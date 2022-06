DeFi: El campo de batalla cibernético de Blockchain

Entonces, ¿es DeFi realmente un campo de batalla peligroso?Podemos decir sin dudar que el DeFi es actualmente un objetivo apetecible que atrae a los ladrones que buscan grandes y rápidas ganancias. Esta observación es obvia dada la juventud de esta tecnología y el hecho de que todo gira en torno al dinero. ¿Un blockchain público no monetizado que permita la gestión de imágenes de vigilancia tendría el mismo atractivo para estos atacantes? Probablemente no. Sin duda, sería el objetivo de los grupos criminales que buscan falsificar registros y ocultar información, pero no tendría ningún atractivo financiero, lo que reduciría el riesgo constante de un ataque devastador desde todos los ángulos.

¿Qué hacer?Ser fanáticos del control.Es preferible llegar tarde, dudar y estar neurótico –repitiendo una prueba 3 veces, por ejemplo– que confiarse y perderlo todo en unos minutos. Es más que necesario auditar todo su ecosistema, compartir los informes de auditoría para obtener un punto de vista externo y aplicar todas las medidas correctivas necesarias antes de lanzar un proyecto. Los usuarios deben comprobar la estrategia de seguridad de los proyectos en los que quieren empezar: una vez perdido el dinero, es demasiado tarde.