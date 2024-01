Davos 2024: El CEO de Microsoft habla sobre la IA y la limitación de las “consecuencias no deseadas”

Por staff

20/01/2024

Satya Nadella discutió las implicaciones de la IA con el fundador y presidente ejecutivo del Foro, Klaus Schwab, en la Reunión Anual de 2024 en Davos.

El CEO abogó por un enfoque proactivo para gestionar las posibles desventajas de la tecnología.

Microsoft se convirtió en una fuerza importante en la proliferación de la IA a través de su inversión en OpenAI.

La inteligencia artificial ha asombrado a mucha gente en el último año. También ha asustado a muchos de ellos.

Microsoft ha hecho tanto o más que cualquier otra compañía para forzar el tema, ayudando a que la tecnología llegue a un público más amplio que nunca. Ahora, su director ejecutivo dice que no tiene sentido no considerar las repercusiones potencialmente negativas.

“Tenemos que tomar las consecuencias no deseadas de cualquier nueva tecnología junto con todos los beneficios, y pensar en ellas simultáneamente”, dijo Satya Nadella durante una aparición en Davos esta semana, “en lugar de esperar a que aparezcan las consecuencias no deseadas y luego abordarlas”.

Ser proactivo en la gestión del riesgo es lo correcto, dijo el CEO.

También fue proactivo por parte de Microsoft al invertir 1.000 millones de dólares iniciales en lo que entonces era un laboratorio de investigación de IA poco conocido llamado OpenAI en 2019, lo que le otorgó acceso a la tecnología de OpenAI y una capacidad para darle forma y difundirla que ha perdurado a pesar del reciente tumulto interno en el fabricante de ChatGPT.

“La regulación que nos permita garantizar que se amplifiquen los amplios beneficios sociales y se amortigüen las consecuencias no deseadas, va a ser el camino a seguir”, dijo Nadella.

OpenAI, aún privada, podría estar valorada en 100.000 millones de dólares con su próxima ronda de financiación, una cifra a la par con nombres más maduros como Starbucks o Citigroup. A medida que los usuarios inician sesión cada vez más para solicitar que la tecnología de OpenAI haga de todo, desde la planificación de comidas hasta la codificación de software, esa tecnología solo se vuelve más capaz.

OpenAI y Microsoft no son, por supuesto, las únicas empresas que están empezando a comercializar la IA para una base de usuarios masiva y global.

Afortunadamente, según Nadella, las conversaciones que ha tenido con otros expertos indican que hay un “amplio consenso” sobre la mejor manera de contener sus desventajas, al tiempo que se cosechan los beneficios potenciales.

El CEO y otros sugieren un cuidadoso escrutinio interno cuando se trata de desarrollar las entrañas de un “modelo de gran base” como ChatGPT, por ejemplo, y luego aplicar regulaciones a aplicaciones específicas de esa tecnología, un nuevo dispositivo médico, por ejemplo.

Si se permite que la IA florezca, Nadella ve casos de uso más profundos en el horizonte. “Si se puede acelerar fundamentalmente la ciencia”, dijo, eso podría significar nuevas curas para enfermedades y nuevas formas de ayudar a la transición para alejarse de los combustibles fósiles.

Aun así, la cautela ha crecido junto con la emoción. Los “resultados adversos” de la IA se encuentran entre los principales peligros en el Informe de Riesgos Globales publicado recientemente por el Foro, junto con cosas como los fenómenos meteorológicos extremos y los conflictos armados.

Nadella pidió tener una visión a largo plazo sobre el desarrollo de la IA. “La lección más importante de la historia es… no estar tan asombrados por alguna tecnología que sintamos que no podemos controlarla, que no podemos usarla para el mejoramiento de nuestra gente”.

Esas perspectivas de mejora no han venido sin beneficios tangibles para los accionistas; La semana pasada, al menos brevemente, Microsoft eclipsó a Apple para convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

El impacto comercial de la IA podría traducirse de manera mucho más amplia, dijo Nadella, en un momento en que, sobre una base ajustada a la inflación, no hay mucho crecimiento económico en el mundo desarrollado del que hablar: “En un mundo como ese, es posible que necesitemos un nuevo insumo”.

Pero Nadella también es un defensor del capitalismo de las partes interesadas, una forma de dar cuenta no solo de los inversores, sino también del entorno natural y el tejido social.

“Nuestros inversores deberían preocuparse por las múltiples partes interesadas”, dijo, “porque esa es la única forma en que pueden obtener rendimientos a largo plazo”.

Proceder juiciosamente con la IA podría ser una forma de ayudar a cuidar a esas partes interesadas. “No creo que el mundo aguante más que ninguno de nosotros (en la industria de la tecnología) invente algo que no haya pensado en la seguridad, la confianza y la equidad”, dijo Nadella. “Estos son grandes problemas”.

Fuente: WEF

