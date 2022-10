Degreed anuncia evento de estrategia, Vision

Por staff

24/10/2022

Degreed ha anunciado que organizará Vision, un evento online, el 16 de noviembre a las 11:00 ET. El CEO y fundador de Degreed, David Blake, presentará su visión de cómo Degreed, Learn In y la analítica de competencias se unen para ayudar al progreso de las personas y las empresas. El evento también contará con la presencia de Gina Jeneroux, Directora de Aprendizaje de BMO Financial Group, que compartirá su visión del moderno ecosistema tecnológico de aprendizaje y habilidades.

Aumento de la complejidad del aprendizaje

Vision llega en un momento crítico para los líderes del aprendizaje, ya que el 89% de los ejecutivos cree que las habilidades son cada vez más importantes para definir el trabajo, pero sólo el 18% siente que las habilidades de su fuerza de trabajo se están utilizando en todo su potencial. Los responsables de la formación y el talento se ven obligados a gestionar y obtener resultados a gran escala, con rapidez e impacto. Muchas organizaciones reconocen la importancia del aprendizaje para establecer una plantilla ágil y ambiciosa que pueda afrontar los retos de hoy y las sorpresas de mañana. Sin embargo, a medida que aumenta la complejidad del ecosistema de aprendizaje, cada vez son más los líderes que tienen dificultades para alcanzar sus objetivos, crear una cultura de aprendizaje eficaz y retener el talento.

Como explica el analista Josh Bersin, “el sector de la formación corporativa supera los $320.000 millones de dólares y su importancia crece cada día. Las empresas se enfrentan a la retención de los empleados, a la transformación y a los retos que plantea el trabajo híbrido, mientras las tecnologías y los sectores cambian más rápido que nunca. ¿Cómo pueden los CEOs y los CHROs seguir el ritmo? La respuesta es muy clara: crear una capacidad empresarial de aprendizaje, desarrollo de capacidades y crecimiento profesional”.

La próxima década

Vision abordará especialmente este reto, una década después de que Degreed fuera pionera en un enfoque del aprendizaje que da prioridad al empleado. Los principales líderes del aprendizaje, tanto de dentro como de fuera de Degreed, compartirán esta visión del sector y lo que la próxima década traerá para Degreed. Compartirán cómo se están conectando el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y los conocimientos para que las organizaciones puedan adaptarse más rápidamente, y cómo Degreed es, en su esencia, un movimiento para hacer que toda la educación y las habilidades sean importantes.

David Blake, CEO y fundador de Degreed, dijo: “El aprendizaje es la única manera de estar más equipado para satisfacer las necesidades de hoy y de mañana. Degreed ha sido pionera y ha liderado un nuevo enfoque del aprendizaje corporativo, que nos ha llevado a donde estamos hoy, con 9 millones de personas que confían en Degreed para construir las habilidades adecuadas para el futuro. Pero eso es sólo el principio. Vision establecerá cómo pretendemos ayudar a nuestros clientes a orquestar un conjunto más rico de experiencias de aprendizaje que impulsen un mayor impacto empresarial tanto hoy como en el futuro. Donde el aprendizaje es siempre accesible, y toda la educación y las habilidades son reconocidas, independientemente de cómo se adquieran.”