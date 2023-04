De nuevo en el aire: La forma inteligente de viajar

04/04/2023

La forma en que trabajamos y viajamos ha sufrido cambios drásticos en los últimos tres años. Las reuniones de negocios que, en la era anterior a Covid, se celebraban cara a cara, ahora se celebran en línea sin pensarlo dos veces. La mayoría de los viajes de negocios y de empresa han quedado en suspenso o se han visto gravemente limitados por la pandemia. Las largas cuarentenas, pruebas de vacunación, pruebas de Covid, el miedo a la enfermedad, limitaciones de llegadas al extranjero y la enorme reducción de vuelos han tenido un impacto negativo en los viajes mundiales.

Los viajes por trabajo están volviendo a la normalidad. Pero ¿cuál es la nueva normalidad? En la mayor parte del mundo, la nueva normalidad es lo que cada uno haga de ella. Usar máscara o no usarla es tu elección y la mayoría de los viajeros de negocios están más preocupados por las conexiones y un buen café. Aquí algunos consejos útiles para los viajeros en el nuevo y valiente mundo de los viajes aéreos internacionales de hoy.

Pasaportes

No llegarás lejos sin un pasaporte válido. Puede parecer una obviedad, pero antes de reservar un viaje de negocios, desempolva tu pasaporte y comprueba la fecha de caducidad. Lo ideal es que no reserves ningún viaje de trabajo ni ningún otro vuelo si tu pasaporte va a caducar pronto. Es cierto que la mayoría de los países, incluidos Canadá y Australia, sólo piden que el pasaporte sea válido durante la estancia, pero gran parte de Europa exige tres meses de validez a partir de la fecha de salida de la UE. La mayoría de los países que exigen visado, solicitan que los pasaportes de los visitantes tengan al menos seis meses de validez para permitir la entrada.

Moneda

Si viajas a un destino con la misma moneda de la compañía, no te preocupes demasiado por el dinero. Basta con sacar la tarjeta de crédito de la empresa y dejar que el jefe pague. Si, por el contrario, viajas por negocios y tienes un presupuesto limitado, asegúrate de cambiar divisas en un lugar que te ofrezca el mejor tipo de cambio. Investiga un poco por tu cuenta, ya que los tipos de cambio que se ofrecen en los aeropuertos no suelen ser los mejores. En la actualidad, muchos países prefieren las transacciones sin efectivo, por lo que, dependiendo del lugar al que vayas, puedes que no necesites efectivo ni monedas.

Visados y requisitos de entrada

La pandemia provocó cambios en las políticas de inmigración y entrada en la mayoría de los países. Alegrémonos de que, en la mayoría de los casos, ya no hay que pasar una cuarentena o pruebas. Al igual que ocurre con la validez del pasaporte, dependiendo del lugar del mundo al que te dirijas, los visados pueden ser un paso necesario. El tiempo es un factor importante a tener en cuenta. Los trámites oficiales como los visados suelen tardar más tiempo en tramitarse que en el pasado, por eso asegúrate de pedirlos con tiempo y utilizando los documentos correctos, para que puedas llegar a tiempo a tu destino.

Salud antes, durante y después del viaje

Dejando a un lado las mascarillas (en la mayoría de los casos se ha convertido en una opción), se recomienda seguir algunas normas sanitarias básicas de sentido común cuando se viaja. En primer lugar, contrata un seguro de viaje completo, sigue las normas de sentido común relativas a la comida, el agua y el hielo. Durante el viaje mantente hidratado y lávate las manos con regularidad.

Tiempo

Con muchos aeropuertos desbordados por la avalancha de viajeros, los tiempos de espera en todas las etapas del viaje pueden ser más largos que antes. Afortunadamente, las cosas están mucho mejor ahora que antes, pero aun así es aconsejable que te tome un poco más de tiempo. Utiliza la tecnología a tu favor, haz el check-in online y salva al planeta al mismo tiempo, no imprimas tu tarjeta de embarque, guárdala en tu smartphone.

Laptops livianas y delgadas

Tu laptop es imprescindible en tu viaje. Si tienes opción, escoge un equipo que tenga un equilibrio entre tamaño, peso y potencia. Acer, por ejemplo, te propone su Aspire 3, ideal para los viajes o su Nitro 5, ahora más portable, y con el que puedes cumplir todo tipo de requerimientos, ¡hasta jugar en tu tiempo libre! Cárgala antes de comenzar el periplo y llévala contigo arriba para que esté protegida de imprevistos y hasta puedas trabajar en el vuelo si lo necesitas.

Viaja con inteligencia

Viaja ligero de forma inteligente. Esto puede ser más fácil de decir que de hacer si tienes que llevar muestras de productos o similares a tus reuniones de negocios, pero cuanto menos equipaje lleves, menos tendrás que cargar. Si viajas a menudo por negocios, puede que merezca la pena invertir en maletas inteligentes, que suelen ser maletas rígidas con funciones de alta tecnología integradas como carga de dispositivos, seguimiento por GPS y controles remotos a través de aplicaciones.