino un argumento empresarial vinculado al impulso de la innovación, la mejora de la toma de decisiones, la ampliación del alcance del mercado, la atracción de los mejores talentos y, en última instancia, la mejora del rendimiento y el éxito empresarial. Por lo tanto, es fundamental dar prioridad a la inclusión en el diseño y desarrollo del metaverso.

Para lograrlo es necesario un enfoque global, con acciones colectivas e individuales de múltiples partes interesadas. Se han identificado palancas estratégicas para la inclusión en el metaverso, siendo la acción colectiva crucial para el desarrollo responsable de la nueva tecnología. Iniciativas como Defining and Building the Metaverse (Definiendo y construyendo el metaverso) del Foro Económico Mundial deben centrarse en dar forma a las estructuras, facilitar la colaboración y la cocreación, promover el consenso entre las principales partes interesadas e impulsar la transparencia para elevar el estándar para los demás.

Sin embargo, las iniciativas multilaterales, las normas y los reglamentos no pueden abordar el problema por sí solos. Es esencial que los individuos asuman su responsabilidad e inicien acciones deliberadas, empezando por un cambio de perspectiva. Este enfoque debe pasar de resolver los problemas a evitarlos por completo y del análisis retrospectivo a la planificación. También es crucial garantizar la inclusión a todos los niveles, incluida la creación del producto, el público al que va dirigido, el proceso de creación, la diversidad de los creadores y la accesibilidad.

Según un reciente estudio de KPMG, los avatares son la palanca más crítica para que la gente se sienta incluida virtualmente. Por tanto, es necesario crear multitud de opciones de autoexpresión a través de avatares más representativos. Aunque empresas como Meta se han esforzado por ofrecer una amplia gama de opciones de avatares, incluidos dispositivos de asistencia como implantes cocleares y sillas de ruedas, aún no es la norma, especialmente en lo que se refiere a opciones no binarias o texturas de pelo. La mayoría de los generadores de avatares parten de un cuerpo “ideal” estereotipado y ofrecen un margen de personalización limitado.

Un enfoque global de la inclusión

Además, la representación va más allá de la apariencia e incluye otras formas de expresión, como la voz, el sonido y las expresiones faciales. Con avances como auriculares que facilitan el contacto visual natural entre avatares y la transmisión en tiempo real de expresiones faciales a la realidad virtual, existe la oportunidad de una representación más inclusiva y auténtica.

Sin embargo, el desarrollo de las identidades virtuales sigue suscitando inquietudes. Uno de ellos es la cuestión del trolling y el targeting, que plantea la cuestión de si los individuos estarán dispuestos a abandonar su identidad en el mundo real y esconderse. Otra preocupación es la posible apropiación de culturas, que puede contribuir a problemas sociales modernos como el “turismo de identidad”. Por último, existe una creciente preocupación por la discrepancia en la valoración de los avatares, puesta de manifiesto en el caso de las ventas de CryptoPunks NFT, donde los avatares femeninos o con tonos de piel más oscuros tienden a valorarse menos que los avatares masculinos y blancos.

Para crear un metaverso más inclusivo, es esencial abordar la necesidad actual de más diversidad en los puestos de liderazgo. Un informe de McKinsey destaca que el 90% de los puestos de liderazgo en las organizaciones que conforman los estándares metaversos están ocupados por hombres. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos intencionados para garantizar la diversidad en el liderazgo a través de objetivos y métricas de diversidad, programas de capacitación, tutorías y patrocinios.

A la hora de crear avatares y experiencias digitales que representen a comunidades ajenas a la nuestra, es esencial consultar a personas diversas y contratar a agencias representativas. Marcas como Dove ya han dado pasos hacia la inclusión, asociándose con un estudio de Roblox dirigido por mujeres y con expertos del Center for Appearance Research para su campaña Real Virtual Beauty.

Además, es crucial desarrollar plataformas accesibles que eliminen barreras y atiendan a usuarios con discapacidades como usuarios sordos o ciegos, deficiencias motoras, trastornos del procesamiento sensorial y limitaciones lingüísticas. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad beneficia a todos, como se ve en el ejemplo del peso ideal de unos auriculares desde el punto de vista de los usuarios de edad avanzada. La interoperabilidad es otro factor clave que permite a los usuarios interactuar a través de diferentes plataformas, aumentando el valor futuro del metaverso.

En última instancia, la inclusión debe ser el punto de partida, no una idea tardía. Las marcas (véase Rexona Metathon y Sunsilk City en Roblox) ya están experimentando con iniciativas metaversales inclusivas, y otras deberían seguir su ejemplo. La industria debe asegurarse de que la inclusión sea una prioridad para construir un metaverso empático e inclusivo para todos. Probar y perfeccionar estos esfuerzos es crucial para un metaverso verdaderamente inclusivo.

En última instancia, la inclusión debe ser el punto de partida, no una idea tardía. Las marcas (véase Rexona Metathon y Sunsilk City en Roblox) ya están experimentando con iniciativas metaversales inclusivas, y otras deberían seguir su ejemplo. La industria debe asegurarse de que la inclusión sea una prioridad para construir un metaverso empático e inclusivo para todos. Probar y perfeccionar estos esfuerzos es crucial para un metaverso verdaderamente inclusivo.

